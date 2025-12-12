Netcracker、AIS向け大規模クラウド導入と主要なRevenue Managementアップグレードを完了

タイ国内4,500万超の加入者を擁する大手事業者AIS、B2C／B2Bのクアッドプレイ顧客向けに

NetcrackerのクラウドネイティブBSSプラットフォームを本番稼働

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Netcracker Technologyは本日、長年の顧客であるタイの大手通信事業者Advanced Info Service（AIS）向けに、タイおよびアジア太平洋地域全体で最大規模となるクラウド導入を完了したと発表しました。AISは、Netcracker Digital BSSの一部である Netcracker Cloud-Native Revenue Management のアップグレード版に移行し、将来を見据えたプラットフォームへの刷新を実現しました。これはAISのデジタルトランスフォーメーションにおける重要なステップであり、モバイルとブロードバンドを統合した事業基盤の強化と市場シェア拡大に向けた大きな取り組みです。

今回導入された先進的なクラウドネイティブRevenue Managementプラットフォームは、B2CおよびB2Bのクアッドプレイ加入者を対象に、月次・四半期・年次など多様な期間に対応したサブスクリプション課金を提供し、エンドユーザに柔軟な選択肢を提供します。

また本プラットフォームは、AISに対して数多くのビジネスメリットをもたらします。具体的には、ビジネス環境や市場変化への適応力を高めるスケーラビリティと柔軟性、コスト最適化による運用効率と収益性の向上、そして競争の激しい市場でリーダーシップを維持するための迅速なサービス提供が可能になります。

さらにこのクラウドネイティブ基盤により、AISはエンタープライズ向け5GやIoTサービスなど、将来の市場拡大や新たな要件に対応した革新的な5Gビジネスモデルを支えることが可能となります。

AISのChief Information Officerである Bharat Alva氏 は次のように述べています。

「非常にタイトなスケジュールの中で、新しいクラウドネイティブRevenue Managementプラットフォームをエンドツーエンドで成功裏に導入でき、その安定性とスケーラビリティは、最新のiPhone発売など大規模イベントを中断なく支えることで既に証明されています。今後、さらに多くの顧客を新プラットフォームへ移行させる中で、Netcrackerとの協力を基盤に、追加機能や拡張を短期的に進めていく予定です。」

NetcrackerのChief Technology Officerである Bob Titus は次のように述べています。

「イノベーションが盛んな地域で、非常に先進的な通信事業者であるAISとの長期的なパートナーシップを大変誇りに思います。今回の本番稼働は、当社が継続的に実施しているクラウドおよびAIへの投資がお客様に大きな価値をもたらしていることを示す最良の証です。」

Netcracker Technologyについて

Netcracker TechnologyはNECグループの完全子会社として、世界中の通信事業者の変革とデジタル経済での成長を支援するための専門知識、企業文化、リソースを備えています。革新的なソリューションと価値重視のサービス、そして揺るぎないデリバリ実績により、当社の顧客は30年以上にわたり事業成長と成功を実現してきました。

5Gマネタイズ、AI、自動化、垂直産業などの主要分野における最新技術を通じ、通信事業者のデジタル変革目標の達成、TelcoからTechcoへの進化、そして事業成長と収益性の向上を支援します。詳細は www.netcracker.com をご覧ください。

