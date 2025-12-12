タカラ産業株式会社(本社所在地：大阪府東大阪市、代表取締役社長：樋爪 伸明)は、「室外機カバー SLK85」を2025年12月下旬に発売いたします。マグネットで簡単に取り付けることができ、通気性と遮熱効果を高め、雪や熱から室外機を守る伸縮式のカバーです。

商品ページ( https://www.takaranet.co.jp/slk.html )





SLK85設置後イメージ





※予告なしに商品の改良や仕様変更を行う場合がございます。ご了承ください。









■開発の背景

近年、地球温暖化の影響で猛暑日が増え、エアコンの使用頻度と電力消費が急増しています。電気代の高騰により、省エネ対策は家庭や企業にとって喫緊の課題となっています。特に室外機は直射日光や熱こもりで効率が低下し、余分な電力を消費するため、遮熱と通気性を改善するカバーの需要が高まっています。こうした背景から、タカラ産業は簡単に取り付けでき、年間を通じて室外機を保護し、省エネに貢献する「室外機カバー SLK85」を開発しました。









■商品の特長

◇マグネット式で簡単取付

工具不要で誰でも簡単に取り付けできるマグネット式を採用し、設置の手間を大幅に削減。さらに風速27m/s(台風並みの暴風)にも耐える耐久試験をクリアしているので、強風時でも安心して使用できます。





マグネット式で簡単取付





◇脚付きで通気性アップ

室外機との間にしっかり空間を確保する脚付き構造で、熱がこもりにくく通気性を改善。遮熱効果を高めることで冷房効率が向上し、快適な室内環境と省エネにもつながります。

脚付きで通気性アップ





◇様々なサイズの室外機に対応

幅740～850mmまで伸縮可能な設計で、複数メーカーの室外機にぴったりフィット。サイズ調整が簡単なので、取り付けもスムーズです。





様々なサイズの室外機に対応





■基本仕様

商品名 ： 室外機カバー

型番 ： SLK85(総重量 910g/1セット)

材質 ： PP、フェライト磁石、ステンレス

寸法 ： W740～850×D340×H69mm

原産国 ： 中国

価格 ： 4,900円(税抜)





■タカラ産業について

タカラ産業はプラスチック成形品と金属加工品をはじめとするものづくりの会社です。





会社名 ： タカラ産業株式会社

設立 ： 1983年5月

代表取締役社長 ： 樋爪 伸明

資本金 ： 6,640万円

本社所在地 ： 大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F

公式ホームページ： https://www.takaranet.co.jp

タカラプラザ(EC)： https://www.takaraplaza.com