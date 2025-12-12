ADFWのフィンテック・アブダビ、イノベーションと破壊的変化に牽引される金融の新時代を示す





アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月11日 /PRNewswire/ -- アブダビ・ファイナンス・ウィーク（ADFW）2025の3日目は、ADGMの主要イベントであるフィンテック・アブダビとRESOLVEが開催され、金融、テクノロジー、法務、紛争解決分野における世界で最も影響力のあるリーダーが一堂に会しました。

「資本の中心地を設計する（Engineering the Capital of Capital）」という包括的なテーマの下、この日は、思考を先導するリーダーシップ、破壊的イノベーションに関する議論、そして最先端の知見が力強く結びつき、アブダビが将来を見据えた金融ハブかつ法務分野の強力な拠点であることを示す内容となりました。

開会にあたり、アブダビ経済開発局次官兼ADGM Academy議長を務めるHamad Sayah Al Mazrouei閣下は、次のように述べました。「金融の未来はアルゴリズムだけで書かれるものではなく、ビジョンと勇気、そして明確な目的を持つ人々によって形作られるのです。フィンテック・アブダビのようなプラットフォームを通じて、私たちは金融セクターの将来を予測するだけでなく、自ら積極的にその未来を構築しているのです。本日の洞察に満ちた議論は、アブダビが、包摂的で知的かつ強靭な金融発展の新時代を切り開くための発射台となるという大きな志を体現しているのです。」

フィンテック・アブダビ：金融イノベーションの次の章

第9回目となるフィンテック・アブダビは、現在MENA地域で最大かつ最も影響力のあるフィンテック・イベントへと成長しており、トークン化やAIからデジタル・バンキング、ステーブルコインに至るまで、金融サービスに大きな変革をもたらしている地殻変動的な潮流を強調しました。

メインステージでは、世界で最も影響力のある金融業界のリーダーたちを迎え、強いインパクトを持つ一連の対話や高い影響力を持つディスカッションが展開されました。登壇者には、世界のフィンテック・エコシステムを代表する著名なリーダーが名を連ね、CoinbaseのCEOであるBrian Armstrong氏、CircleのCEOであるJeremy Allaire氏、BinanceのCEOであるRichard Teng氏、Franklin TempletonのCEOであるJennifer Johnson氏、MoneyGramのCEOであるAnthony Soohoo氏、RevolutのGCC地域CEOであるAmbareen Musa氏など、多くの著名人物が参加しました。

各セッションでは、デジタル・クレジット、規制イノベーション、デジタル・アセット、機関投資家による導入、次世代型バンキングなどの主要テーマが取り上げられ、フィンテック企業のCEO、投資家、銀行上級幹部による率直な見解が共有されました。Teng氏が登壇したセッションでは、暗号資産市場のボラティリティを検証し、次の重要な問いが投げかけられました。暗号資産は、信頼できるインフラへと成熟し得るのか？一方、Revolut、Capital.com、Erebor Group、Lukkaの各CEOは、俊敏性とレジリエンスが求められる環境下で事業を拡大するにあたり、フィンテック創業者がいかにスピード、規制の明確性、そして信頼を優先事項としているかについて議論しました。

State Street、Al Hilal Bank、Piraeus Groupの上級銀行幹部は、レガシー組織がどのように進化しているのかについて議論しました。AIの受容から顧客体験の再定義に至るまで、このセッションでは、伝統的な銀行アーキテクチャにおけるデジタル化の取り組みについて率直な洞察が示されました。FJ LabsおよびStandard Chartered Venturesのアーリーステージ投資の専門家は、パターン認識、価格規律、そして「ユニコーン」発掘に関する新たな科学に焦点を当てることで、スタートアップが主流化する前に時価総額数十億ドル規模の企業を見極めるための戦略を詳しく解説しました。

RESOLVEが「勇気」というテーマを探求

並行して開催された第4回RESOLVE 2025は、「勇気」をテーマに掲げ、国際的な紛争解決と、急速なデジタルおよび市場変革に直面する中で法制度がいかに進化しなければならないかに焦点を当てました。同フォーラムには、世界の法務専門家、規制当局、ビジネスリーダー、政策立案者が集結し、国境を越えた暗号資産規制、AIを活用した法的戦略、そしてグローバル資本市場の法的含意に関する基調講演およびディスカッションが活発に行われました。

UAEの司法大臣であるAbdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi閣下は、「勇気ある司法（Justice with Courage）」をテーマに力強い基調講演を行い、進歩的な法基準の策定におけるアブダビのリーダーシップを強調しました。ADGM裁判所の登録官兼最高経営責任者であるLinda Fitz-Alan氏は、法的混乱の中にあっても明確さと確固たる意志をもって対処することの重要性を強調する力強いメッセージでフォーラムの幕を開けました。この日は、Hintsa Performanceのマネジング・ディレクターであるMatthew Lewis氏、Netflix共同創業者兼元CEOのMarc Randolph氏、MBZUAIのNancy Gleason教授など、非常に質の高い講演者が登壇しました。

ブレイクアウトイベント、新規参加企業、主要な協業および発表事項

メインイベントと並行して、複数のブレイクアウト・イベントが開催されました。それは、AIアブダビ・フォーラム、ブロックチェーン・アブダビ、リスク4.0フォーラム、そしてBloomberg主催の「AIの進化：可能性から実用性へ（The AI Evolution: From Potential to Practicality）」と題したイベント、およびEastpointデジタル・アセット・フォーラムなどです。この日を通じて、ADGM Emerging Techおよび#Hashedが主催する「Web3リーダー・ラウンドテーブル」や「ステーブルコイン・ダイアログ」など、経営層を対象としたクローズドドアのサミットも開催されました。

ADFW3日目には、Galaxy DigitalおよびEurasian Development Bank（EDB）がADGM内にオフィスを開設することを発表しました。この日のもう一つの注目すべき発表として、SAAS Propertiesが最新プロジェクトである「The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island」を正式に公開しました。

ADFW3日目には、合計24件の覚書（MoU）が発表されました。Blackrock、Finstreet、Swiss Re、RIQ、Kitopi Global、Lulu Financial Group、Crypto.com、42 Abu Dhabi、Hanwha、Kresusなど、国内外の組織間でパートナーシップが締結されました。

ADFWは最終日に向けて引き続き開催され、目玉イベントであるアブダビ・サステナブル・ファイナンス・フォーラム（ADSFF）をはじめ、サステナビリティと金融に焦点を当てた主要イベントが行われる予定です。

ADFWの詳細については、www.adfw.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg?p=medium600

