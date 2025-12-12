アブダビ、次世代の金融・投資ソリューションの構築に向けたFIDAクラスターを立ち上げ

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アブダビ首長国は、フィンテック、保険、デジタル、オルタナティブ資産（FIDA）クラスターを立ち上げ、次世代の金融・投資ソリューションの開発を加速し、世界的な資本ハブとしての首長国の役割を拡大します。

アブダビ経済開発局（ADDED）とアブダビ投資庁（ADIO）が主導するこのクラスターは、アブダビの長期的な経済多様化計画の中核となるもので、FIDAは2045年までに、アブダビのGDPに追加で152億米ドルの貢献を行い、8000人の熟練者雇用を創出し、少なくとも46億米ドルの投資を誘致することが予測されており、革新的で強靭な金融システムの拠点としてのアブダビ首長国の地位を揺るぎないものにすることを目指します。

FIDAは、フィンテック、デジタル資産、保険、再保険、オルタナティブ投資などを含め、テクノロジー、規制、資本が交差する高成長分野を結びつけます。安定した将来を見据えた規制環境の中で、新たな金融商品を設計、テスト、そして拡大しようとするグローバル企業に対し、アブダビを優れた拠点として位置付けることが目標となります。

ADDED会長のアハメド・ジャシム・アル・ザアビ閣下は、「アブダビの経済戦略は、長期的展望に基づく計画、そして資本、人材、イノベーションは世界クラスのインフラで流動するという原則に基づいています。FIDAクラスターは未来への構造的投資です。FIDAは、規制当局、政府系資本、金融機関、そしてイノベーター間の連携を深めることで、次世代金融の基盤を強化し、アブダビの資本の首都としての世界的な地位を強化します」と述べています。

ADIOのバドル・アルオラマ事務局長は、「FIDAは、アブダビの国際金融における役割に大きな変化をもたらします。私たちは、デジタルイノベーション、フィンテックの変革、次世代テクノロジーが、長期資本と将来を見据えた規制と最初から融合する、国際金融センターの基盤を構築しています。政府系投資家、規制当局、国際機関、そしてテクノロジーイノベーターを連携する単一のクラスターに集結させることで、アブダビは、デジタル資産、AIを活用した金融ソリューション、そして画期的なフィンテックプラットフォームの未来を築く人々にとって最適な拠点となることでしょう」と述べています。

クラスターの統合プログラムの柱は、包括的で世界的に競争力のある金融エコシステムの構築を目指しています。FIDAは、国際基準を満たす機関投資家レベルのデジタル資産インフラとフィンテック プラットフォームを推進し、高度なリスク管理ニーズに対応するための保険・再保険のキャパシティを拡大し、消費者保護された長期貯蓄フレームワークを構築することで、金融レジリエンスを強化します。また、中小企業向けに、オルタナティブレンディング、ベンチャーデット、成長資本ソリューションなど、多様な資金調達チャネルへのアクセスを拡大します。

サステナブルな金融がクラスター全体に組み込まれており、アブダビ首長国のネットゼロコミットメントに沿ったグリーンファイナンスおよびトランジションファイナンスの開発に重点を置きます。FIDAはまた、アブダビ首長国のオルタナティブアセットの領域を拡大し、世界の機関投資家をターゲットとするプライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、不動産投資にとって支援的な環境も整備します。

このクラスターにより、農業・食品・成長・豊富な水資源（AGWA）クラスターを通じた食料と水に関するイノベーション、健康・持久力・長寿・医療（HELM）クラスターを通じたライフサイエンス、スマート・自動運転車産業（SAVI）クラスターを通じたモビリティなど、優先セクター向けにカスタマイズされた金融インフラが提供されます。これにより、経済全体にわたり革新的な企業が適切な資金調達、リスク管理、そして効果的な事業拡大を実現できるようになります。

アブダビの「資本の首都」としての地位は、1.8兆米ドルの国家資産、世界クラスの規制枠組み、そして二重課税、投資保護、貿易協定の広範なネットワークによって支えられています。FIDAの枠組み内で活動する企業は、欧州、北米、アジアの主要市場への効率的かつ条約に裏付けられたアクセスの恩恵を受けます。

こうした潤沢な資本、規制の明確さ、そして国際的連携の組み合わせにより、アブダビはフィンテック、再保険、オルタナティブ資産の分野をリードする地位を確立しています。

FIDAは、規制、資金調達、インフラ、イノベーション、人材育成など、幅広い分野のパートナーからなる協調的エコシステムを構築します。規制に関する監督機能は、同国財務省、アラブ首長国連邦中央銀行、ADGM、証券商品局が主導し、将来を見据えた一貫性のある金融ガバナンスの確保に向けて協力することになります。

政府系ファンド、ファミリーオフィス、ハリーファ企業開発基金といった融資パートナーは、成長のさまざまな段階において資本へのアクセスを提供します。年金、決済、信用、保険などのインフラ機関は、世界標準に基づく金融商品とサービスの提供を支援します。

Hub71、UAE大学、ハリーファ科学技術大学、エミレーツ金融研究所、ADGMアカデミーが主導するイノベーション・研究開発ネットワークは、研究成果を商業的に実現可能な金融テクノロジーへの転換に取り組みます。この人材育成ネットワークは、保険数理学、フィンテック エンジニアリング、クオンツ、および関連分野におけるスキルの向上を促進し、先駆的な金融ソリューションハブとしてのアブダビの役割をさらに強化します。

FIDAは、次世代の国際金融センターとしてのアブダビの地位を強化し、金融と投資管理の未来を築く人々にとって好ましい拠点とすることを目指す首長国の取り組みを推進します。

