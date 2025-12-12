「虹のコンキスタドール」がクリスマスライブ配信！ ＪＡタウンのご馳走を味わいながら2025年を振り返る
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、YouTube番組「虹のコンキスタドールのレインボーファーム」の企画で、「クリスマスライブ配信」を行います。
１２月２５日（木）１９時から、虹のコンキスタドールのメンバー全員が参加するクリスマス特別生配信を行い、ＪＡタウンで販売中の海鮮やお肉の福袋商品を味わいながら、ゲストトークやクイズ企画、来年の抱負などを語ります。
また、配信日当日にメンバーと電話ができる特典や、対象者にサインとメッセージを記入した年賀状をプレゼントするなど、豪華特典も盛りだくさんです。
YouTube番組「虹のコンキスタドールのレインボーファーム」クリスマスライブ配信
配信タイトル：虹のコンキスタドールのレインボーファーム クリスマスライブ配信
ゆるふわちゃんねる： https://youtube.com/@yurufuwa_time
■クリスマス配信 概要
１．配信日：令和７年１２月２５日（木）１９時～２０時３０分
２．出演者：ＭＣ虹のコンキスタドール１３名、ゲスト２名（電話出演）、特典の出演者３名（電話出演）
３．内 容：ＪＡタウンの食材を味わいながら令和７年の振り返りやゲストトークなどを実施
４．配信媒体：YouTubeチャンネル ゆるふわちゃんねるhttps://youtube.com/@yurufuwa_time
５．番組紹介商品：福袋特集 https://www.ja-town.com/shop/e/efukubag/
（１）８種の豪華海鮮セット https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-44500290/
（２）ギョギョいち海鮮福袋（大）https://www.ja-town.com/shop/g/g9513-zengyoren-113/
（３）温めるだけ！ザンギ＆点心セットhttps://www.ja-town.com/shop/g/g1001-44500260/
（４）仙台牛･国産お肉バラエティ福袋Ｃhttps://www.ja-town.com/shop/g/g2201-eiwa-hs2/
（５）和歌山紀南の梅いっぱい福袋https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70fukubukuro2/虹のコンキスタドールのレインボーファーム クリスマスライブ配信
■特典内容
１．クリスマスライブ配信で虹コンメンバーと直電および豪華景品をプレゼント
（１）応募条件：対象商品を購入の際、注文コメント欄に｢虹コンクリスマス」と「ニックネーム」を入力した方
（２）応募期間：令和７年１２月１１日（木）～ １５（月）
（３）対象商品：サンふじ約３ｋｇ（特Ａ９～１２玉）ＪＡつがる弘前
https://www.ja-town.com/shop/g/g2001-02013nai/
（４）当選人数：３名
応募注意事項
２．虹のコンキスタドールのサイン＆メッセージ付き年賀状をプレゼント
（１）応募条件：対象商品を購入の際、注文コメント欄に「虹コン年賀状」と入力した方
（２）応募期間：令和７年１２月２５日（木）～ ３１（水）
（３）対象商品：福袋特集内の全商品 https://www.ja-town.com/shop/e/efukubag/
（４）当選人数：全員
（５）そ の 他：購入商品１点につき１枚、商品とは別送でお届けします
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント： https://x.com/JA_JAtown