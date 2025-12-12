IEEEの最高栄誉: 技術で世界を変える2026年のパイオニアたち





ニュージャージー州ピスカタウェイ、2025年12月12日 /PRNewswire/ -- 人類のために技術を進歩させることに専心する世界最大の技術専門組織IEEEは、名誉ある2026年度IEEEメダルの受賞者を発表します。これらの世界的な栄誉は、変革をもたらすイノベーション、科学的な躍進、そして創造的なリーダーシップによって人類の利益のために技術を前進させた個人を表彰するものです。

今年の受賞者は、主要な技術分野の進歩を推進し、世界中の何百万人もの人々に影響を与えるイノベーションとエンジニアリングのリーダーシップの精神を体現しています。彼らの仕事により、重要なインフラが強化され、人類の理解が深まり、医療が進歩し、新しい形のコミュニケーションが可能になり、世界中の生活の質が向上しました。彼らは、よりつながりがあり、持続可能で、公平な未来を形作る貢献をしている先駆者たちの多様なコミュニティを代表しています。

「IEEEメダルは毎年、技術を根本的に進歩させただけでなく、人類の生活を向上させた業績をあげた人々を表彰しています」と、2025年IEEE会長兼CEOのKathleen Kramerは述べています。「2026年の受賞者は、当組織を特徴づけ、次世代に刺激を与える独創性、科学的卓越性、そして世界的な影響力を体現しています。コンピューティングと通信のブレークスルーから、ヘルスケア、持続可能性、教育における人生を変えるようなイノベーションまで、彼らの貢献は、より良く、よりつながりのある世界を形作り続けています。」

2026年のIEEEメダル受賞者は次のとおりです。

IEEE FRANCES E. ALLENメダル

IBM提供

IEEEメンバーのLuis von Ahn- Duolingo

Luis von Ahnは、CAPTCHAとreCAPTCHAの発明、人間の計算研究の先駆者、そしてDuolingoの創設者として知られています。彼の仕事により、世界中のインターネットインフラストラクチャが確保され、何百万冊もの書籍がデジタル化され、世界中の学習者にとっての無料教育へのアクセスが拡大しました。

IEEE ALEXANDER GRAHAM BELLメダル

Nokia Bell Labs提供

IEEE終身フェローのScott J. Shenker- UC Berkeley

コンピュータネットワークとインターネットアーキテクチャにおける画期的な研究で高く評価されているShenkerの研究は、今日のクラウドコンピューティング、最新のデータセンターの設計、ソフトウェアを通じてネットワークデバイスを制御する能力の基盤となっています。

IEEE JAGADISH CHANDRA BOSE無線通信メダル

Mani L. Bhaumik提供

IEEEメンバーのErik Dahlman、IEEEフェローのStefan Parkvall、IEEEシニアメンバーのJohan Sköld - Ericsson

LTE（4G）および5G標準の開発におけるリーダーシップ、世界的なモバイルブロードバンドの実現、現代の通信、商取引、IoTの推進が評価されました。

IEEE MILDRED DRESSELHAUSメダル

Google LLC提供

IEEEフェローのKaren Ann Panetta-Tufts University

画像処理への貢献と、Nerd Girls（Nerd Girls）プログラムを通じてエンジニアリング分野の女性の支援が評価されているPanettaは、医用画像処理や自律システムなどの分野で使用される技術を進歩させ、世界中の少女や女性のためのSTEMの道筋を拡大してきました。

IEEE EDISONメダル

Edison Medal Fund提供

IEEEフェローのEric A. Swanson-MIT

Swansonは、非侵襲性の高解像度画像技術である光干渉断層撮影法（OCT）の共同発明者であり、緑内障、糖尿病網膜症、加齢に伴う視力低下などの主要な眼疾患の診断と管理における臨床医の手法に革命をもたらしました。

IEEE環境・安全技術メダル

Toyota Motor Corporation提供

IEEE終身フェローのWei-Jen Lee-University of Texas

電力システムと再生可能エネルギーの統合におけるリーダーシップが評価され、Leeの仕事は電力網の信頼性を強化し、クリーンエネルギーの導入をサポートし、電力会社が再生可能エネルギー源を管理して大規模停電のリスクを軽減できるように支援しています。

IEEE FOUNDERSメダル

IEEE Foundation提供

Marian R. Croak- Google

CroakはVoIP技術とモバイル寄付プラットフォームの先駆者であり、世界的なコミュニケーションと人道支援システムを形成しました。彼女のリーダーシップは、責任ある AI 開発に影響を与え続けています。

IEEE RICHARD W. HAMMINGメダル

Qualcomm, Inc.提供

IEEEフェローのMuriel Médard -MIT

ネットワークコーディングと情報理論における画期的な進歩で知られるMédardのイノベーションは、ストリーミングビデオ、ワイヤレスネットワーク、衛星通信などのアプリケーションにおけるデータ伝送の信頼性を向上させます。

IEEE医療技術革新メダル

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society（EMBS）提供

IEEEフェローのRosalind W. Picard-MIT

Picardは感情コンピューティングを創設し、感情と健康のモニタリングのためのウェアラブル技術を開発し、メンタルヘルスケア、ストレス検出、パーソナライズされた健康分析に使用されるツールを実現しました。

IEEE NICK HOLONYAK, JR.半導体光電子技術メダル

Friends of Nick Holonyak, Jr提供

IEEEフェローのSteven P. DenBaars - UC Santa Barbara

DenBaarsは、家庭、スマートフォン、自動車のヘッドライト、大型ディスプレイで使用される明るくエネルギー効率の高い照明を実現する窒化ガリウム半導体とLED技術の先駆者として高く評価されています。

IEEE JACK S. KILBYメダル

Apple提供

IEEE終身フェローのBiing-Hwang「Fred」Juang -Georgia Tech

Juangの音声コーディングと認識に関する基礎研究により、スマートフォン、顧客サービスシステム、仮想アシスタントなどで使用される音声駆動型技術が実現しました。

IEEE/RSE JAMES CLERK MAXWELLメダル

ARM, Ltd.提供

Paul B. Corkum-University of Ottawa

Corkumのアト秒物理学における先駆的な研究は、超高速科学の新たな境地を開き、前例のない速度で化学反応や電子の動きを観察できるツールを可能にしました。

IEEE JAMES H. MULLIGAN, JR.教育メダル

IEEE Life Members FundとMathWorks提供

IEEE終身フェローのJames H. McClellan- EPFL

McClellanは、デジタル信号処理理論における数十年にわたるリーダーシップで知られ、オーディオ処理、医療用超音波、レーダーシステムで使用される技術を形成しています。

IEEE JUN-ICHI NISHIZAWAメダル

IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal Fund提供

IEEE終身フェローのEric R. Fossum-Dartmouth

CMOSイメージセンサーの発明者であるフォッサムは、デジタル写真とビデオに革命をもたらし、現代のビジュアルコミュニケーションを形作りました。

IEEE ROBERT N. NOYCEメダル

Intel Corporation提供

Chris Malachowsky- NVIDIA

Malachowskyは NVIDIAの共同設立者であり、GPUのイノベーションを推進し、世界中でAI、ゲーム、高速コンピューティングを推進してきました。

IEEE DENNIS J. PICARDレーダー技術と応用メダル

RTX提供

IEEE終身フェローのYoshio Yamaguchi- Niigata University

レーダー偏光測定とリモートセンシングの先駆者として高く評価されているYamaguchiの仕事は、世界中の気候監視と災害対応を支援しています。

IEEE電力工学メダル

IEEE Industry Applications, Industrial Electronics, Power Electronics, and Power & Energy Societies提供

IEEEフェローのFang Zheng Peng-University of Pittsburgh

Pengの電力変換技術における革新、特に準Z源インバータの発明は、再生可能エネルギーを活用するためのより効率的で安定した信頼性の高い手段を生み出しました。

IEEE SIMON RAMOメダル

Northrop Grumman Corporation提供

IEEEフェローのMichael Douglas Griffin- LogiQ, Inc.

元NASA長官のGriffinは、今日の有人宇宙飛行や深宇宙ミッションの基礎を築いたプログラムを含む、米国の宇宙探査戦略の形成と航空宇宙工学の発展に貢献したことで知られています。

IEEE JOHN VON NEUMANNメダル

IBM提供

IEEEフェローのDonald D. Chamberlin- IBM

SQLの共同発明者であり、データベース言語とシステムへの主要な貢献者である Chamberlinの研究成果は、世界中のほぼすべての企業、金融、医療、政府のデータシステムの基盤となっています。

受賞者は、2026年4月24日にニューヨーク市で開催されるIEEEの年次表彰式で表彰されます。2026 IEEE名誉賞受賞者は2026年1月に発表されます。詳細については、引き続きお知らせいたします。2026年度受賞者の全リストをご覧になるには、IEEE賞ウェブサイトをご覧ください。

IEEE賞について

IEEE賞プログラムは、1世紀以上にわたり、エンジニアリング、科学、技術の大きな進歩に貢献した卓越したリーダーを表彰する世界有数の同僚表彰プログラムであり続けています。IEEEはこのプログラムを通じて、コンピューティングや通信からエネルギー、航空宇宙、材料科学、医療に至るまでのさまざまな分野の専門家の世界的なコミュニティが達成した変革的なイノベーションと社会的影響を評価します。

IEEEについて

IEEEは世界最大の技術専門機関であり、人類のために技術を発展させることを目的とした公益団体です。IEEEは、航空宇宙システム、コンピュータ、通信から生体医工学、電力、消費者向け電子機器に至るまで幅広い分野で信頼される声として、引用数の多い出版物、会議、技術標準、専門および教育活動を通じて活動しています。詳細については、https://www.ieee.orgをご覧ください。

