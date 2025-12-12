一般社団法人日本CFA協会(以下、「日本CFA協会」)は、大学生・大学院生による企業分析および株式評価を競う国内唯一のグローバル金融大会、『CFA協会リサーチ・チャレンジ(CFA Institute Research Challenge)2025-2026』の日本大会決勝を、12月6日(土)、SMBC日興証券(新丸の内ビルディング20階ホール)にて開催いたしました。





プレゼンテーション





今年は過去最多の37チームが参加しましたので、規定により2チームがアジア太平洋小地区大会へ進出します。最終審査の結果、京都大学Cチーム(指導教官：砂川 伸幸教授、メンター：伴 明泰(アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社))と名古屋大学Aチーム(指導教官：清水 克俊教授、メンター：椎名 則夫(Omega Investments/Global IR, Inc.))が優勝を果たしました。両チームはアジア太平洋小地区大会へと進出し、アジア太平洋地区大会、さらには世界大会への出場権をかけて強豪大学チームと競います。





CFA協会リサーチ・チャレンジ2025-2026の日本大会には、国内著名大学から37チームが参加しました。各参加チームは、株式会社アシックス(代表取締役会長 CEO 廣田 康人、代表取締役社長 COO富永 満之、本社神戸市、以下「アシックス」)を分析対象企業とし英語による分析レポートを提出しました。書類審査結果で上位8チームが日本大会決勝にて英語によるプレゼンテーションと質疑応答を行い、見事京都大学Cチームと名古屋大学Aチームが優勝しました。また株式会社アシックス財務部部長辻上 和也様から、日頃IR活動では財務指標だけでなく、コア競争優位性であるマネジメント、持ち合い解消、優秀なプロダクトについて説明しており、これがアシックス成長を持続可能にするものと考えているが、早稲田大学Aチーム(指導教官：小倉 義明教授、メンター：Lian Jing(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社))は、このコア競争優位性を的確に捉えてくれたとして「アシックス賞」が授与されました。





今回優勝を勝ち取った京都大学Cチームと名古屋大学Aチームは、3月に開催されるアジア太平洋小地区大会へ進出し、そこで勝ち抜けば4月に開催されるアジア太平洋地区大会、さらには世界大会へと、熱い戦いがまだ続きます。





優勝校の皆様

アシックス賞授与





■世界の金融業界から注目される『CFA協会リサーチ・チャレンジ』とは

『CFA協会リサーチ・チャレンジ』は、年に一度開催されるグローバルな大会です。毎年、世界の1,100を超える大学から約7,000人を超える大学生・大学院生が参加し、英文調査レポートの内容および英語によるプレゼンテーションと質疑応答の質により審査が行われます。日本大会は、CFA(R)資格を有する一流の金融専門家と、参加大学の教授陣等、学生の将来を応援する約100名のボランティアで運営されています。金融業界の将来を担う若い人材の育成と実践教育の場として、産業界、教育界からも注目を集めています。









■参加学生にとってのメリット

大学生・大学院生にとっては、就職前に職業倫理や企業分析手法を金融業界で活躍するメンターや審査員から直接学び実践できる機会となり、卒業後の進路決定の判断材料となる情報を集められます。また参加した学生は、自身のチームが作成したレポートを面接企業に参考資料として提出することも可能となっています。









■第18回 CFA協会リサーチ・チャレンジ日本大会出場チーム一覧(アルファベット順)

＜出場校(チーム)／備考＞

国際教養大学

青山学院大学A

青山学院大学B

青山学院大学C

一橋大学A

一橋大学B

一橋大学C

一橋大学D

東京科学大学

国際基督教大学／日本大会決勝進出

慶應義塾大学A

慶應義塾大学B

慶應義塾大学C

慶應義塾大学D／日本大会決勝進出

京都大学A

京都大学B

京都大学C／日本大会優勝

京都大学D

九州大学A

九州大学B

明治大学A

明治大学B

名古屋大学A／日本大会優勝

名古屋大学B

立教大学／日本大会決勝進出

立命館アジア太平洋大学A

立命館アジア太平洋大学B

上智大学A／日本大会決勝進出

上智大学B

上智大学C

テンプル大学ジャパンキャンパスA

テンプル大学ジャパンキャンパスB

東北大学

東京都立大学

筑波大学大学院 日本大会決勝進出

早稲田大学A 日本大会決勝進出

早稲田大学B









■国内大会決勝審査員(アルファベット順、敬称略)

＜氏名 勤務先、役職＞

Scott Anderson Director, Portfolio Manager/Analyst

Lazard Japan Asset Management (Japan) Ltd.

Akiko Emori Former Executive Director, Investment Director,

JPMorgan Asset Management K.K.

Taro Hirano President, Chief Portfolio Manager,

Japan Catalyst, Inc.

Zuhair Khan Managing Director, Senior Fund Manager,

UBP Investments Co. Ltd.









日本大会は、以下のスポンサー企業からのご協賛をいただき開催されました。





＜スポンサー＞

・プラチナ・スポンサー

SMBC日興証券株式会社

ファクトセット・パシフィック





・ゴールド・スポンサー

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

株式会社T&Dホールディングス

東京海上アセットマネジメント株式会社









＜CFA協会について＞

CFA協会(CFA Institute(R))は投資専門職の卓越性と資質の基準を設定する投資専門家の世界的な団体です。当協会は投資市場における倫理的行動の推進者であり、世界の金融業界における知識の発信者として高く評価されています。

当協会は、投資家の利益が最優先され、市場が最高の機能を発揮し、経済が成長する環境を作ろうとしています。CFA協会は世界160を超える国と地域に190,000 人を超える会員を有し、155を超えるメンバーソサエティが所属しています。詳しくは http://www.cfainstitute.org 、またはLinkedInやTwitter(@CFAInstitute) をご覧ください。









＜日本CFA協会について＞

日本CFA協会は、日本におけるCFA資格者や受験者に対して、専門知識の向上と相互交流の場を提供する非営利組織です。倫理規範および職業行為基準、資産運用や調査に関する専門能力の向上と普及をめざし、会員向けに金融市場、財務会計、経済動向などをテーマとした講演会、セミナー、勉強会などを開催しています。また会員相互間の交流会なども行なっています。