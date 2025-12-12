【海外ツアー】アジア唯一のUTMBメジャー大会で100名超がオフィシャルツアーに参加、優勝・入賞多数
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ。以下、ルクタス）は、2025年12月3日から8日にかけて、タイでトレイルランニングレース『Chiangmai Thailand by UTMB』のオフィシャルツアーを運営。過去最大規模となる100名超の参加者を迎えて盛況のうちに終了したことを報告いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336755&id=bodyimage1】
タイ北部のチェンマイを舞台にしたこのレースは、アジアパシフィック地域で唯一の「メジャー」に位置付けられています。UTMBワールドシリーズの中でも、もっとも格式が高く、シリーズファイナルに参加するために必要なランニングストーンが、完走者に2倍与えられます。
大会は新しい試みとして2つの週末に分けて開催。本ツアーは大会のメインである12月5日～7日のレース期間に合わせて催行いたしました。ツアー期間中は、計6カテゴリーでレースが行われました。内訳は20km、50km、100km、100マイル（160km）で、20kmと50kmはそれぞれ昼間と夜に分けて別レースとして開催されました。
年々大きくなる大会規模に合わせるかのように、ツアー参加者数も大きく増え、今年はついに100名を突破。ランニングストーン2倍に加え、華やかな大会の雰囲気、レース前後の観光が充実していることなども高い人気につながっています。
ルクタスは選手の空港からの送迎や受付、試走など大会前のサポートにはじまり、100km、100マイルではエイドワークで後押し。選手の完走を力強く応援しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336755&id=bodyimage2】
例年よりも気温が低く、「これまでで最も快適なコンディションだった」という声も聞超えてきた本大会。走りやすかったことも追い風に、ツアー参加者やスタッフの活躍が光ったレースとなりました。優勝・上位入賞は以下の通りです。
【年代別1位】
木下久美選手 CHIANG DAO 160（100マイル）
赤澤多恵子選手 ELEPHANT 100（100km）
折戸小百合選手 HMONG 50-Day-（50km）
山田昌男選手 HMONG 50-Day-（50km）
永栄美和選手 HMONG 50-Day-（50km）
岡田秀文選手 SUTHEP 20-Night-（20km）
渡加敷亜紀選手 CHEDI 20（20km）
森綾香選手 INTHANON 50（50km）
【年代別2位】
久保信人選手 INTHANON 50（50km）
【年代別3位】
緒方富士子選手 HMONG 50-Day-（50km）
ゲストランナーも好成績をあげ、INTHANON 20（20km）で甲斐大貴選手が優勝、HMONG 50-DAY-（50km）で上田瑠偉選手が2位、小笠原光研選手が6位、CHIANG DAO160（160km）でGediminas Grinius選手が7位、吉村健祐選手が8位、池畑拓哉選手が9位に入りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336755&id=bodyimage3】
大会後には、オプションツアーとして、ルーセントが応援する世界五大陸走破に挑んでいるウルトラランナー・いいのわたる選手と行くスイーツツアーが行われました。街の喧騒から離れたカフェを貸し切り、種類豊富なタイのお茶と共に宮廷のお菓子や庶民に愛されるデザート『ブアローイ』をお取り寄せ。参加者約30名が優雅なひとときを過ごしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336755&id=bodyimage1】
タイ北部のチェンマイを舞台にしたこのレースは、アジアパシフィック地域で唯一の「メジャー」に位置付けられています。UTMBワールドシリーズの中でも、もっとも格式が高く、シリーズファイナルに参加するために必要なランニングストーンが、完走者に2倍与えられます。
大会は新しい試みとして2つの週末に分けて開催。本ツアーは大会のメインである12月5日～7日のレース期間に合わせて催行いたしました。ツアー期間中は、計6カテゴリーでレースが行われました。内訳は20km、50km、100km、100マイル（160km）で、20kmと50kmはそれぞれ昼間と夜に分けて別レースとして開催されました。
年々大きくなる大会規模に合わせるかのように、ツアー参加者数も大きく増え、今年はついに100名を突破。ランニングストーン2倍に加え、華やかな大会の雰囲気、レース前後の観光が充実していることなども高い人気につながっています。
ルクタスは選手の空港からの送迎や受付、試走など大会前のサポートにはじまり、100km、100マイルではエイドワークで後押し。選手の完走を力強く応援しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336755&id=bodyimage2】
例年よりも気温が低く、「これまでで最も快適なコンディションだった」という声も聞超えてきた本大会。走りやすかったことも追い風に、ツアー参加者やスタッフの活躍が光ったレースとなりました。優勝・上位入賞は以下の通りです。
【年代別1位】
木下久美選手 CHIANG DAO 160（100マイル）
赤澤多恵子選手 ELEPHANT 100（100km）
折戸小百合選手 HMONG 50-Day-（50km）
山田昌男選手 HMONG 50-Day-（50km）
永栄美和選手 HMONG 50-Day-（50km）
岡田秀文選手 SUTHEP 20-Night-（20km）
渡加敷亜紀選手 CHEDI 20（20km）
森綾香選手 INTHANON 50（50km）
【年代別2位】
久保信人選手 INTHANON 50（50km）
【年代別3位】
緒方富士子選手 HMONG 50-Day-（50km）
ゲストランナーも好成績をあげ、INTHANON 20（20km）で甲斐大貴選手が優勝、HMONG 50-DAY-（50km）で上田瑠偉選手が2位、小笠原光研選手が6位、CHIANG DAO160（160km）でGediminas Grinius選手が7位、吉村健祐選手が8位、池畑拓哉選手が9位に入りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336755&id=bodyimage3】
大会後には、オプションツアーとして、ルーセントが応援する世界五大陸走破に挑んでいるウルトラランナー・いいのわたる選手と行くスイーツツアーが行われました。街の喧騒から離れたカフェを貸し切り、種類豊富なタイのお茶と共に宮廷のお菓子や庶民に愛されるデザート『ブアローイ』をお取り寄せ。参加者約30名が優雅なひとときを過ごしました。