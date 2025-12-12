「AIアニメーター・トライアウト」上位入選者を発表 ― 第30回 #SOZO美術館テーマコンペ「#行ってみたい白浜」ビジネスコンペ：制作受託を前提とした実戦評価で4名が通過 ―
「AIアニメーター・トライアウト」上位入選者を発表― 第30回 #SOZO美術館テーマコンペ「#行ってみたい白浜」ビジネスコンペ：制作受託を前提とした実戦評価で4名が通過 ―
株式会社海馬（代表：北村勝利）は、第30回「#SOZO美術館 地方創生支援AIアニメコンペ（テーマ：#行ってみたい白浜）」のビジネスコンペとして実施した*「AIアニメーター・トライアウト」の上位入選者を発表します。
本トライアウトは、AIアニメーターとしての実務即応力をスコア化（50点満点）し、通過者にはまずは1本あたり5万円（税別）相当のベース案件を発注して実戦での立ち上がりを支援する、“採用直結型”の評価プログラム**です。
＜トライアウト実施概要＞
目的：企業案件を安全・確実に遂行できるAIアニメーターの発掘・育成
課題：縦型9:16・30秒のAIショートアニメ（ツール自由／事実に反する表現禁止）
評価指標（計50点）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
審査体制：#SOZO美術館 事務局
審査方法：AIを使ったアニメ評価システムを利用し公正と公平を担保
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336687&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336687&id=bodyimage2】
上位入選者紹介（敬称略・X（旧Twitter）ハンドル）
最優秀トライアウト通過者（総合1位）：
名前：AICO
Xアカウント：https://x.com/aico_fly
参考スコア：48/50
作品：
https://youtube.com/shorts/vUz1v74Ln2E?feature=share
最優秀トライアウト通過者（総合1位）：
名前：マンモスIIz
Xアカウント：https://x.com/Mammoth02Z
参考スコア：48/50
作品：
https://youtube.com/shorts/V-wGWxZdayM?feature=share
総合3位
名前：みと
Xアカウント：https://x.com/ai_mitosan
参考スコア：46/50
作品：
https://youtube.com/shorts/HtffVI70P7s?feature=share
総合3位
名前：ひで
Xアカウント：https://x.com/AI6057904297651
参考スコア：46/50
作品：
https://youtube.com/shorts/pthrg2dgZsE?feature=share
今後の流れ（上位入選者）
・事務局より個別DM連絡→NDA締結
・キックオフ（ブリーフィング）：要件整理／想定CTA／配信先
・試作→1回の調整→納品（原則1本・5万円・税別）
品質・コミュニケーション評価を踏まえ、継続案件のアサインを検討
株式会社海馬
代表取締役 北村勝利
106-0045 東京都港区麻布十番2-1-10
Mail: kitamura@kaiba.company
Web: https://kaiba.company/
＝＝＝＝
■アニスタA（Academy）~AIアニメの学校
https://anista-c.hp.peraichi.com
■アニスタB（Business）~企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■アニスタC（Competition）~賞金付きAIアニメコンテスト
https://shirahama.hp.peraichi.com
■アニスタD（Direct Publishing）~オリジナルアニメ制作配信
～準備中～
■日本最大のAIアートのコミュニティ
#SOZO美術館 公式サイト
https://aiart.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOコラボ（Discord）
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
株式会社海馬（代表：北村勝利）は、第30回「#SOZO美術館 地方創生支援AIアニメコンペ（テーマ：#行ってみたい白浜）」のビジネスコンペとして実施した*「AIアニメーター・トライアウト」の上位入選者を発表します。
本トライアウトは、AIアニメーターとしての実務即応力をスコア化（50点満点）し、通過者にはまずは1本あたり5万円（税別）相当のベース案件を発注して実戦での立ち上がりを支援する、“採用直結型”の評価プログラム**です。
＜トライアウト実施概要＞
目的：企業案件を安全・確実に遂行できるAIアニメーターの発掘・育成
課題：縦型9:16・30秒のAIショートアニメ（ツール自由／事実に反する表現禁止）
評価指標（計50点）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
審査体制：#SOZO美術館 事務局
審査方法：AIを使ったアニメ評価システムを利用し公正と公平を担保
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336687&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336687&id=bodyimage2】
上位入選者紹介（敬称略・X（旧Twitter）ハンドル）
最優秀トライアウト通過者（総合1位）：
名前：AICO
Xアカウント：https://x.com/aico_fly
参考スコア：48/50
作品：
https://youtube.com/shorts/vUz1v74Ln2E?feature=share
最優秀トライアウト通過者（総合1位）：
名前：マンモスIIz
Xアカウント：https://x.com/Mammoth02Z
参考スコア：48/50
作品：
https://youtube.com/shorts/V-wGWxZdayM?feature=share
総合3位
名前：みと
Xアカウント：https://x.com/ai_mitosan
参考スコア：46/50
作品：
https://youtube.com/shorts/HtffVI70P7s?feature=share
総合3位
名前：ひで
Xアカウント：https://x.com/AI6057904297651
参考スコア：46/50
作品：
https://youtube.com/shorts/pthrg2dgZsE?feature=share
今後の流れ（上位入選者）
・事務局より個別DM連絡→NDA締結
・キックオフ（ブリーフィング）：要件整理／想定CTA／配信先
・試作→1回の調整→納品（原則1本・5万円・税別）
品質・コミュニケーション評価を踏まえ、継続案件のアサインを検討
株式会社海馬
代表取締役 北村勝利
106-0045 東京都港区麻布十番2-1-10
Mail: kitamura@kaiba.company
Web: https://kaiba.company/
＝＝＝＝
■アニスタA（Academy）~AIアニメの学校
https://anista-c.hp.peraichi.com
■アニスタB（Business）~企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■アニスタC（Competition）~賞金付きAIアニメコンテスト
https://shirahama.hp.peraichi.com
■アニスタD（Direct Publishing）~オリジナルアニメ制作配信
～準備中～
■日本最大のAIアートのコミュニティ
#SOZO美術館 公式サイト
https://aiart.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOコラボ（Discord）
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
プレスリリース詳細へ