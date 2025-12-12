全国の正月飾り、しめ縄、お盆用品を展開する株式会社秀〆(本社：長野県飯田市、代表取締役：伊藤 慎太郎)は、全国の20代～80代の男女300名を対象に「正月飾りに関する意識調査(2025年版)」を実施しました。調査の結果、お正月飾りに対する意識は、世代やライフステージによって明確な二極化が見られることが分かりました。特に若年層では「インテリア」としての側面が重視される一方、50代を中心とした大人世代においても、形式的な伝統よりも「モダンなデザイン」や「オリジナリティ」を求める「攻め」の姿勢が強まっています。





本調査結果を受け、当社では現代のライフスタイルに合わせた新しいお正月の楽しみ方をご提案します。









■ 調査結果サマリー：世代を超えて求められる「自分らしさ」

本調査では、全体のお正月飾り実施率は37.7％でしたが、属性によって行動に大きな差があることが判明しました。





1. 「伝統離れ」の20代：重視するのは「インテリア性」

【年代別】飾る理由「温かい雰囲気・インテリア」重視率





20代の実施率は26.7％と全世代の中で低い水準ですが、実施者の4割強が「インテリア」としての価値を重視していることが分かりました。彼らにとって正月飾りは、形式的な伝統行事ではなく、「自分らしい表現」として楽しむインテリアアイテムの一つとなっています。









2. 「攻める」大人世代：伝統よりも「モダン・オリジナル」

【年代別】「伝統」vs「新スタイル」への関心度比較





30代以降は家庭を持つことを機に実施率が急増、しかし、彼らは決して過去の形式に固執しているわけではありません。調査によると、ファミリー層の約半数が「モダン」や「オリジナル」なデザインに関心を示しています。かつて「守り」の象徴だった正月飾りにおいて、既存の「和風」という枠にとらわれず、現代の生活空間に合わせたデザインを積極的に取り入れる「攻め」の姿勢が見て取れます。









3. 共通項は「住環境」への適応

【住環境別】実施率と潜在需要の比較





持ち家層の約45％が飾りを実施する一方、賃貸・マンション層は20％にとどまりました。しかし、飾っていない賃貸層の3人に1人が「条件次第で飾りたい」と回答しており、その多くが「モダンデザイン」を熱望しています。住環境の変化が、ドアや壁に馴染むリース型やコンパクトな飾りなど、デザインの多様化を後押ししていると考えられます。









■ データから読み解くインサイト

現代のお正月飾りにおいて重視されているのは、厳格なルールを守ることよりも、「家族の温かい雰囲気作り」や「1年の感謝」といった情緒的な価値といえます。「神事だから飾る」という受動的な理由から、「自分たちの暮らしを彩るために飾る」という能動的な理由へ。その結果として、伝統的な水引や素材を使いながらも、形状は現代風にアレンジされた「自分らしいお正月飾り」が選ばれるようになっていると考えられます。









■ 株式会社秀〆の提案：現代の住まいに調和する「新しいお正月飾り」

調査結果に見られた「モダンデザインへの需要」や「家族の絆」といったキーワードに応えるため、当社では以下のラインナップを展開し、現代の住環境に合わせた新しいお正月を提案いたします。





くすみ色モダン飾り

● くすみ色モダン飾り リースくすみホワイト

● くすみ色モダン飾り リースくすみホワイト

やわらかな白のくすみ色が、北欧テイストの空間にもそっと調和する一品です。

軽やかなリース型のしめ縄に、水引の繊細な表情と紅白椿の華やぎを添え、

新年を迎える清らかさを、日常のインテリアになじむ形でお届けします。





猫しめ縄 「しめニャわ」

● 猫しめ縄 「しめニャわ」

● 猫しめ縄 「しめニャわ」

愛らしさの中に、どこか凛とした気配をまとわせた、猫をモチーフにしたしめ縄です。

猫のフォルムをしめ縄で表現し、『茶トラ』『白猫』『キジトラ』をイメージして作りました。玄関やリビングにも自然と溶け込む佇まいに。

遊び心をそっと添えながら、猫好きに送る新年を笑顔で迎えるお飾りです。





犬しめ縄 「しめなワン」

● 犬しめ縄 「しめなワン」

● 犬しめ縄 「しめなワン」

忠実でやさしい犬の姿を、愛嬌あるフォルムを水引で作成したしめ縄です。

丸みのある表情が温かな雰囲気を添え、家族を迎える玄関にもすっと馴染みます。

ほのかな遊び心と清々しさを兼ね備えた、穏やかな一年を願うお正月飾りです。









■ 調査概要

● 調査名 ：正月飾りに関する意識調査データ分析(2025年版)

● 調査対象 ：全国の20代～80代の男女

● 有効回答数：300名

● 調査日 ：2025年12月01日

● 調査方法 ：インターネット調査









■株式会社秀〆について

いつの時代も神様、仏様に感謝する時代でありたい。私どもは、日本全国のお正月飾り・しめ縄・お盆飾りの製造を専門に行っている会社です。創業以来、全国に伝わるお正月飾り、お盆用品についての伝統・風習を学び、知識・技術として積み重ねて参りました。

正月飾り、お盆飾りは昔から多くの人に愛され、千年以上経った現代でも続いており、正月飾りだけで千種類を超え、お雑煮のように全国各地で形や飾りを変えながら、多くの人に愛され続けています。昔は食べ物や災害に苦労していた時代があり、様々な願いを飾りに込めて日常に「感謝」を忘れず、大切に現代まで繋いできました。現代は豊かになってきていますが、これからも「感謝」を忘れない世の中であってほしいと願っております。秀〆はこの素晴らしい日本の伝統を次世代に残せるよう、今後も努力していく所存です。









【会社概要】

社名 ： 株式会社秀〆

本社所在地 ： 〒395-0804 長野県飯田市鼎名古熊646-2

生産工場所在地 ： 〒329-2331 栃木県塩谷郡塩谷町田所990-1

代表取締役 ： 伊藤 慎太郎

事業内容 ： 全国お正月飾り、しめ縄、お盆用品の製造卸

HP ： https://www.hideshime.co.jp/

ECサイト ： https://www.hideshime.shop/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/hideshime/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/hideshime