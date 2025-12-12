フルフラールに関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.55％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、フルフラールに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「フルフラール市場レポート」では2025年の米国新関税が世界のフルフラール貿易ダイナミクスと競争ポジショニングに及ぼす包括的影響の評価や、フルフラール市場の原材料、生産技術、用途、最終用途パターン別で形成される重要なセグメント力学の解明などを提供します。
世界のフルフラール市場規模は、2024年に7億7,896万米ドルと評価され、2025年の8億1,415万米ドルから2032年には11億1,209万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1852879-furfural-market-by-raw-material-production.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・アジアにおける農業残渣を利用したバイオベースのフルフラール生産の急速な成長
・医薬品合成におけるグリーン溶媒としてのフルフラール誘導体の採用増加
・フルフラールのバイオベースアクリルモノマーへの触媒アップグレードへの投資増加
・再生可能燃料の混合とバイオ精製所の統合におけるフルフラールアプリケーションの拡大
・コスト効率の高い大規模製造のための連続フロー処理技術の出現
・環境規制の強化により、持続可能な化学中間体としてのフルフラールの需要が高まっている
・サプライチェーンの最適化のための農産業生産者と化学メーカー間の戦略的パートナーシップ
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 フルフラール市場：原料別
第9章 フルフラール市場：生産技術別
第10章 フルフラール市場：用途別
第11章 フルフラール市場：最終用途別
・農薬、石油精製、石油化学製品、医薬品
第12章 フルフラール市場：地域別
第13章 フルフラール市場：グループ別
第14章 フルフラール市場：国別
第15章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・フルフラール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に7億7,896万米ドル、2025年には8億1,415万米ドル、2032年までには11億1,209万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.55%です。
・フルフラールの重要な役割は何ですか？
農業残渣のヘミセルロース画分から合成される重要なバイオベース化学物質で、従来の石油由来化学物質からの転換を可能にします。
・フルフラール市場の最近の技術革新は何ですか？
脱水技術の進歩やプロセス効率の向上があり、触媒システムと反応器設計の革新が生産者のエネルギー消費を最小限に抑えながら収率を最適化しています。
・2025年の米国新関税はフルフラール市場にどのような影響を与えますか？
コスト構造を変化させ、貿易の流れを入れ替え、国内バイヤーの陸揚げコストを上昇させます。
・フルフラール市場の原材料は何ですか？
コーンコブ、米のもみ殻、サトウキビバガスが主な原材料です。
・フルフラール市場の主要企業はどこですか？
Central Drug House（P）Ltd.、Central Romana Corporation、KRBL Ltd.、Kunshan Odowell Co., Ltd.、Lenzing AGなどです。
「フルフラール市場レポート」では2025年の米国新関税が世界のフルフラール貿易ダイナミクスと競争ポジショニングに及ぼす包括的影響の評価や、フルフラール市場の原材料、生産技術、用途、最終用途パターン別で形成される重要なセグメント力学の解明などを提供します。
世界のフルフラール市場規模は、2024年に7億7,896万米ドルと評価され、2025年の8億1,415万米ドルから2032年には11億1,209万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1852879-furfural-market-by-raw-material-production.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・アジアにおける農業残渣を利用したバイオベースのフルフラール生産の急速な成長
・医薬品合成におけるグリーン溶媒としてのフルフラール誘導体の採用増加
・フルフラールのバイオベースアクリルモノマーへの触媒アップグレードへの投資増加
・再生可能燃料の混合とバイオ精製所の統合におけるフルフラールアプリケーションの拡大
・コスト効率の高い大規模製造のための連続フロー処理技術の出現
・環境規制の強化により、持続可能な化学中間体としてのフルフラールの需要が高まっている
・サプライチェーンの最適化のための農産業生産者と化学メーカー間の戦略的パートナーシップ
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 フルフラール市場：原料別
第9章 フルフラール市場：生産技術別
第10章 フルフラール市場：用途別
第11章 フルフラール市場：最終用途別
・農薬、石油精製、石油化学製品、医薬品
第12章 フルフラール市場：地域別
第13章 フルフラール市場：グループ別
第14章 フルフラール市場：国別
第15章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・フルフラール市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に7億7,896万米ドル、2025年には8億1,415万米ドル、2032年までには11億1,209万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.55%です。
・フルフラールの重要な役割は何ですか？
農業残渣のヘミセルロース画分から合成される重要なバイオベース化学物質で、従来の石油由来化学物質からの転換を可能にします。
・フルフラール市場の最近の技術革新は何ですか？
脱水技術の進歩やプロセス効率の向上があり、触媒システムと反応器設計の革新が生産者のエネルギー消費を最小限に抑えながら収率を最適化しています。
・2025年の米国新関税はフルフラール市場にどのような影響を与えますか？
コスト構造を変化させ、貿易の流れを入れ替え、国内バイヤーの陸揚げコストを上昇させます。
・フルフラール市場の原材料は何ですか？
コーンコブ、米のもみ殻、サトウキビバガスが主な原材料です。
・フルフラール市場の主要企業はどこですか？
Central Drug House（P）Ltd.、Central Romana Corporation、KRBL Ltd.、Kunshan Odowell Co., Ltd.、Lenzing AGなどです。