Nintendo Switch ソフト『ミステリーの歩き方』発売１周年記念キャンペーン開催！
33.3%OFFセールやボイスドラマ無料配信を開催！ 公式Ｘにて続編ティザー動画を公開！
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲)は、Nintendo Switch™ソフト『ミステリーの歩き方（以下「本作」）』につきまして、本作の発売から１周年を記念し、本編のダウンロード版セール、公式Ｘでの各種キャンペーンを開始しましたのでお知らせします。
■ダウンロード版 33.3%OFF！記念セール開催！
発売１周年を記念し2025年12月12日（金）〜2026年1月4日（日）の期間限定で、『ミステリーの歩き方』のダウンロード版セールを実施しています。ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにて33.3%オフでご購入いただけます。
詳細は公式Ｘ（https://x.com/mysterywalkinfo）や公式HP（https://mysterywalk.jp/）にてご確認ください。
・セール期間：2025年12月12日（金）〜2026年1月4日（日）
・セール対象：『ミステリーの歩き方』ダウンロード版
・割引率：33.3%オフ
・My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402
▼１：続編ティザー動画公開
本作の発売１周年である2025年12月12日（金）の12：00に公式Ｘアカウントにて、現在、開発を進めている続編のティザー動画を公開します。
動画内には続編の内容に関するワードやカットが散りばめられています。１作目から２作目のスケールアップにご期待ください。
・公開予定日時：2025年12月12日（金）12：00
▼２：リポストキャンペーン
公式Ｘアカウントをフォローの上、キャンペーンポストをリポストすると、東野陽炎 役：ランズベリー・アーサーさんサイン入り設定資料集が抽選で３名様に当たるキャンペーンを開催しています。詳細は公式Ｘアカウントをご確認ください。
・開催期間：2025年12月12日（金）〜2026年1月4日（日）
▼３：ボイスドラマ『〜ミステリーの歩き方 外伝〜 鳴美沢からの使者』無料配信
2025年12月14日（日）〜2026年2月22日（日）にかけて毎週日曜20:00に、本編物語の後日譚を描いたボイスドラマ『〜ミステリーの歩き方 外伝〜 鳴美沢からの使者』を、公式Ｘアカウントにて無料で配信します。
物語は、鳴美沢で内田渚が遭遇した謎にミステリー研究会のメンバーが挑む、バラエティ要素を織り交ぜたオリジナルストーリーとなっています。
・主な登場キャラクター：
真白杏奈（CV：小倉唯）
東野陽炎（CV：ランズベリー・アーサー）
内田渚（CV：伊藤あすか）
島田祥子（CV：佐伯まおこ）
・配信予定日程：
2025年12月14日（日）〜2026年2月22日（日） 毎週日曜20:00
■体験版も配信中！
『ミステリーの歩き方』本編に収録されているストーリーのうち、プロローグと1話終了までを遊ぶことができる体験版を配信しています。
ゲームの基本進行を理解しながら、本作の醍醐味である、過去パートからヒントを探し現代の真相を紐解く一連を楽しむことができます。
体験版は、ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにてダウンロードいただけます。
⇒My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402
■『ミステリーの歩き方』ゲーム概要
完全新作！連続ドラマ仕立てのミステリーアドベンチャー！
主人公達は30年前の未解決事件の調査のために避暑地として有名な架空の町「鳴美沢」に赴く。なぜか主人公だけが持つ”過去視”の能力。
プレイヤーは現代と30年前の過去とを行き来して事件の真相に迫ります。
現代パートは実力派人気声優のフルボイスによる掛け合いと美麗な背景が世界観を演出します。過去パートは古き良きドット絵で表現され、懐かしいコマンド選択式で知られざる事実を探っていきます。そして物語は様々な伏線を張りながら最終話に向かっていきます。未解決事件の真相に迫るゲーム部分だけではなく、登場人物達の明るい振る舞いの裏に隠された胸の内にあるものが何なのか？その結末にもご注目ください。
・ゲーム紹介動画： https://youtu.be/CSoveAeiiYM?feature=shared
■商品概要
商品名： 『ミステリーの歩き方』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 連続ドラマ×ミステリーアドベンチャー
価格： 5,980円(税込)
発売日： 好評発売中
プレイ人数： １人
対象年齢： 12歳以上
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://mysterywalk.jp/
公式X： https://x.com/mysterywalkinfo
© Imagineer Co., Ltd. / TOYBOX Inc.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
社長室 杉浦
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
