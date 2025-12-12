今があなたのもの（Now Is Yours）：Huawei、革新的な新製品ラインナップとともにMate X7を発表

ドバイ（UAE）、2025年12月12日 /PRNewswire/ -- Huaweiは本日、「Unfold the Moment（瞬間を広げよう）」をテーマにした発表イベントで、革新的な主力デバイスの新ラインアップを発表しました。これらの製品には、HUAWEI Mate X7携帯電話、HUAWEI FreeClip 2イヤホン、HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGNスマートウォッチ、HUAWEI MatePad 11.5 Sタブレットが含まれていました。

HUAWEI Mate X7は、限界を押し広げるという設計哲学に基づき、スリムでありながら耐久性に優れたデザインと、フラッグシップグレードのスマートフォンイメージングを含む強力なパフォーマンスを誇ります。HUAWEI FreeClip 2は、快適なオープンイヤーリスニング体験の新たなベンチマークを確立すると主張しています。HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGNは、洗練された美しさと高度なエンジニアリングおよびパフォーマンスを融合し、ユーザーが世界をより深く探索できるようにします。HUAWEI MatePad 11.5Sは、高解像度で目に優しいディスプレイとスムーズなクリエイティブ体験を特徴とするクリエイター向けに設計されています。

Huawei Consumer Business Groupのマーケティングおよびセールス・サービス担当プレジデントのZhu Ping氏は、Huaweiが今後も世界中のユーザーと共に歩み、テクノロジーに温かさをもたらしていくと述べています。「ユーザーの真のニーズを理解し、それに応えることで、私たちは世界中の消費者がテクノロジーを活用してあらゆる瞬間を生き生きと過ごせるよう支援することを目指しています。私たちの目標は、優れた製品体験を提供するだけでなく、すべてのユーザーが自分にとって最も重要な瞬間を満喫できるようにすることです。」

HUAWEI Mate X7：新たな章の幕開け

Mate X7は、「タイムスペースゲート」のコンセプトと、中国の絹織物の最高峰として広く認められ、国の無形文化遺産の一部である1,600年の歴史を持つ軽やかな織りの錦織りの伝統からデザインのインスピレーションを得ています。この携帯電話には、ナノファイバー仕上げのブロケードホワイトのほか、ビーガンレザーのオプションとしてネビュラレッドとブラックの2種類が用意されています。



HUAWEI Mate X7



Mate X7は、標準的な主力携帯電話と同等レベルの画像処理能力を備えた、Huawei初の薄型折りたたみ式スマートフォンでもあります。アップグレードされた第2世代True-to-Colorカメラは、色精度を43%向上させ、新たに搭載されたウルトラライティングHDRカメラ、超広角カメラ、望遠マクロカメラと相まって優れた性能を発揮します。最大17.5 EVのウルトラライティングHDR動画撮影に対応したMate X7は、明るい環境から暗い環境まで、鮮明なディテールを精密に捉えます。

耐久性を追求した設計で、独自開発の超信頼性折りたたみ構造を採用し、超耐久性クリスタルアーマー崑崙ガラス製外側ディスプレイ、高度な精密ヒンジ、3層複合超強靭構造などを搭載しています。3,550 mm²のSuperCool超大型VC＆グラフェン放熱システムと5,600 mAhバッテリーにより、安定した性能と終日持続するバッテリー寿命をさらに保証します。

HUAWEI FreeClip 2：ファッションステートメント

HUAWEI FreeClip 2イヤホンは、オープンイヤーのイノベーションと現代的な美学を融合したイヤークリップデザインを採用しており、リスニングデバイスとファッションアクセサリの両方としてオーディオ製品を再定義することを目的としています。



HUAWEI FreeClip 2



FreeClip 2は一日中着用できるように設計されており、同社の伝統的なブルー、ホワイト、ブラックのカラーバリエーションに加え、国際市場ではまったく新しいローズゴールド仕上げも用意されています。各イヤホンの重さはわずか5.1 gで、長時間の快適さとしっかりとしたフィット感により、ほとんど付けていないような感覚を実現します。

FreeClip 2は、高エネルギーのデュアルドライバーユニットと、前世代の10倍のコンピューティングパフォーマンスを実現するNPU AIプロセッサーにより、さまざまな使用シナリオでクリアでダイナミックなオーディオと通話品質を提供します。また、IP57の防塵・防水性能を備え、バッテリー寿命は最大38時間なので、どんな環境でも一日中楽に装着できます。

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN：視野を広げる

新しいHUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGNには、業界初の18Kゴールドを使用した希土類紫セラミックベゼルと、ジルコニウムベースの液体金属ケース、および紫金チタン合金ストラップを組み合わせた新しいロイヤルゴールドエディションが登場しました。

この時計は、革新的な防水システムや直接ソナーベースの水中通信機能など、深海ダイバー向けにカスタマイズされたさまざまな機能を備えています。また、あらゆるシナリオでより強力な接続性を実現するアップグレードされたアンテナ、クリアな通話を実現する AI 搭載のノイズキャンセリング、HUAWEI Sunflower測位システムによる正確な測位、高度な eSIM 通信テクノロジーも備えています。この時計のTruSenseシステムには、より正確で包括的な健康追跡を実現する強力なX-TAPテクノロジーも搭載されています[1]。

HUAWEI MatePad 11.5 S：創造性を刺激する

HUAWEI MatePad 11.5 Sは、目の快適さと優れた鮮明さをシームレスに融合するように設計された次世代タブレットです[2]。HuaweiのPaperMatteディスプレイは、従来のマットディスプレイによく見られる鮮明さに関する長年の問題を効果的に解決し、この新しいデバイスでの視聴体験を鮮明で目に優しいものにします。



HUAWEI MatePad 11.5 S



MatePad 11.5 Sはペーパーレスの生産性を実現するように設計されており、メモ取り、書き込み、コンテンツ作成間の切り替えをよりスムーズにするM-Pencil Proスタイラスと磁気キーボードが付属しています。プリインストールされているHuawei Notesアプリでは、さまざまなブラシ、テンプレート、無料リソースが提供されており、GoPaintアプリには、静的なアイデアを生き生きと表現するのに役立つ新しいアニメーションツールが多数搭載されています。ビデオクリエイター向けには、Wondershare Filmoraアプリで編集ワークフローを効率化するショートカット キーのサポートが提供され、WPS Officeスイートではプロフェッショナルな PC レベルのドキュメント編集、プレゼンテーション、データ処理機能が提供されます。

Huaweiは、本日の発表は単なる一連の技術アップグレードにとどまらず、消費者を第一に考えるという同社の揺るぎない取り組みを反映していると述べました。Huaweiは、「今があなたのもの（Now Is Yours）」というブランドスローガンの下、オープンかつ誠実に消費者と関わり、温かく包括的な姿勢で地域や文化を超えたつながりを構築し、世界中のより多くの人々が技術進歩の喜びを共有できるようにしたいと考えています。

