SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」 12月18日（木）より 310個 限定受注発売

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信輶）は、ロサンゼルス・ドジャース ⼤⾕翔平選⼿のワールドシリーズ優勝、MLB「レジェンダリー・モーメント賞」受賞を記念して、SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」を、⼤⾕選⼿がナショナル・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で記録した3 本塁打・10 奪三振の⼤活躍にちなんだ、310個の数量限定で、12月18日（木） 午前11時より IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売いたします。

ロサンゼルス・ドジャース 2年連続9度⽬のワールドシリーズ制覇！ 大谷翔平選手、MLB「レジェンダリー・モーメント賞」初受賞を記念したオフィシャルジュエリーが遂に登場！！

トロント・ブルージェイズとの第７戦までもつれる激闘の末、MLBワールドシリーズ連覇を達成し、「史上最高の野球選手」との呼び声も高い大谷翔平選手。投打二刀流という前例なき挑戦を続けるスーパースターの快進撃は、世界中のファンを魅了し続けています。

そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して、大谷選手のマイルストーンとして純金製コインにその偉業を刻む、「今与」だけのオフィシャルコラボレーションジュエリーが誕生しました。

二刀流の完成形として後世に語り継がれる “伝説の1 ⽇” を記念した正規MLB™︎認定商品を日本国内310個限定発売

ダイヤモンドで象った「LA」のメインロゴの背景に、⼤⾕選⼿の代名詞である背番号「17」を重ねた、打者・投⼿としての⼆⼑流復活を象徴するデザイン。専⽤ケースは、⼤⾕選⼿がナショナル・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で記録した3本塁打・10奪三振の雄姿を配した特別仕様となっています。

















正規MLB 認定商品で、MLB 認証ホログラムシール付き。⽇本国内限定で、シリアルナンバー刻印⼊り。⼤⾕翔平選⼿が2025 シーズンのMLB「レジェンダリー・モーメント賞」を受賞した、⼆⼑流の完成形として後世に語り継がれる “伝説の1 ⽇” のホームラン数＜3 本＞と奪三振数＜10 個＞の⼤活躍にちなんだ、310個の数量限定でのお届けになります。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025エディション 商品概要

大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝

MLB「レジェンダリー・モーメント賞」受賞記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」







大谷翔平選手 & MLB™︎正規認定の本物の輝き

●国内数量310個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

価格：税込み 1,980,000円

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」商品詳細







素材：K18製、ダイヤモンド 約0.6ct

サイズ：H 約20mm × W 約26mm

チェーン：約60cm（スライド付き）

価格：税込み 1,980,000円

2025年12月18日（木） 午前11時より、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売予定

販売期間：2025年12月18日（木） 11時00分 ～ 2026年9月30日（水） 15時00分

※数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えた注文は承れませんので、ご了承ください。

※お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせていただきます。

詳しくは、IMAYO 公式オンラインショップの商品詳細ページをご覧ください。

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-PLUS-NC-K18/

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」取扱店舗・公式オンラインショップ 詳細

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail：info@imayo-boutique.jp





IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳⾺場東⼊ル

京都御池創⽣館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休⽇：⽕・⽔曜⽇ 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027





ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休⽇：不定休 営業時間：10:00～20:00

電話：075-342-5673（直通）





その他、全国主要百貨店および小売店にて受注発売予定

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LISTをご確認ください。

※SHINCA 銀座 での取り扱いはございませんので、あらかじめご了承ください。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

IMAYO Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/

IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

