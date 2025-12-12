“ホントはみんな肩コリ展”を新宿駅で開催！？ 有名絵画の人物も、実は肩コリに悩んでいた…？

コラントッテが東京メトロ新宿駅構内にユーモアあふれる交通広告を掲出

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、2025年12月15日（月）より東京メトロ 新宿駅構内において、交通広告企画「ホントはみんな肩コリ展」を実施いたします。

肩コリに悩む「名画の人々」が、新宿駅に大集合

今の時代、実は肩コリに悩み、耐えながらも何食わぬ顔をして日々頑張る人がたくさんいらっしゃいます。本企画はそんな人々の気持ちを代弁するためにも、すまし顔で頑張る人代表ともいえる有名絵画の人物をモデルとして起用したユニークな交通広告です。寒さで肩コリが気になる季節に、「血流促進・コリ緩和といえばコラントッテ」というメッセージを、思わずクスッと笑ってしまうような大阪の企業らしいユーモアとともに届けます。

今回の交通広告では「誰もが一度は見たことのある名画」を題材に、その登場人物たちも現代人と同じように肩コリに悩んでいたのではないか、という“もしも”の世界を表現します。見る人の頭の中には、すでに「本物の名画」のイメージがあります。広告ではあえて、そのイメージからギャップのある「肩コリに苦しむような、つらそうな表情の人物」を展示することで、思わず目を留めてしまう驚きと笑いを演出。

そのギャップを楽しみながら、「血流促進・コリ緩和といえばコラントッテ」というメッセージを、印象的に訴求します。

冬は冷えや寒さから血行が悪くなり、特に肩コリを感じやすい季節です。コラントッテは、磁気の力で血行を改善し、肩コリなどを緩和する製品を通じて、多くの方の毎日をサポートしてきました。

「肩コリがつらい時期だからこそ、少しでも笑顔になってほしい」「コリに悩む人の気持ちを、ちょっとだけ軽くしたい」という思いを込めて、ユーモアあふれる交通広告という形でメッセージをお届けします。

【掲出概要】

企画名：

ホントはみんな肩コリ展

実施内容：

東京メトロ 新宿駅構内 交通広告掲出

掲出期間：

2025年12月15日（月）～ 12月21（日）

掲出場所：

東京メトロ 新宿駅構内





※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

本企画は、以下各名画のイメージをモチーフにした広告表現です。実際の作品の展示ではありません。

バーバラ・クラフト「モーツァルトの肖像」／ルノワール「女優ジャンヌ・サマリーの肖像」／レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナリザ」／フィンセント・ファン・ゴッホ「自画像」／フェルメール「真珠の耳飾りの少女」

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。





管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/