ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ななつぼし』の還元率ランキングを発表します。

【ななつぼしの還元率1位】北海道沼田町の令和7年産 特Aランク ななつぼし 玄米 20kg

還元率 36.74％寄付額 38000円

ななつぼしの単発便（非定期便）の還元率1位は、北海道沼田町の「令和7年産 特Aランク ななつぼし 玄米 20kg」です。ななつぼしは「味」「白さ」「つや」粘り」「香り」「柔らかさ」「口当たり」の7つの要素でバランスに優れているのが特徴です。冷めてもおいしいのでお弁当にもおすすめです。

還元率の計算方法

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。

■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100

1万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。

つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

