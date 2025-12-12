AudiencerateがGoogleカスタマー・マッチ・パートナー・ステータスを取得、グローバル・データ・プロバイダーとしての役割を強化

ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アドテックとマーテックの分野におけるデータ活性化ソリューションとデータ活性化プラットフォームを専門とする国際的テクノロジー企業であるAudiencerateは、Googleより正式にカスタマー・マッチ・アップロード・パートナーとして認証されました。この認証は、Google広告とDV360のエコシステムへのファースト・パーティー・データの管理およびオンボーディングを許可された、限られた数のグローバル事業者（https://support.google.com/google-ads/answer/7361372?hl=en）にのみ付与されます。

当社は認証済みGoogleデータ・プロバイダーとしての既存のステータスに加え、カスタマー・マッチ・アップロード・パートナーとして認証されることで、Googleとの戦略的パートナーシップを強化しました。この新たな認証により、Audiencerateは独自のオーディエンス・セグメントやデータをGoogleの広告プラットフォームにシームレスに統合することが可能となります。

これら二つの認証を併せ持つことは国際的な状況において極めてまれなことであり、ファースト・パーティ－・データへの依存度が高まるデジタル広告市場におけるAudiencerateの地位を強固にするものです。

新たな統合により、企業の皆様は独自のデータセット（ハッシュ化されたメールアドレス、電話番号、デジタル識別子を含む）を安全に活用し、検索、YouTube、Gmail、ディスプレイ、ショッピングの各キャンペーン向けにカスタマイズされたオーディエンスを構築できます。この機能は、アドテックとマーテックの統合が重要視され、企業が独自データ資産に基づくマーケティング戦略への移行を加速させている中で、まさに今日的な意義を持つものです。

「Googleによる認証は、革新的なMadTechプラットフォームを目指す当社の成長軌跡において戦略的な節目となります」と、Audiencerate最高経営責任者（CEO）の二コラ・ボスケッティは説明します。「当社の技術により、最高水準を堅持した統合インフラを提供することが可能になり、企業の皆様がプライバシーを中核としたデータ・エコノミーへの移行と、独自データのビジネス価値実現を支援します」

Audiencerateは主要な欧州市場や国際市場で事業を展開し、ブランド、代理店、テクノロジー・プラットフォームと連携してマーケティング・データの管理・活用を推進しています。Googleにより新たに認証されたこのステータスは、マーテックおよびアドテック分野でのグローバル・プレイヤーとの競争において、優位性を維持する能力をさらに強化するものです。

