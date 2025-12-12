「日本のお酒と馬肉料理 うまえびす」(所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目9-9 恵比寿Kビル 1F、運営：株式会社パウス)は、食通とアンテナの高い人々が集う街、恵比寿で10年にわたり愛されてきました。「旨い」と「ヘルシー」は両立する。その常識を覆す美食体験を提供するべく、この度、2025年12月9日(火)装い新たにリニューアルオープンいたしました。

当店の哲学は、A5ランク和牛に匹敵する最高級A5馬肉の魅力を、従来の「馬刺し」という枠組みを超え、「焼」のステージで開花させること。美容と健康を追求する大人のための「罪悪感ゼロ」の新たな食体験をご提案します。









1.A5級馬肉の「三位一体」体験：「刺し、焼き、握り」の至高の馬肉料理

同店は、最高級A5ランク馬肉を最も楽しんでいただく形でご提供するため、「馬刺し(生)」「焼き馬(串)」「馬肉寿司(握り)」という「刺し・焼き・握り」の「三位一体」の旨馬な体験を、アラカルト・コースでご提供。





● 馬刺し(生)：

毎日厳選された最高級馬肉の、きめ細やかな肉質ととろけるような食感をそのまま堪能。日本のお酒に合う最幸のペアリングを楽しめる。

※特に「生レバー」は、国の厳しい基準のもと日本で唯一生で食すことが認められている肉部位であり、高い信頼性を持つ健康食材です。





馬刺し

希少部位の生レバー

生ユッケ





2. 概念を覆す「焼馬肉」革命：馬肉が「焼の主役」に躍り出る

馬肉の美味しさは「生」だけにあらず。当店が新たに提案する「焼き馬」は、極上の馬肉を丁寧にじっくり火を入れ、香ばしさと濃厚な旨味を最大限に凝縮。

焼くことで際立つ、馬肉本来の旨味と、内側から溢れ出す肉汁。鶏肉や豚肉の「串」に勝るとも劣らない、いや、それ以上に食欲を刺激する「主役級」の逸品。健康志向の方にも心ゆくまで「串」を楽しんでいただける、新たな「馬肉料理」をご提案。









3. 「食べるエステ」の馬肉：美を内側から育む奇跡の食材

馬肉は、驚異的な栄養価から「食べるエステ」と呼ばれるほど。





● 馬肉の圧倒的な健康成分：

牛肉や豚肉に比べ、圧倒的な低脂質・低カロリー高たんぱく。ダイエット中でも気にせず、心ゆくまで肉の旨味を堪能できます。





● 美意識高い女性の味方：

豊富な鉄分(ほうれん草の約2倍)や、10種以上の必須アミノ酸、ビタミン類が、美肌は勿論体の内側から透明感と活力を引き出します。

当店では、このスーパーフードを「馬刺し」「焼き馬」「馬肉寿司」という形で提供。食事をしながら、美と健康を同時に手に入れることができます。





● 焼き馬(炙り)：

馬肉の概念を覆す、香ばしさと旨味の凝縮された「焼の主役」たる逸品。色々な部位を気軽に食べていただけます。

焼き馬





● 馬肉寿司(握り)：

鮮度抜群の馬肉を握りで提供。コースの〆にも馬肉の余韻を楽しんでいただけます。

馬肉寿司





4. 馬肉の旨味を引き立てる「オール日本産」のお酒へのこだわり

当店のもう一つの柱は、馬肉の繊細な旨味を最大限に引き出すお酒のペアリングです。「日本で育った馬肉には日本で生まれたお酒が合う」という信念のもと、ビール・日本酒・焼酎・ワイン・泡盛に至るまで、全て日本産にこだわり厳選しています。

日本のお酒

おつまみも豊富





5. 利便性と価格帯：日常使いできる恵比寿の贅沢

恵比寿駅東口から徒歩5分の一階路面店という抜群のアクセス。質の高いA5ランク馬肉と厳選日本酒を、お一人様平均予算5,000円～6,000円という日常的にご利用いただける価格帯で提供します。記念日だけでなく、週末の気軽なディナーや仕事終わりの一杯にも最適です。









■店舗詳細

店名 ：日本のお酒と馬肉料理 うまえびす

所在地 ：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目9-9 恵比寿Kビル 1階

(恵比寿駅東口 1階路面)

アクセス：JR山手線・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅から徒歩約5分

TEL ：03-6432-5640

リニューアルオープン日： 2025年12月2日(火) (10月よりプレオープン)

営業時間：17:00～3:00

定休日 ：月曜

価格帯 ：馬肉串焼き：300円～、お一人様平均予算：約5,000～6,000円

URL ：恵比寿店) https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13188572/

三茶店) https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13159100/





うまえびす 恵比寿 店内

うまえびす 恵比寿 外観