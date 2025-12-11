ゲノム情報の社会実装を通じて、人々のウェルビーイングをデザインするヘルステック企業、株式会社KEAN Health（本社：東京都港区、代表取締役：山路 恵多）は、日本科学未来館にて東京都が進める「東京ベイeSGプロジェクト」と連携し「遺伝子レストラン」を開催しました。「遺伝子レストラン」は、参加者の糖質代謝・脂質代謝に関連する遺伝子をもとに、体質にぴったりな食事を提供する未来のレストランをイメージしたイベントです。参加者からは「すぐにでも食事に気をつけたい」「自分の体質に合わせた食事のリコメンドは未来的」といった意識変容や未来への期待の声が挙がりました。「配布されたレシピを見ながら翌日自宅でチャレンジした」と実践された方もいました。イベントの様子や当日のレシピは特設サイトにて確認が可能です。

実施の背景

https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-idenshi-restaurant

KEAN Healthは、「ゲノムや遺伝子が生活者にとってより身近になる社会を創っていく」ことを目指し、東京都が推進する「東京ベイeSGプロジェクト」に参画しています。これまで、2024年の「SusHi Tech TOKYO 2024」における株式会社タニタとの共同展示や、2025年7月の日本科学未来館内の発信拠点「Tokyo Mirai Park」での展示を通じ、遺伝子タイプに基づく未来の食事習慣を「知る」機会を提供してまいりました。その反響を受け、実食イベント「遺伝子レストラン」の企画に至りました。

遺伝子情報は、糖質や脂質の代謝など、自身の体質と食の相性を知るための重要な指標となります。参加者が自身の身体と向き合い、日々の食事選びを「ちょっと気をつける」きっかけになればという想いのもと、本イベントを実施しました。

「遺伝子レストラン」当日の様子

当日は、事前抽選で選ばれ、あらかじめ遺伝子検査を実施した22名が参加しました。イベント冒頭では、遺伝子に関する基本的な知識を、クイズを通じて楽しく理解するセッションを実施。その後、自身の「糖質代謝」「脂質代謝」に関する遺伝子解析の結果から4つのタイプに分類されたイタリアンプレートを提供しました。食事体験の後には、臨床遺伝専門医が登壇し、「なぜそのプレートが個々の体質に最適なのか」を解説。参加者は、パーソナライズされた未来の食体験を通じて食と遺伝子への理解を深め、自分のウェルビーイングにつながる具体的な知見を得ました。

＜参加者のコメント＞ ※一部抜粋本イベントについて、参加者からは体験の価値や今後の社会への展開に期待する声が寄せられました。・「自分の体質に合わせて食事がリコメンドされるというのが未来的な体験だと感じた」・「すぐにでも気をつけたり変えてみようと思った事がたくさんあった」・「自分は代謝が弱い体質と思っていたので、まさかの「代謝良好でも食べすぎないでねプレート」で嬉しい驚きでした。」・「今回のような遺伝子タイプに応じたレストランが実際にできると、より健康を意識した生活が送れるのではと思った」

プログラム詳細

1.遺伝子って何？クイズで学ぼう

「人とバナナは何％遺伝子が一致している？」「人の遺伝子は何種類ある？」など、難しいイメージのある遺伝子を身近に感じてもらうことを目的に、クイズ形式で分かりやすく解説しました。

2.遺伝子に合わせた“ぴったりごはん”実食



事前に実施した遺伝子解析に基づき、4種類のプレートを用意。千葉県でイタリアンレストラン「(h)etta（エッタ）」を経営する森岡拓也シェフがメニューを考案しました。糖質や脂質の分解しやすさに応じて、最適な食事になるよう工夫が施されています。当日のメニューはこちら：

https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-idenshi-restaurant

3.食事の種明かし 遺伝専門医の先生に質問

食事後、臨床遺伝専門医で広尾レディースクリニックの院長である宗田聡先生より、「食欲」「好き嫌い」など身近な食に関連する遺伝子や、なぜ自分に提供されたメニューが自身の体質に合っているのか等、医学的観点からの解説がありました。

今後の展望

KEAN Healthは、食事だけでなく運動、睡眠、美容、自己理解、未病・予防など様々な観点で、自分と向き合うきっかけを提供しています。本イベントで実証した未来のレストランのような、遺伝子情報に基づきパーソナライズされたこれまでにないサービスを構築することで、ゲノム情報の社会実装を引き続き推進してまいります。協業募集サイトはこちら：

株式会社KEAN Healthについて

https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-partner

人間の全遺伝子（ゲノム）を解読するヒトゲノム計画が完了し20年超。バイオテクノロジーの進化が、社会課題の解決や持続可能な経済成長に貢献し、社会の在り方そのものを大きく変革させるバイオトランスフォーメーションという概念が注目されつつある今。研究者など専門家を中心に利用されることの多かったゲノムや遺伝子が、生活者にとってより身近になる社会を創っていくことをビジョンに事業を展開。

【会社概要】社名：株式会社KEAN Health（キーンヘルス）本社所在地：東京都港区芝浦3丁目14番18号 キャナルスクエア芝浦4階代表取締役：山路 恵多ホームページ：

https://keanhealth.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】担当部署：広報担当Email：press@keanhealth.co.jp