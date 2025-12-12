BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、映画公開40周年を記念して、『ビー・バップ・ハイスクール 40周年純金カード』を発売いたします。





キービジュアル





ビー・バップ・ハイスクールとは、1985年に公開され、当時の若者たちを熱狂させた伝説の不良映画です。

映画・コミック・音楽とメディアを横断してブームを巻き起こし、昭和の青春を象徴する金字塔として今なお語り継がれています。

2025年12月――映画公開から40周年を迎える節目に、あのツッパリたちの魂を“純金”で封じ込めた記念アイテムが誕生しました。





永遠に輝きを失わない素材「純金」は、不良たちの熱く不滅な青春を象徴するにふさわしい存在。

当時の空気感と時代の輝きを、手のひらサイズの純金カードとして再現することで、昭和カルチャーとラグジュアリーの融合を実現しました。





3枚並び





■商品ラインナップ

☆ビー・バップ・ハイスクール(1985)純金カード☆

映画公開当時のポスタービジュアルを純金で再現。トオルとヒロシ、そしてマドンナの熱い青春の始まりを刻みました。





ビー・バップ・ハイスクール(1985)純金カード





☆ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎哀歌 純金カード☆

シリーズ屈指の人気作『高校与太郎哀歌』のポスターデザインを採用。

トオルとヒロシの再会と絆、激しい喧嘩と友情が交錯する青春の続章を、黄金の輝きで表現しました。





ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎哀歌 純金カード





☆ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎完結篇 純金カード☆

シリーズのクライマックスを飾る『高校与太郎完結篇』のポスタービジュアルを採用。

伝説の終焉を純金に封じ込めた、メモリアルアイテムです。





ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎完結篇 純金カード





■商品情報

商品名 ：ビー・バップ・ハイスクール 40周年純金カード

価格 ：各50,000円(税込)

素材 ：純金0.5g 純度99.99％

サイズ ：86×54mm

数量 ：各限定200枚

付属品 ：40周年オリジナルケースカバー・専用高級桐箱

発売日 ：2025年12月12日

発売場所：金きゃらじゃぱん公式オンラインストア 他

3種類桐箱入り





40周年デザインのオリジナルケースカバー





■購入

購入先：金きゃらじゃぱんにて販売

https://www.kinchara.jp/view/page/be-bop









■イベント出店情報

今回、静岡県静岡市で開催される『清水 ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎祭』に出店いたします。

これまで金きゃらじゃぱんはオンライン限定での販売でしたが、今回は初めて実物をご覧いただける特別な機会となります。

ビー・バップ・ハイスクール純金カードをはじめ、その他の純金アイテムも実際に手に取ってご確認いただけます。

なお、イベントは12月13日(土)・12月14日(日)の2日間開催されますが、金きゃらじゃぱんの出店日は《12月13日(土)》の1日のみとなります。





イベントの詳細： https://shimizu-be-bop.com/









■事業内容

記念商品・キャラクターグッズの企画製造・販売

公式サイト： https://www.kinchara.jp/