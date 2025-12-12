【台数限定15％OFF】日本製 iPadフロアスタンド「T3」「T5+」の導入支援プログラム開始

株式会社ワークスタジオ（東京都）は、受付DXや無人受付システムに最適化された日本製 iPadフロアスタンド「T3」「T5+」を対象に、台数限定で15％OFFとなる導入支援プログラムを開始します。iPadによる受付、来訪者管理、セルフチェックインなど、受付業務のデジタル化が進むなか、高品質スタンドを導入しやすい条件で提供し、企業や商業施設、公共施設のDX推進に貢献します。

■ 受付DXが求められる背景

人手不足や非対面化の加速により、受付業務の効率化が急務となる施設が増えています。iPadを受付に設置することで、来訪者対応の標準化・自動化が可能になり、業務負担の軽減や利用者体験の向上にもつながります。こうした運用を支えるためには、長時間運用に耐える安定性・デザイン性・クオリティーを兼ね備えた業務用スタンドが不可欠です。ワークスタジオの「業務用iPadスタンド・Tシリーズ」は国内工場での一貫生産による高品質設計が評価され、幅広い現場で採用されています。

■ 製品特徴

● T3｜iPad受付フロアスタンドのスタンダードモデル

10.2／10.9／11インチに対応。無人受付・案内表示・チェックインなど多用途に活躍する基本モデルです。 ・スチール×アクリル構造による高い安定性 ・利用者導線に調和する洗練デザイン ・盗難防止仕様で公共空間にも適応▶ https://ipadstand.jp/t3/

T5+｜ミニマルデザインのハイエンドモデル

10.2～13インチに対応。大型デバイスの安定運用を前提に、剛性・視認性・デザイン性を追求したモデルです。 ・スチール×アクリル構造による高い安定性 ・空間を整えるミニマルデザイン ・盗難防止仕様で公共空間にも適応▶ https://ipadstand.jp/t5/

■ 導入支援プログラム（台数限定）

受付DX・無人受付スタンド導入を検討する企業・商業施設・公共施設に向けた今回限りの限定プログラムです。対象製品：T3、T5+内容：通常価格より15％OFF方式：台数限定（規定数量に達し次第終了）販売：公式オンラインストア品質を求める導入担当者にこそ、最適な機会となります。

■ ご購入

無人受付案内用 iPadフロアスタンド「T3」

◎ 10.2インチ iPad用（iPad第7－９世代用）

◎ 10.9インチ（ iPad第10世代用 / iPad Air 第4-5世代用）◎ 11インチiPad（A16）、iPad Air M2、M3※iPad Pro 11インチM4はご対応しておりませんのでご注意ください

無人受付案内用 iPadフロアスタンド「T5+」

◎ 10.2インチ iPad用（iPad第7－９世代用）

◎ 10.9インチ iPad（第10世代用 / iPad Air 第4-5世代用）◎ 11インチiPad（A16）、iPad Air M2、M3※iPad Pro 11インチM4はご対応しておりませんのでご注意ください。

◎ 12.9インチ iPad用（iPad Pro第3-6世代用）◎ 13インチ iPad用（iPad Air M2、M 3用）※iPad Pro 13インチM4はご対応しておりませんのでご注意ください。

■ 業務用 iPadスタンド「Tシリーズ」

デザイン会社がつくった いちばん美しい 業務用 iPadスタンド無人受付案内・会議室予約システムに最適

■ お問い合わせ

https://ipadstand.jp/
https://display.theshop.jp/