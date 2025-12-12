【本の要約サービス「flier」】YouTube「flier 公式チャンネル」の年間ランキングを発表！ サバンナ八木さんの「お金のガチ」解説回 肉乃小路ニクヨさん×中村うさぎさんのお悩み相談が第1位！
累計会員数128万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、YouTube「flier 公式チャンネル」で2025年に視聴回数の多かった動画の人気ランキングを12月12日（金）に発表しました。
「flier 公式チャンネル」では、ベストセラー著者から経営者、専門家、タレントまで幅広いジャンルの著名人へのディープなインタビュー番組として、学びを深める多様な動画コンテンツを配信しています。2023年5月から本格始動し、約2年で16万人の登録者数を達成。累計視聴数は3,110万回超となり、働き盛りのビジネスパーソンや知的好奇心の高い視聴者を中心に、多くのファンを獲得しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336772&id=bodyimage1】
「flier 公式チャンネル」
https://www.youtube.com/@flier6114
■「flier 公式チャンネル」とは？
公式YouTubeチャンネルでは、本の要約やテキスト特集記事などのコンテンツを発信するflierサービスと並行して、アカデミア・クリエイター・ビジネスなど幅広い分野のトップランナーや著名人をゲストに迎え、今ビジネスパーソンに知ってもらいたい「学び」や「エンタメ」の動画を提供し続けています。
各分野のトップランナーのゲストの人生を深掘する「DigTalk」や、MCに肉乃小路ニクヨ氏を起用したお悩み相談企画「わたしたちの眠れない夜」など、多彩な番組ラインアップを揃えています。
■「DigTalk」視聴回数TOP5
1位はお笑いタレントのサバンナ八木真澄氏が出演した回でした。FP1級の資格を持つ八木氏が、誰も教えてくれないお金にまつわるスキマ制度の活用方法を解説しており、そのわかりやすさに多くの人が納得感を得ていました。
第1位：【お金のガチを教えます】FP1級取得・サバンナ八木が「誰も教えてくれないスキマ制度の活用」を徹底解説（第1回/全3回）
https://youtu.be/xZCRkSngg3k?si=H4cp6F8VWQLH7FM2
第2位：【人生のどん底】「僕は社会から完全にいなくなった人間」「社会の歯車になりたくて仕方がなかった」引きこもり経験者の芸人・山田ルイ53世が語る！絶望の中に希望を見出す方法（第1回/全2回）
https://youtu.be/I44HigRXJpQ?si=NPgeVThzqijw7mmi
第3位：【いずれ終わる人生、好きなことさせて～】アレン様に聞く「生きづらい世の中」の渡り方／自分を好きになる近道は自分を知ること／大抵の悩みは時が解決してくれる（第2回／全2回）
https://youtu.be/EdLxPf7wqXA?si=o-gJw2USIVjCqMSd
第4位：【言語化ハラスメント】「あのー」「えーと」はダメ？／言語化はマッチョな努力が必要か／ジェスチャーは「言語化促進剤」／東北と関西コミュニケーションの違い【ゆる言語学ラジオ・水野太貴】（第2回/全2回）
https://youtu.be/bYxZegE6uD4?si=WD33pKviomwTBVZp
第5位：【松本明子の究極の節約術】ケチ活道40年／今すぐできるオススメ「ケチ活」／ゴーヤ／緑のカーテン／家庭菜園
https://youtu.be/7tih1V0uqxg?si=UKQ4-sEAIwGgFAs-
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336772&id=bodyimage2】
■「わたしたちの眠れない夜」視聴回数TOP5
1位は中村うさぎ氏をゲストに招いて、孤独と共に生きる方法を語った回でした。TOP5のうち3本に中村うさぎ氏が出演しており、肉乃小路ニクヨ氏と共にお悩みに解消する姿が多くの視聴者の反響を呼びました。
