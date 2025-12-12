シンガポールの人気食品を製造販売し、欧米やアジア、中東など世界80カ国・地域に輸出しているTee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd(5 Senoko Road, Tee Yih Jia Food Hub, Singapore)は、シンガポール建国60周年を記念して、日本国内で販売中の2商品(パラタ、春巻きの皮)を使ったInstagramキャンペーン「シンガポール[Spring Home]レシピ＆フォトコンテスト」を2025年12月12日(金)～2026年1月31日(土)まで開催します。





期間中に年齢・性別を問わず誰でも参加可能で、優秀作品にはシンガポールの魅力的な食品やシンガポール・レストランのお食事券などの商品をプレゼント。シンガポール発の高品質で安全な食品で、日本の食卓に新しい「シオク！」(※)をお届けし、食の多様性と楽しさを広げて参ります。ぜひアイディアに富んだレシピのご応募をお待ちしております。(※「美味しい！」のシンガポール表現)

・Spring Home日本公式Instagram： https://www.instagram.com/tyjfood_japan/

右：「SINGAPORE CUISINE SINKIES」が考案したパラタ活用レシピ 左：「シンガポール シーフード リパブリック銀座」が考案した春巻きの皮活用レシピ

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_1.jpg





【キャンペーン概要】

キャンペーン名称：「シンガポール[Spring Home]レシピ＆フォトコンテスト」

投稿募集期間 ：2025年12月12日(金)～2026年1月31日(土)

応募資格 ：年齢、性別、プロ・アマ不問。ただし、自分自身のInstagramアカウントを持ち、かつ公式アカウント @tyjfood_japan をフォローしている方で、賞品のお届け先が日本国内である方、当社の2商品のいずれかを購入し、自身で調理・撮影した料理をInstagramで投稿した方に限ります。(未成年の方は保護者と一緒に参加しましょう)。

公式アカウント二次元コード： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_2.png





【応募方法】

1. Instagramの公式アカウント @tyjfood_japan をフォローします。

2. 対象商品のいずれか、もしくは両方を店で購入します。

販売店：「業務スーパー」(全国1,122店、2025年10月末現在)

一覧： https://www.gyomusuper.jp/shop/index.php

(該当商品が品切れになっている可能性もございます。各店にご確認ください)

「業務スーパー」のオンラインショップでも販売中。ご購入はケース単位となります

ので、ご購入の際はご注意ください。(別途、送料が必要)

・パラタ購入： https://www.gyomusuper.jp/onlineshop/products/detail/7570

・春巻きの皮購入： https://www.gyomusuper.jp/onlineshop/products/detail/8093





3. 対象商品を使用した料理を撮影し、Instagramに以下を記載して投稿。

・ハッシュタグ「#sgfoodコンテスト」をテキストに入れます。

・対象商品を使用したことがわかるように、当社の商品パッケージ写真を

フィード投稿、またはリールに投稿します。

・レシピ(材料や調理手順)を記載すれば、自動的にレシピ部門とフォト部門、

両方への応募とみなし、レシピがなく完成料理だけの投稿はフォト部門のみに

応募した扱いとなります。





※1品につき1投稿で応募してください。1アカウントで何品でも応募可能。





※該当商品のパッケージの画像が投稿内容で確認できない場合(使用したのが当社商品なのか他社商品なのかがわからない場合)は、残念ながら応募無効になりますのでご注意ください。投稿時の推奨例は以下。

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_3.jpg

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_10.jpg





※応募前に利用規約をご確認ください。

http://greencreate.boo.jp/PR/riyoukiyaku.pdf





【賞品】

・当社のシンガポール・プレミアム食品(Crunchy Prawn Roll)30名様

・飲食店「SINGAPORE CUISINE SINKIES」(東京・渋谷)のお食事券(4,700円分)を1名様

・飲食店「シンガポール シーフード リパブリック銀座」のお食事券(4,700円分)を1名様

・シンガポールの旅ガイド本(2026年3月発売予定)5名様





入賞者には2026年2月、公式アカウント @tyjfood_japan よりInstagramのダイレクトメッセージ機能で通知予定。入賞のお知らせを送った後、5日以内に連絡が取れない場合は受賞が無効となります。応募は一人何点でもOKですが、入賞は1アカウント1点のみとなる予定。





【審査員】

本コンテストは投稿作品の創造性・独自性・完成度を審査員が評価するコンテスト形式です。抽選ではなく、審査基準に基づき選考します。審査員たちも自らレシピを考案してくれました。公式アカウントにて続々投稿中！

・[Spring Home](Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd)のPR担当者

・「SINGAPORE CUISINE SINKIES」(渋谷区)の皆様 https://sinkies.com/

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_4.jpeg

・「シンガポール シーフード リパブリック銀座」の渡邊 一司 シェフ

https://singaporeseafood.jp/ginza/

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_5.jpg

・人気料理教室「サロン・ド・ルージュ」(世田谷区)主宰 かわごえ 直子 先生

https://s-rouge.com/

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_6.jpg

・「ごはん比較探Qユニット アジアごはんズ」 http://asiagohanz.com/

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_7.png





【対象商品】

・Spring Home＜冷凍＞パラタ(プレーン) (ハラル認証)

1袋 ：400g(5枚入)、税込278円

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_8.png

外はサクサク、中はふっくら柔らかく、チャパティより少し厚めで、食べごたえがあります。小麦粉で作った生地を何層も折り重ねた後、薄くのばしているので、パイのようなサクサクした食感が魅力。冷凍品なので冷蔵庫の常備品におすすめ。生地の両面にフィルムが挟まれているので一枚ずつはがしやすく、必要な量だけその都度使えて便利。肉や野菜を挟んだり、果物やアイスクリームを合わせてスイーツにしたり、トルティーヤの代わりとしても楽しめます。





・Spring Home＜冷凍＞冷凍春巻きの皮(ハラル認証)

1袋 ：340g(25枚入)、税込235円

画像URL： https://www.atpress.ne.jp/releases/562137/img_562137_9.jpg

中華料理はもちろん、バナナを包んで揚げたフィリピンの「トゥロン」やインドの「サモサ」など、さまざまな国の料理にアレンジできます。チルドの類似品よりも薄い生地なので、揚げ物や焼き物にするとサクッと軽く仕上がるのが魅力です。しっとりとして柔らかいのに破れにくく、包むと具材にフィットしやすいです。焼いても茶色になりにくく美しい見た目に仕上がります。ピザ生地やガレット生地の代用にもOK。必要な分だけ使って残りはまた冷凍保存できるので、常備品としておすすめ。





※店舗や時期により、商品の価格や取り扱い・パッケージが異なる場合がございます。





【主催・協力】

主催：Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd

協力：株式会社神戸物産、「SINGAPORE CUISINE SINKIES」、

「シンガポール シーフード リパブリック銀座」、

「サロン・ド・ルージュ」、「ごはん比較探Qユニット アジアごはんズ」