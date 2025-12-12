Nintendo Switch ソフト『ミステリーの歩き方』発売１周年記念キャンペーン開催！

■続編ティザー動画の公開など！公式Ｘ・記念キャンペーン開催！



▼１：続編ティザー動画公開本作の発売１周年である2025年12月12日（金）の12：00に公式Ｘアカウントにて、現在、開発を進めている続編のティザー動画を公開します。動画内には続編の内容に関するワードやカットが散りばめられています。１作目から２作目のスケールアップにご期待ください。・公開予定日時：2025年12月12日（金）12：00▼２：リポストキャンペーン公式Ｘアカウントをフォローの上、キャンペーンポストをリポストすると、東野陽炎 役：ランズベリー・アーサーさんサイン入り設定資料集が抽選で３名様に当たるキャンペーンを開催しています。詳細は公式Ｘアカウントをご確認ください。・開催期間：2025年12月12日（金）〜2026年1月4日（日）▼３：ボイスドラマ『〜ミステリーの歩き方 外伝〜 鳴美沢からの使者』無料配信2025年12月14日（日）〜2026年2月22日（日）にかけて毎週日曜20:00に、本編物語の後日譚を描いたボイスドラマ『〜ミステリーの歩き方 外伝〜 鳴美沢からの使者』を、公式Ｘアカウントにて無料で配信します。物語は、鳴美沢で内田渚が遭遇した謎にミステリー研究会のメンバーが挑む、バラエティ要素を織り交ぜたオリジナルストーリーとなっています。・主な登場キャラクター：真白杏奈（CV：小倉唯）東野陽炎（CV：ランズベリー・アーサー）内田渚（CV：伊藤あすか）島田祥子（CV：佐伯まおこ）・配信予定日程：2025年12月14日（日）〜2026年2月22日（日） 毎週日曜20:00■体験版も配信中！『ミステリーの歩き方』本編に収録されているストーリーのうち、プロローグと1話終了までを遊ぶことができる体験版を配信しています。ゲームの基本進行を理解しながら、本作の醍醐味である、過去パートからヒントを探し現代の真相を紐解く一連を楽しむことができます。体験版は、ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにてダウンロードいただけます。⇒My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402