プレスリリース 2025年12月12日

壺焼芋 芋二郎(愛知県/知立市商工会)「アイス芋かりん」が 経済産業大臣賞に決定！「buyer’s room 2025（11月の部）」各種受賞商品のお知らせ

特産品評価委員会は、全国商工会連合会（東京都千代田区）の事業として、地域の資源・技術の活用、商工会の支援のもとに開発された特産品の普及や中小企業・小規模事業者の販路開拓の支援を目的とした『buyer’s room（バイヤーズルーム）2025（11月の部）』の審査会を11月11日に東京で開催し、各種受賞商品が決定いたしましたのでお知らせいたします。buyer’s room 公式ホームページ：http://buyers-room.com

【左上】経済産業大臣賞：アイス芋かりん／壺焼芋 芋二郎(愛知県/知立市商工会)

【右上】中小企業庁長官賞：天然鰤の燻製／三つ柏福まさ（北海道/斜里町商工会）

1988年に開始した本事業は、全国から出品された商品を約40名のバイヤーが評価する「審査会型ビジネスマッチング」として開催し、賞の授与による付加価値向上に加え、流通業者とのビジネスマッチングの機会を提供しています。

2020年度よりビジネスマッチングに重点を置いた形へとリニューアルし、本年度の11月の部の審査会には、総勢41社43名の流通関係者等が、日本全国から応募のあった119商品を厳正に審査しました。

11月の部の各種賞ならびに9月の部も併せた審査結果より、経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

・経済産業大臣賞 1点

アイス芋かりん／壺焼芋 芋二郎(愛知県/知立市商工会)

（事業者メッセージ）→この度は名誉ある賞を頂き、心より感謝申し上げます。令和3年に「壺焼芋 芋二郎」を開店して以来、アイス芋かりんの魅力を伝えることに苦戦しておりましたが、今回の出品が良いアピールとなりました。審査員の皆様に美味しさを理解していただき、感謝とともに驚きと喜びでいっぱいです。今後も多くの方に喜ばれる商品づくりに励んで参ります。ありがとうございました。

・中小企業庁長官賞1点

天然鰤の燻製／三つ柏福まさ（北海道/斜里町商工会）

（事業者メッセージ）→この度は、当社商品の「天然鰤の燻製」が中小企業長官賞という大変名誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。日頃よりご愛顧くださるお客様、支えてくださるすべての関係者の皆さまのお力添えがあってこその受賞です。「本当に美味しいものを、正直につくる」という思いをこれからも大切にし、地域の食文化の魅力を全国へ届けられるよう、より一層精進してまいります。

・金賞(11月の部)１点

アイス芋かりん／壺焼芋 芋二郎(愛知県/知立市商工会)

・銀賞(11月の部)１点

山梨県上野原産 せいだ芋のポテトフライ／近江屋ながおか(山梨県/上野原市商工会)

・銅賞(11月の部)１点

熟成 生マスタード／株式会社FOOD BRANDPROJECT(神奈川県)

・審査員特別賞40点 ※一部重複受賞があるため下記29点となっております。

近江の恵 おこわ／有限会社清元楼(滋賀県)、あさの豚ハンバーグ／浅野食肉株式会社(栃木県/喜連川商工会)、Veef jerky／燻製屋Vee’s factory(静岡県)、宮崎県産特大鰻の蒲焼／金松うなぎ(宮崎県/新富町商工会)、若鶏と生麩の唐揚げ みぞれ煮／而今 -じこん-(京都府)、旨い辛口 地鶏たかな／熊川食料工業株式会社(福岡県/みやま市商工会)、沖縄県伊江島産のもずく酢（シークヮーサー果汁入り）／NOGU's(沖縄県/伊江村商工会)、発酵塩レモン／林商店(宮崎県/三股町商工会)、熟成 生マスタード／株式会社FOOD BRANDPROJECT(神奈川県)、つやまの和牛そずり肉蕎麦／あかりあん(岡山県/みまさか商工会)、新眠りそば／株式会社やまさと(山梨県/南都留中部商工会)、なごみ／農業組合法人茶工房まるわ(山梨県/南部町商工会)、柿酢×酵素 原液（希釈）タイプ／株式会社丸景(神奈川県/逗子市商工会)、MAKOMO IPA／TPM BREWING(山梨県/西桂町商工会)、ぶどう山椒あられ／香／新興製菓有限会社(大阪府/阪南市商工会)、山梨県上野原産 せいだ芋のポテトフライ／近江屋ながおか(山梨県/上野原市商工会)、板ケーキ（スイートポテト味）／株式会社アズアイム(福岡県/春日市商工会)、板ケーキ(ブラウニー味)／株式会社アズアイム(福岡県/春日市商工会)、Pairing [ 8 ]／株式会社クロスロードワークス(東京都)、エレンバウム「時のなる木」ミニ詰め合わせセット／株式会社イーファイト(山梨県/南アルプス市商工会)、栗絹テリーヌ／株式会社パティスリーロリアン(石川県)、みかん＆苺チョコ大福／企業組合津島あぐり工房(愛媛県/津島町商工会)、どら焼きdesert bon nappetit／一力総本店(大阪府)、DUO STICK MOCHI ー両棒餅ー アソートセット／ココハレ(鹿児島県)、一心農園オリジナル プレミアム柿アイス／一心農園(和歌山県/九度山町商工会)、一心農園オリジナル 一の心柿アイス／一心農園(和歌山県/九度山町商工会)、アイス芋かりん／壺焼芋 芋二郎(愛知県/知立市商工会)

【buyer’s roomとは】

「buyer’s room」は、全国各地の中小企業・小規模事業者が抱える商品開発、販路開拓というモノづくりにおける課題をバイヤー、シェフといった流通関係者とともに解決する取り組みの一環です。

全国各地から販路開拓を目指す事業者の商品を募集し、都内の会場にて流通関係者等が審査や商談希望商品の選定を行います。出品者は、地域にいながら、移動コストもなく、かつ非対面にて販路開拓のチャンスが得られるなど多くの参加メリットがあります。

【buyer’s room 2025（11月の部）概要】

・エントリー募集期間 ： 2025年9月1日(月)10時～2025年9月30日(火)17時

・書類選考 ： 2025年10月1日（水）、2日（木）

・選考結果通知 ： 2025年10月3日（金）

・審査会 ： 2025年11月11日(火) ※都内にて実施

・賞の通知、発表 ： 2025年12月中旬 ※郵送にて通知、HPでの発表





・エントリー部門 ： 食品…加工品（加工食品、調味料、スイーツ、飲料・酒類など）

・エントリー費 ： 一般価格：1商品目2万円、2商品目1万円 ※税込表記

（書類選考通過事業者のみ） ： 商工会員特別価格：1商品目1万円、2商品目5,000円

・審査会受付商品数 ： 書類選考を実施の上で100商品目安

・特別協力 ： チーム・シェフ

【商工会とは】

商工会は、商工会法に基づき、地区内の商工業者により自主的に組織された法人。現在、全国に1,589の商工会各都道府県に47の都道府県連合会があり、約79万の会員事業者を有します。全国商工会連合会は、商工会の全国組織です。