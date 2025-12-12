「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は2019年よりYouTube公式サイトにおいて、Z世代への認知拡大を目的に、在校生や先生の日常および視聴者が少しクスっとするような企画動画を週1本投稿しております。今回、2025年4月30日に投稿した一本のショート動画が、1億回の視聴を突破し、今もなお、視聴を伸ばし続けております。





【1億回視聴突破！】YouTubeショート(単独動画)





また、少子化による高校生数の減少、高校生の大学進学率上昇、若者のクルマ離れによる自動車専門学校への進学者減という逆風下でも、2026年度入学の入試には、過去5年で最大の出願者（前年比177％）となりました。





過去5年で最大出願者





今後も若者へのバイク・クルマおよびモノづくりへの興味関心向上および、学校の認知拡大を目的にショート動画の投稿を継続していきます。ぜひ、YouTube公式サイトご覧ください。





【YouTube】視聴推移





■YouTube 公式サイト (ホンダ学園 ホンダテクニカルカレッジ 関西)

https://www.youtube.com/channel/UC6Bmtf2H31chvWeMe4SBfbw





■■1億回 視聴突破したYouTube ショート

タイトル：【ホンダ学園 関西校】やばい、ヤバい、ぶつかる！！！！海外ミーム。

https://www.youtube.com/shorts/x-m0cfLSxYo?feature=share









■学校法人 ホンダ学園 ホンダ テクニカル カレッジ 関西

創立年： 1976年

校長 ： 海沼 弘樹

所在地： 〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

URL ： https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/