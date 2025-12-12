Cision、Trajaanを買収し、AIとインテリジェント検索をプラットフォーム全体へ拡大





この買収はBrandwatchとTrajaanの2025年8月の提携 を踏まえ、消費者インサイト、インテリジェント検索、生成AIによる知見を単一のエコシステムへ統合する取り組み。

シカゴ、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- Cisionは本日、消費者およびメディアインテリジェンスのグローバルリーダーとして、業界をリードするインテリジェント検索プラットフォームであるTrajaanを買収したことを発表しました。この取り組みにより、CisionのAIおよびデータ戦略は大幅に加速し、人々が何を検索し、何を発信し、何を意図しているのかという消費者行動の全体像を、顧客がより包括的に把握できるようになります。



Trajaanのテクノロジーは、従来型の検索エンジン、Eコマースプラットフォーム、ソーシャルチャネル、そして新たに台頭する生成AIアシスタントにおける常時稼働の位置情報ベース検索行動を捉えるものであり、Brandwatch、CisionOne、PR Newswire、さらにはCisionのInsights Servicesを含むCisionのポートフォリオ全体に統合される予定です。この統合により、マーケティングおよびコミュニケーションチームは、記述的な分析から予測インテリジェンスへと移行でき、トレンドを先読みし、消費者の意図を理解し、より迅速かつ確信を持った戦略的意思決定が可能になります。

カスタマーインテリジェンスの新時代

声と意図を統合したビュー

顧客は、ソーシャルおよびメディアから得られるインサイトと検索インテリジェンスを組み合わせることで、トレンドを検証し、需要を予測し、消費者の動機をより深く理解できるようになります。

生成AI主導のディスカバリーを可視化

生成AIが購買判断に与える影響が高まる中、Trajaanは、AIプラットフォームが製品やカテゴリー、競合他社をどのように解釈し、要約し、推奨しているのかを、ブランドに明確に示します。

より迅速で確信を持った意思決定

Trajaanが提供する常時取得の地域特定データにより、企業はマイクロトレンドを早期に捉え、カテゴリー変化を予測し、ブランドリスクをいち早く特定し、より高い精度で行動できるようになります。

今回の買収は、CisionのAI製品ロードマップにおける大きなマイルストーンであり、Brandwatch、PR Newswire、CisionOne全体にわたるエンドツーエンドのインサイト提供能力をさらに強化するものです。

「Trajaanの買収は、Brandwatchが今年初めに発表した提携の自然な延長線上にあるものです」と、Cisionの最高経営責任者であるGuy Abramo氏は述べました。「TrajaanをCisionエコシステムに完全に取り込むことで、検索インテリジェンス、会話データに基づくインサイト、そしてAI主導のアナリティクスを統合し、消費者が発する問いから需要を形成するシグナルに至るまで、その行動の背景にある『理由』をより深く、予測的に理解できるよう顧客を支援します。」

「Cisionに加わることで、当社のテクノロジーとビジョンをグローバルに拡大することができます」と、TrajaanのCEOであるMatthieu Danielou氏は述べました。「私たちは共に、人々が何を検索し、何について語り、そして生成AIプラットフォームが彼らの意思決定をどのように形成しているのかを、トレンドが一般層に広がるよりはるか前からブランドが理解できるよう支援できます。」

Cisionについて

Cisionは、消費者およびメディアのインテリジェンス、エンゲージメント、コミュニケーションソリューションにおいて世界的なリーダーです。同社は、データ駆動型の現代において、PR・広報、マーケティング、ソーシャルメディアの専門家が卓越した成果を上げるために必要なツールを提供しています。同社の高度な専門性、独占的なデータパートナーシップ、そして受賞歴のある製品群（CisionOne、Brandwatch、およびPR Newswireを含む）により、フォーチュン500企業の84%を含む7万5,000社以上の企業・団体が、最重要なオーディエンスに対して「見て理解し、見られて理解される」ことを可能にしています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2843694/Cision_Trajaan_Press_Release.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2075643/5658293/cisionlogo.jpg?p=medium600

