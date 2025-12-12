株式会社PIVOT（URL: https://pivot.jp/ 所在地：東京都 港区、代表取締役社長：宮嵜 泰成）は、レガシーシステム刷新で頻発する“ブラックボックス問題”の構造を整理し、刷新が迷走する原因とその解き方を解説するコラム「『可視化できていない』が最大のリスク？ レガシーシステム刷新で起きる“ブラックボックス問題”の正体」 を公開しました。

■背景

経済産業省/IPAは「レガシーシステムモダン化委員会 総括レポート」（2025年5月28日）で、レガシー化の論点として ブラックボックス化や可視化の不足 を含めて整理しています。PIVOTでは、刷新の難所は“技術の古さ”そのものよりも、情報の透明性を失った状態 にあるケースが多いと捉え、現場起点での可視化を支援しています。※引用元：https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250528003/20250528003.html

■コラムで扱う内容

・ブラックボックスはどう生まれるか（分断／非公式運用／追加開発の積み重ね）・可視化されていないと起きる5つの負の連鎖（意思決定停滞、手戻り増など）・刷新前に確認すべき「可視化チェックリスト」（簡単セルフ診断）

■関連情報のご案内

より具体的な進め方を確認したい方向けのコラム内容を補足するオンラインウェビナー

本コラムで扱った「可視化」やブラックボックス問題の整理について、事例を交えてお伝えする無料オンラインウェビナーです。現場リサーチから段階的に進める刷新プロセスを、具体例とともに解説します。●テーマ：レガシーシステム刷新を“現場起点”で成功に導く――UXでひも解く課題発見と再設計のプロセス●日時：2025年12月17日（水）11:00～12:00●会議ツール：Microsoft Teams●参加費：無料（事前登録制）＜ご注意事項＞・フリーアドレスでのご登録はお控えください・複数名でご参加希望の方は、1名ずつのご登録をお願いいたします・同業種の企業様にはご参加をお控えいただく場合がございます

株式会社PIVOTについて

https://events.teams.microsoft.com/event/12941e67-05ff-4f00-b79a-6d6b26fac2aa@75aea1b3-5ccf-4af6-948d-d9eb51f1c4f1?utm_source=pressrelease&utm_medium=newscast

株式会社PIVOT（https://pivot.jp/）は「ユーザーの最高体験」を追及、WEBサイト制作、アプリ開発、システム開発のUXデザイン、UI改善、企画から実装、運用に至るまでワンストップでサポートさせていただいております。