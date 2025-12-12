住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎 本社：東京都千代田区）は11月、お客様との打合せプラットフォーム「MYHOME WORKS」を住宅全支店で運用開始※しました。本サービスは「住友林業の家」を計画するお客様と、営業や設計など各担当者との商談・打合せをデジタルでサポートします。お客様と各担当者が資料をシステム内で共有・一元管理することで、従来の紙やPDFなどの管理と比較して情報が整理しやすくなります。場所や時間を問わずシステム内で資料を確認できるため、打合せ以外の時間を有効活用し、お客様の資料確認や準備にかかる負担を軽減します。打合せ情報の全面的なデジタル集約は、業界内で先進的な取り組みです。

住友林業グループはお客様との接点をデジタルで拡充することでDXを推進し、お客様の利便性向上と住宅営業・設計プロセスの効率化を図ります。今後も高品質な住まいの提供とお客様満足度の向上を目指します。

※2025年11月17日以降の新規申込みのお客様が対象です。









■「MYHOME WORKS」概要

本システムは大きく２つの機能で構成しています。

1) 情報共有機能

Web記録システム

打合せの記録や資料をデータ化し、システム内で共有・管理します。ブックマーク機能やメモ機能で重要なページに目印を残すことで、効率的に必要な情報を確認できます。

スケジューラー

定期打合せのほか、契約～引渡しまでの全体スケジュールを一元管理します。

住まいづくりの全体像を把握しながら計画を進められます。

カタログ・リーフレット

商品カタログ、リーフレット、各種ガイドをシステム内で時間や場所を選ばず確認できます。

冊子による荷物の増加や、カタログ請求の手間を解消します。

2) 仕様選択機能

仕様サイト

システム内で外装・内装・設備の仕様確認、選択ができます。

仕様ごとの金額も確認できるため、予算に応じた理想の住まいづくりを実現します。









■開発の背景

住友林業グループは2022年に長期ビジョン「Mission TREEING 2030」を策定し、国内住宅事業は2030年の経常利益600億円の達成を目指しています。この目標を達成するため、お客様目線に立ったイノベーションによる抜本的な業務改革と生産性向上に取り組んでいます。本システムはこの取り組みの第一歩として、従来のお客様との打合せ情報がアナログかつ属人的に管理されている課題を改善し、業務効率化とお客様との接点強化を実現するために開発しました。

■今後の展開

「MYHOME WORKS」上で着工から引渡しまでの生産工程をサポートする機能を新たに開発し、家づくり全体をデジタルで管理できるシステム構築を目指しています。将来的にはお客様の当初の要望と最終的に完成した住宅のリアルデータを活用し、お客様にあわせた幅広いご提案を可能にするAIシステムへ発展させることを想定しています。打合せ効率化と提案力の精度向上を図ることで、付加価値のある家づくりを実現します。

住友林業グループは森林経営から木材建材の製造・流通、戸建住宅・中大規模木造建築の請負や不動産開発、木質バイオマス発電まで「木」を軸とした事業をグローバルに展開しています。2030年までの長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では「地球環境への価値」、「人と社会への価値」、「市場経済への価値」の視点から9つの重要課題を特定。その１つに「DX・イノベーションによる市場の変革」」を掲げています。今後もDX・イノベーションを通じて木造建築のサプライチェーンを効率化し付加価値向上を目指します。