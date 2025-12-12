グローバルサウスビデオニュース賞、アブダビBRIDGEサミット（BRIDGE Summit）で新時代を幕開け





アブダビ（UAE）, 2025年12月11日 /PRNewswire/ -- グローバルサウスのビデオニュース機関「Viory」は、アブダビで開催された世界最大のデビューメディア会議「BRIDGEサミット（BRIDGE Summit）」において、初のグローバルサウスビデオニュース賞を力強くデビューさせました。この授賞式は、明快さとインパクトをもって地域の物語を前面に押し出すビデオジャーナリストたちの功績を称えるものでした。



Mai Maxwell, host of the Global South Video News Awards delivering the award categories on stage



この賞は、メディアパーソナリティのMai Maxwell（通称maisvault）が司会を務め、グローバルサウス全域から主要放送局、ビデオジャーナリスト、業界リーダーなど多様な観客を集めました。

UAE側のパートナーには、Emirates News Agency（WAM）、TRENDS Research & Advisory、Abu Dhabi University、University of Sharjahが名を連ねました。国際メディアパートナーには、 African Union of Broadcasting、Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development、OIC States Broadcasting Union、Union of OIC News Agenciesが名を連ね、UAE Association of Journalistsの指導部も出席しました。

式典の冒頭、Vioryのアフリカ地域流通責任者であるAlex Kobiaが基調講演を行い、本賞の意義を強調しました。同氏は次のように述べています。「今日、グローバルサウスは台頭しつつあるのではなく、すでに到来しています。その物語は正確さ、深み、誠実さをもって語られるに値します。急速な変化と誤情報に形作られる現代において、検証されたビジュアルジャーナリズムは不可欠であり、Vioryは世界中の視聴者に明確さと現地の真実を届ける3,000人以上のジャーナリストを支援できることを誇りに思います。」

続いて、コンテンツクリエイターでありUAE青年代表のShahd Alabdouliが、シリア・アルアリシュとラファでの人道支援活動から得た考察を共有しました。彼女はビジュアルジャーナリズムが果たす役割について語り、尊厳を守り、聞こえぬ声を増幅させ、あらゆる物語の中心に人間性が存在することを視聴者に想起させる重要性を強調しました。

審査委員会には、グローバルサウスを代表する主要国際メディア組織から20名以上のシニア専門家が参加しました。Clarín（アルゼンチン）、Hindustan Times（インド）、Korean Broadcasting System、TeleSUR（ベネズエラ）、Zimbabwe Broadcasting Corporationなどの代表者が名を連ね、その多くが授賞式に出席しました。

世界中から選ばれた4名の受賞者が、映像によるストーリーテリングへの卓越した貢献を称えられました。

最優秀撮影賞 - Maxi Jonas

最も創造的なショット賞 - Enrique Ortiz

独占レンズ賞 - Masoud Al Jarousha

重要映像賞- Ernest Dela Aglanu

式典の締めくくりとして、Vioryは信頼できる報道の支援、ジャーナリストコミュニティの強化、そしてこの地域から発信される重要な物語が相応の注目を得ることを保証するとの決意を改めて表明しました。

編集者への注記：

VIORYについて

Vioryはグローバルサウスのビデオニュースエージェンシーです。

地理的、地政学的、開発的な観点からグローバルサウスの中核地域に焦点を当て、多様な視点の強化と拡大に取り組むVioryは、グローバルサウスにおける重要なニュース報道の信頼できる情報源です。

活気ある中東の拠点、アラブ首長国連邦アブダビに本部を置くVioryは、急速に拡大するチームを擁し、ニュース業界をリードするプロフェッショナルたちが協力し、クライアントに物語全体を伝えるために必要なツール、独占素材、リソースを提供しています。その広範な報道範囲は、速報ニュース、政治、テクノロジー、スポーツ、ビジネス、エンターテインメントなど多岐にわたるトピックを網羅しています。Vioryのライブラリには18万本以上のビデオが収蔵され、毎日約65本の新たなビデオが追加されています。さらに、デジタルプラットフォームでは月間400時間以上のライブストリームを6言語で提供します。

現場から映像を調達するVioryは、数千人の現地ビデオジャーナリストにより、グローバルおよび地域の速報ニュースを収集・制作しています。この拡大を続けるネットワークは、国際的なメディアコングロマリットから地域のニュース機関まで、あらゆる関係者に必見のコンテンツを提供しています。www.viory.video

Winners of the Global South Video News Awards with the host of the ceremony. Left to right: Ernest Dela Aglanu, Mai Maxwell (host), Maxi Jonas, Enrique Ortiz, Shahd Alabdouli (Accepting on behalf of Masoud Al Jarousha)



