ワクチン世界市場、mRNA技術の革新と予防接種プログラムの拡大により2032年までに1,865億ドル規模へ
2024年に826億9,000万ドルと評価された世界のワクチン市場は、2025年から2032年にかけて10.7%のCAGRで成長し、2032年までに1,865億ドルに達すると予測されています。成長は、感染症の有病率の増加、mRNAや組換えワクチンなどの次世代プラットフォームの進歩、全国的な予防接種計画に対する政府の多大な投資によって牽引されています。COVID-19パンデミックは予防接種への意識を高め、コールドチェーンインフラを強化し、前例のない研究開発の加速を引き起こし、持続的な長期的な市場拡大の基盤を築きました。成人予防接種、ブースター接種、旅行者用ワクチンへの注目の高まりが市場の勢いにさらに貢献する一方、大規模な小児予防接種プログラムは世界の需要を支え続けています。
セグメント分析
種類別：
mRNAワクチンは、迅速な抗原改変能力、高い有効性、スケーラビリティにより、2024年に32.3%のシェアで市場をリードしました。ファイザー/バイオンテックとモデルナが主要な革新企業です。サブユニットワクチンは、がん、自己免疫疾患、新興感染症を標的とするより安全な製剤への需要の高まりにより、最も急速に成長すると予想されています。
投与経路別：
注射ワクチンは、高い吸収効率とサプライチェーン全体での安定性により、97%のシェアで支配的でした。経口ワクチンは、粘膜免疫を刺激する製品が小児予防接種で注目を集めるにつれて、着実に拡大すると予想されています。
適応症別：
ウイルス性疾患ワクチンは、インフルエンザ、HPV、MMR、COVID-19予防接種により、2024年に63.7%のシェアを占めました。細菌性ワクチンは、肺炎、髄膜炎、百日咳の発生率の上昇に後押しされ、最も高いCAGRを記録すると予測されています。
年齢層別：
成人予防接種は、2024年に世界市場ボリュームの57.2%を占めました。しかし、定期予防接種プログラムの再開とWHOが支援する新たなキャンペーンに支えられ、小児用ワクチンが最も急速に成長すると予測されています。
流通チャネル別：
調達が世界的に中央集権化されているため、政府供給業者が59.9%のシェアで支配的でした。病院および小売薬局は、ワクチンへのアクセス性の向上と成人予防接種の新興民間市場により、急速に成長すると予想されています。
地域別洞察
北米は、堅調な医療支出、広範な予防接種政策、およびファイザー、モデルナ、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどの主要メーカーの存在により、2024年に世界市場の約38%を占めました。米国は、強力な研究開発支出、迅速な規制承認、先進的なコールドチェーン能力により、地域のリーダーであり続けています。
アジア太平洋地域は、2032年までに9.2%のCAGRが見込まれる最も成長の速い地域です。認識の高まり、医療投資の増加、政府主導の普遍的予防接種計画が採用を促進しています。中国は、シノバック、シノファームによる強力な国内生産と拡大するバイオテクノロジー投資により、APACを支配しています。
欧州は、厳格な公衆衛生フレームワーク、確立された予防接種プログラム、主要なバイオテクノロジー拠点に支えられ、着実な成長を示しています。ドイツは、強力な臨床研究インフラと先進的な製造技術により、地域の拡大を牽引しています。
ラテンアメリカおよび中東・アフリカは緩やかな成長を示しています。ブラジル、メキシコ、UAE、サウジアラビアは予防接種プログラムの強化を続けており、アフリカは、特にマラリアや小児疾患向けのWHO支援によるワクチン展開の恩恵を受けています。
