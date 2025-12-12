築50年の狭小アパートが「選ばれる宿」に生まれ変わるまで

株式会社Livmo

ホテルやシェアハウスの企画・開発・管理運営を手がけている株式会社Livmo。





都内を中心に、1日単位で利用できる宿泊サービスと、中長期で1部屋単位の賃貸が可能な住宅サービスを提供し、国内外のお客様に多様な「くらしの体験」をお届けしています。





そんなLivmoが2024年に手がけた「Cosmo」は、築50年で狭小の木造アパートを宿泊施設として再生するという、新たな挑戦でした。





「都心に新しい滞在体験の選択肢を生み出し、空室に悩む大家さんたちの希望になれたら。」

そんな想いから始まったこのプロジェクトには、民泊という領域で私たちが本当に届けたい「ゲストに寄り添うくらしのかたち」が詰まっています。











小さな物件との出会いから始まった、再生のストーリー

渋谷区・恵比寿の閑静な住宅街に佇む、築50年・1フロア13平米の木造アパート。





2024年4月、仲介会社の方から相談の連絡が入りました。

「この物件、通常の賃貸住宅として募集をしてもなかなか入居者が決まらない。

もし旅館業で活用できるなら、Livmoで借りてくれませんか？」















都心の一等地という立地に反して、築古・狭小という理由で敬遠されていたこの物件。

私たちは、その限られた条件の中にこそLivmoらしい ”くらし ”の体験を提案できる余地があると感じました。





この出会いをきっかけに、「空室を新しい”くらし”のかたちに変える」プロジェクトが始動しました。

私たちが民泊で目指したかったこと

私たちは、単に“部屋を貸す”だけの宿泊事業ではなく、その場所でのくらしとの出会いを感じられる滞在体験を目指しています。

ホテルとは異なり、もっとその場所でのくらしに近く、まるで「誰かの部屋を借りてくらす」ような感覚で、日常の延長線にある旅を楽しめること。





この物件でも、狭小空間の課題を乗り越えるためゲストが本当に求めている快適さを熟考し、設計を進めました。





お部屋の中にあったミニキッチンを撤去し、ウォーターサーバーを設置したのもその1つ。















海外のゲストは滞在中に水筒を持ち歩く方も多く、ホテルによくあるペットボトルでは不十分なこともあります。

そこで、限られたスペースながらも、自由に使えるウォーターサーバーを設置することで、より実用的な利便性を提供できるよう工夫しました。















また、荷物の置き場に困るケースが多い狭小空間では、大型のスーツケースが室内の動線を塞いでしまうことも少なくありません。





LLサイズのキャリーバッグでも余裕をもって収納できるよう、ベッド下には十分な空間を確保。











人の手が感じられる設計として、客室に折り鶴とウェルカムメッセージを添えています。











チェックインは無人でスムーズに行える一方で、運営者の温かさを感じられるような仕掛けを散りばめました。

小さな心遣いや手仕事を通じて、ゲスト一人ひとりの記憶に残る“顔が見えるおもてなし”を丁寧に設計しています。





実際にご宿泊いただいたゲストからは、こんな嬉しい声も届いています。



























空室に悩んでいた築古物件が、稼働率85%、収益3倍の宿に。

運用開始前に想定していた客室単価や稼働率を上回り、オープン以降は高い水準で安定した実績を記録しています。

従来の一般賃貸としての活用と比べても、収益性の面で大きな成果が見られ、オーナー様からも「安定して収益が得られるようになった」と評価いただいています。

その後、同様の悩みを抱える他のオーナー様とのご縁にも繋がっています。

「この物件で本当に宿泊施設ができるの？」

相談時、オーナー様から最初にいただいたこの言葉が、今でも私たちの原点です。





築年数やスペースの理由で長らく空室が続いていたこの物件。

しかし、ゲストに寄り添う設計を熟考することによって、空き家がもう一度、街の中で役割を持つことができました。















近年では、民泊やインバウンドへのネガティブな印象や法律面のハードルを感じている方は多くいらっしゃいます。

しかし、きちんとした基準に沿って準備をすれば、築年数が古くても、狭小でも、ゲストの記憶に残る滞在体験をつくることができます。





「顔が見える運営」と「その場所のくらしに寄り添う空間づくり」。

私たちは、ただの投資対象ではない、“心に残る滞在体験”をこれからも増やしていきたいと考えています。

そんな想いを込めたCosmoでの挑戦が、同じような課題を持つオーナー様の希望になれば幸いです。





もし、空室の活用や建物の再生、新しいくらしの提案にご興味がありましたら、ぜひ私たちにご相談ください。





まだ具体的でなくても構いません。「何か一緒にできるかも」と思っていただけた方と出会えることを、楽しみにしています。





＜施設詳細＞

施設名：Cosmo

アクセス：恵比寿駅より徒歩12分 / 広尾駅より徒歩9分

施設ページ【Airbnb( https://www.airbnb.jp/rooms/1244039932526190162 )

/ booking.com( https://www.booking.com/hotel/jp/cosmo.ja.html?aid=356980 )】





＜株式会社Livmo 概要＞

ホテルやシェアハウスの企画・開発・管理運営を自社で一貫して手がけています。





都内を中心に、1日単位で利用できる宿泊サービスと、中長期で1部屋単位の賃貸が可能な住宅サービスを提供し、お客様の多様なくらしのニーズに応えています。





お客様が求める“くらし”を実現する不動産事業を通じ、地域活性化と不動産価値の創造に取り組み、国内外のお客様に忘れられない「くらしの体験」をお届けしています。





会社名：株式会社Livmo（読み：リブモ）

所在地：東京都港区六本木四丁目8-7 六本木三河台ビル5階

代表者：

代表取締役会長 源侑輝

代表取締社長 鈴木涼介

設立：2012年3月23日

企業URL：https://livmo.co/( https://livmo.co/ )





【報道関係者お問い合わせ先】

株式会社Livmo 広報担当：友田

E-mail：pr@livmo.co( mailto:pr@livmo.co )



















