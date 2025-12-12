エアスパン・ネットワークス、NTIA助成金による業界初の商用Open RAN導入を実現



楽天モバイルにより、日本全国のネットワークでのORAN RU導入向けに選定

テキサス州プレノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ワイヤレスネットワークソリューションを提供する世界的なリーディングカンパニーであるAirspan Networks Holdings LLC（以下「エアスパン」）は、楽天モバイルの日本全国のモバイルネットワークに展開されるOpen RAN準拠の無線機を提供する企業として選定されたことを発表しました。

今回の成果は、Open RAN（ORAN）の開発を目的とした米国商務省電気通信情報局（NTIA）による助成金の直接支援を受けた、業界初の商用導入となるものであり、エアスパンが楽天モバイルのクラウドネイティブなOpen RANモバイルネットワークにおける戦略的な無線ユニット（RU）プロバイダーとしての地位を確固たるものにするものです。

「NTIAの助成金に関連した初の商用Open RAN導入の一翼を担うことは、エアスパンにとって戦略的なマイルストーンです」と、エアスパン・ネットワークスCEOのグレン・ラクスダルは述べています。「世界でも最も高度で要求の厳しいモバイル市場において、オープンで相互運用可能な無線機を大規模に提供することは、ORANエコシステムが成熟段階に達していることを裏付けるとともに、エアスパンのエンジニアリングチームと製品チームの能力を示すものです。楽天モバイルとの協業は、米国のイノベーションとORANアプローチにより、通信事業者がより柔軟でクラウドネイティブなアーキテクチャを構築し、導入の迅速化、サプライチェーンの多様化、ネットワーク経済性の向上を実現できることを示しています。」

「楽天モバイルは、イノベーション、性能、コスト効率を推進するオープンなマルチベンダーエコシステムに取り組んでいます」と、楽天モバイル共同CEOのシャラッド・スリオアストーア氏は述べています。「エアスパンのORAN無線ユニットを統合することで、相互運用性が高く、容易に統合できるRUを活用し、日本全国のお客様に高品質な音声・データ・デジタルサービスを提供しつつ、クラウドネイティブなOpen RANネットワークを継続的に効率よく強化・拡張する柔軟性を維持できます。」

楽天モバイルは、世界初の完全クラウドネイティブネットワークを展開しており、単一の統合された共通ソフトウエアレイヤーのもと、複数の無線ベンダーによる34万5000を超えるセルを展開する、世界最大のHetNet Open RANネットワークでもあります。技術的な取り組みを超え、業界を変革し、新たな通信時代への道を切り開いています。

今回の導入において、エアスパンのオープンスタンダード準拠の無線機は、他のネットワーク要素とシームレスに連携し、エリアカバレッジと容量の両方の要件を満たすためにミッドバンド周波数帯をサポートします。これにより楽天モバイルは、都市部、郊外、そして多くの地方エリアにわたって効率的なネットワーク提供と全国的な広範なカバレッジを実現するとともに、増加するデータ需要や高度なサービスに対応するための拡張された容量を確保できます。

今回の楽天モバイルでの導入は、政府の戦略的資金提供を受けたORANが、包括的なメリットを提供しつつ、いかに大規模かつ迅速に展開できるかを示す青写真となります。

エアスパンのワイヤレスソリューションの詳細については、https://airspan.com/ をご覧ください。また、エアスパンは、3月2日～5日にバルセロナで開催されるモバイル・ワールド・コングレス（MWC）にも出展し、最新のORANおよび5G製品・ソリューションを紹介します。

エアスパンについて



エアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）は、米国を拠点としグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレスネットワークソリューションプロバイダーで、キャリアグレードの5Gおよび高度なワイヤレス接続の提供に注力しています。エアスパンの製品ポートフォリオは、インビルディング、屋外、および空対地の3つの主要ソリューション領域にわたり、公衆・民間ネットワークの双方に向けたDAS、Open RAN、小型基地局向けの市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイルネットワークオペレーター、ニュートラルホストプロバイダー、企業、公共部門組織、およびその他のテクノロジープロバイダーをサポートし、カバレッジと容量を強化するとともに、迅速かつ効率的な展開を可能にする、信頼性が高くスケーラブルなワイヤレスネットワークの構築を支援します。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251209933113/ja/

Contacts

Manish Matta

mmatta@airspan.com

Source: Airspan Networks Holdings Inc.





