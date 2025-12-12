【無料】HDD復旧フリーソフトEaseUS Data Recovery Wizard Free 20.0.0がリリース！
データ復旧、バックアップ、パーティション管理の専門家EaseUS Software Co., Ltd.は、2025年12月5日（金）に、業界トップクラスのEaseUS Data Recovery Wizardをバージョン20.0.0にメジャーアップデートしてリリースしました。
このデータ復旧ソフトは、誤削除、フォーマット、パーティション障害など、さまざまな原因で失われたデータを、PC内蔵ドライブ（HDD/SSD）、USBメモリ、SDカード、デジタルカメラなど多様なデバイスから復元できる専門ツールです。
世界中で160以上の国と地域のユーザーに利用されており、今回のバージョン20.0.0では、特に「データ保護の事前対策」と「復旧後のファイル健全性」を強化する新機能が追加され、ユーザー体験をさらに向上させました。
バージョン20.0.0の主な新機能・改善点：
１．ディスクイメージ作成機能の追加：物理的に不安定なドライブや、復旧作業前に完全なバックアップを取得したい場合に、ドライブ全体のイメージファイルを作成できました。これにより、オリジナルメディアへの負担を軽減し、安全な環境で復旧作業を進められます。
２．イメージファイルからの直接復元：作成したディスクイメージファイルをマウントし、あたかも物理ドライブであるかのようにスキャンとデータ復旧を直接実行可能となりました。
３．ファイル修復アシスタントの追加：開けない・破損している可能性のある特定形式のファイル（例：Word, Excel, PDF, 画像/動画ファイル等）に対し、自動修復機能を搭載したアシスタントが助かります。
４．スキャン・復元エンジンの最適化：スキャン速度とディープスキャンの精度を改良し、より多くのファイルを見つけ出し、復元の成功率を向上させました。
より詳細な情報はこちらをご覧ください：https://reurl.cc/LQajAe
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336784&id=bodyimage1】
EaseUS Data Recovery Wizardの無料版でHDDから消えたデータを復旧する方法
ステップ1．EaseUS Data Recovery Wizard Freeをインストールして起動します。次に、消えたデータが保存された元場所を選択して「紛失データの検索」をクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336784&id=bodyimage2】
ステップ2．スキャンが完了した後、検出されたデータが一つずつ確認することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336784&id=bodyimage3】
ステップ3．復元したいデータを選択して、「復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336784&id=bodyimage4】
無料ダウンロードはこちら：https://reurl.cc/LQajAe
まとめ
EaseUS Data Recovery Wizard Freeを利用して、HDDから消えたデータを復旧する方法を紹介しました。直感的な画面を備えており、初心者の方でも簡単に操作できるデータ復旧ソフトとして、ファイルの種類を問わず、失われたデータをわずか3ステップで復元を実現できます。HDD復旧のほか、SDカード復元、USBメモリ復元、SSD復元などにも完璧に対応しています。
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/EbV8qm
X （旧Twitter）: https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
