ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 2025年9月8日、防衛・安全保障・レジリエンス銀行（DSRB）開発グループは、シティ・オブ・ロンドンにおいて、G7全加盟国を含む37か国の代表者、欧州委員会、NATO、欧州議会、世界の諸銀行、格付け機関とのハイレベル会合を開催し、DSRBについて議論しました。

これまでのところ、多くの国がDSRB設立に必要となる正式な手続きを開始する意向を示しています。

この段階を踏む関与パターンは、国際的な金融機関の設立においては標準的なものであり、通常は軸となる国々で構成される中核グループから始まり、憲章についての交渉やその後の資本調達フェーズにおいて新メンバーが加わるにつれて拡大していきます。

DSRBは、欧州連合（EU）のSAFEイニシアチブを補完する存在として設計されたもので、NATO諸国とインド太平洋諸国を結集し、各国の防衛費と長期的なレジリエンス投資に必要なバランスシート能力を構築するため、世界的な資本動員を可能にする、より広範な多国間プラットフォームを提供します。

このイニシアチブは各国政府との協調により進められ、創設国間の協議、憲章策定、そして資本形成という次の段階に向けた明確な道筋を示します。DSRBは、長期的かつ拡張可能な資金調達を通じて、同盟国の産業基盤の強化とレジリエンス向上を支援することをその目的としています。

