株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン、詐称情報・闇バイト・詐欺的情報を自動分析するAIツールの開発を開始―出身地・学歴偽装、誇張実績などのリスクシグナルを可視化し、健全な取引と公正な評価を支援
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336533&id=bodyimage1】
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎、以下「当社」）は、コンサルタント業界をはじめ、あらゆる分野で横行する出身地・学歴の偽装、過度な実績誇張、闇バイトへ誘導する詐欺的副業情報などを対象に、公開情報を自動で横断分析し、意思決定を支援するAIツール（仮称：詐称情報・詐欺情報分析AI）の開発を開始しました。
◆新規AIツールの開発背景
近年、個人や小規模事業者がオンライン上で信用を獲得する一方で、ビジネスネームやペンネーム、仮名、ひらがな・カタカナのみの表記など実名の秘匿化、経歴・実績の誇張、アフィリエイト目的の誘導記事、さらには闇バイトへ接続する導線づくりが散見されます。情報非対称性が大きいビギナーにとって、これらの真偽を見抜くことは困難であり、健全に事業を営むプレイヤーが不利益を被るケースも生じています。当社は、公正な取引環境をつくるため、リスクシグナルを定量化・可視化するAIツールの社会実装を目指します。
◆開発中のツールの概要
本ツールは、インターネット上の公開情報を収集・整合し、以下の観点から独自の重みづけで分析します。結果は「断定」ではなく、意思決定の参考指標としてスコアや説明付き根拠で提示します。
◆主な分析観点（例）
・サジェスト/関連検索のパターン分析（人物名・企業名と併出する語の傾向、時系列変化）
・情報源の信頼度推定（アクセス稼ぎ目的のアフィリエイトブログは信憑性を低評価）
・X（Twitter）や5ちゃんねるなどのSNSや掲示板での発言内容のIP分析他による人格スクリーニング判断
・会社存続年数・法人番号・登記情報の整合性チェック
・特定商取引法表示の透明性（テキスト化の有無や画像化による検索回避の疑い）
・所在地の実在性（実オフィスか、バーチャル/レンタル/私書箱中心かの兆候）
・氏名表記の一貫性（ビジネスネーム、ペンネーム、仮名、ひらがな/カタカナのみ等の運用実態）
・誇張実績の疑い（実績主張と外部検証可能な痕跡のギャップ）
・闇バイト誘導の疑い（語彙、導線、CTA設計の特徴量）
・説明可能性（各スコアに対する根拠リンク、抽出根拠テキストの提示）
・訂正申請/オプトアウトワークフロー（当事者からの正当な異議申立に対応）
◆参考とするサジェストの例
下記のようなサジェスト結果や生成AIの回答例を参考に一要素として参照し、他の公開データと併せて総合評価します。
・深作浩一郎 実績
・深作浩一郎 評判
・エグゼクティブマーケティングジャパン 評判 実績
・エグゼクティブマーケティングジャパン インターンシップ 実績
◆活用シーン
・コンサルタントや外部パートナーの一次スクリーニング
・発注担当者や起業初心者、就業希望者の情報収集支援
・健全な事業者の正当な評価向上（透明性の高いプレゼンス確立）
・ネットビジネス副業など誇張表現の多いでの匿名相手の判断要素
◆提供価値
・情報非対称の是正：初学者や非専門家でもリスクシグナルを把握可能
・健全な市場形成：まじめな事業者が損をせず、正当に選ばれる環境づくり
・説明可能なAI：スコアの根拠を提示し、人の最終判断を支援
◆法令遵守・プライバシー配慮
・収集対象は公開情報に限定し、個人情報保護法・景品表示法・特定商取引法等を遵守します。
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎、以下「当社」）は、コンサルタント業界をはじめ、あらゆる分野で横行する出身地・学歴の偽装、過度な実績誇張、闇バイトへ誘導する詐欺的副業情報などを対象に、公開情報を自動で横断分析し、意思決定を支援するAIツール（仮称：詐称情報・詐欺情報分析AI）の開発を開始しました。
◆新規AIツールの開発背景
近年、個人や小規模事業者がオンライン上で信用を獲得する一方で、ビジネスネームやペンネーム、仮名、ひらがな・カタカナのみの表記など実名の秘匿化、経歴・実績の誇張、アフィリエイト目的の誘導記事、さらには闇バイトへ接続する導線づくりが散見されます。情報非対称性が大きいビギナーにとって、これらの真偽を見抜くことは困難であり、健全に事業を営むプレイヤーが不利益を被るケースも生じています。当社は、公正な取引環境をつくるため、リスクシグナルを定量化・可視化するAIツールの社会実装を目指します。
◆開発中のツールの概要
本ツールは、インターネット上の公開情報を収集・整合し、以下の観点から独自の重みづけで分析します。結果は「断定」ではなく、意思決定の参考指標としてスコアや説明付き根拠で提示します。
◆主な分析観点（例）
・サジェスト/関連検索のパターン分析（人物名・企業名と併出する語の傾向、時系列変化）
・情報源の信頼度推定（アクセス稼ぎ目的のアフィリエイトブログは信憑性を低評価）
・X（Twitter）や5ちゃんねるなどのSNSや掲示板での発言内容のIP分析他による人格スクリーニング判断
・会社存続年数・法人番号・登記情報の整合性チェック
・特定商取引法表示の透明性（テキスト化の有無や画像化による検索回避の疑い）
・所在地の実在性（実オフィスか、バーチャル/レンタル/私書箱中心かの兆候）
・氏名表記の一貫性（ビジネスネーム、ペンネーム、仮名、ひらがな/カタカナのみ等の運用実態）
・誇張実績の疑い（実績主張と外部検証可能な痕跡のギャップ）
・闇バイト誘導の疑い（語彙、導線、CTA設計の特徴量）
・説明可能性（各スコアに対する根拠リンク、抽出根拠テキストの提示）
・訂正申請/オプトアウトワークフロー（当事者からの正当な異議申立に対応）
◆参考とするサジェストの例
下記のようなサジェスト結果や生成AIの回答例を参考に一要素として参照し、他の公開データと併せて総合評価します。
・深作浩一郎 実績
・深作浩一郎 評判
・エグゼクティブマーケティングジャパン 評判 実績
・エグゼクティブマーケティングジャパン インターンシップ 実績
◆活用シーン
・コンサルタントや外部パートナーの一次スクリーニング
・発注担当者や起業初心者、就業希望者の情報収集支援
・健全な事業者の正当な評価向上（透明性の高いプレゼンス確立）
・ネットビジネス副業など誇張表現の多いでの匿名相手の判断要素
◆提供価値
・情報非対称の是正：初学者や非専門家でもリスクシグナルを把握可能
・健全な市場形成：まじめな事業者が損をせず、正当に選ばれる環境づくり
・説明可能なAI：スコアの根拠を提示し、人の最終判断を支援
◆法令遵守・プライバシー配慮
・収集対象は公開情報に限定し、個人情報保護法・景品表示法・特定商取引法等を遵守します。