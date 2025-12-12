国際自動車グループの国際自動車(横浜)株式会社(所在地：神奈川県南区六ツ川、取締役社長：吾妻伸之)は、2025年12月15日月曜日 横浜市西区みなとみらいにハイヤー営業所「みなとみらい営業所」を開設いたします。





国際自動車横浜(アルファード)





【営業所概要】

名称 ：国際自動車(横浜)株式会社 みなとみらい営業所

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号

開設日：2025年12月15日(月)









【開設の背景と目的】

横浜中心部におけるビジネス需要の高まりに対応し、より迅速で柔軟なハイヤーサービスを提供するため、新営業所を開設いたします。みなとみらいエリアは、企業活動の拠点として高い利便性を誇り、ビジネス直結の交通アクセスを活かしたサービス展開を目指します。









【今後の展望】

国際自動車グループは、地域に根ざしたサービスを強化し、企業・個人のお客さまにとって「安心・快適・高品質」な移動体験を提供し続けます。さらに本営業所では、アルファードやレクサスなどの人気車種を増車し、役員車送迎やVIP対応、空港送迎など、多様なハイヤーニーズにお応えしてまいります。





ハイヤーご契約に関するお問い合わせ先

国際自動車(横浜)

TEL ： 045-682-5931

担当： 藤村・鈴木