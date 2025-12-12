GDEPソリューションズ株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役社長 榊原 忠幸)は、同社オリジナルの液冷GPUワークステーション「AquSysシリーズ」に、外付けGPU構成の新タイプ「eGPUタイプ」を追加し、2025年12月12日より提供開始いたします。









今回の新構成により、既存ワークステーションを買い替えることなく、NVIDIA(R) H200 NVL / H100 NVL などのデータセンター向けGPUをデスクサイド環境で静音・高冷却・長時間安定稼働させることが可能になります。

これにより、研究室や企業の開発現場におけるGPU導入のハードルを大幅に引き下げます。





液冷GPU AquSys eGPUタイプ





“データセンターGPUをデスクサイドへ”―

AquSysはその実現のために開発された液冷GPUプラットフォームです。

今回の「eGPUタイプ」追加により、より導入しやすく柔軟なGPU環境を構築できるシリーズへと進化しました。









■背景：高性能・高発熱GPUの導入を阻んできた「設置」、「騒音」、「運用コスト」

近年、AI研究開発・LLM(大規模言語モデル)・HPC・CAEなど、高度な計算処理が急速に増加しています。

中でもNVIDIA H200 / H100 NVLといったデータセンター向けGPUは不可欠な存在ですが、以下の理由から一般的なオフィス環境では利用が困難でした。

・高発熱による排熱・空調の課題

・サーバー筐体による騒音

・サーバールームの確保や運用コストが必要





一方で、研究・開発の現場では、「データセンターGPUをデスクサイドで使いたい」という需要が年々高まっています。

その理由としては、

・クラウドGPUや共有サーバーは混雑し、待機時間が発生するケースがある

・モデル・データをローカルで扱えるためセキュリティ上安心

・検証や試行錯誤を“すぐその場で”実施でき、開発効率が上がる

・可視化・インタラクティブ処理はローカル環境のほうが高速

・長期利用ではクラウドよりコストを抑えられる

といった現場のニーズがあります。





GDEPソリューションズはこれらの課題に対し、GPU発熱を液冷で効率的に抑え、静音性と冷却性能を両立する「AquSysシリーズ」を開発。デスクサイドでデータセンター向けGPUを快適に利用できる環境を実現してきました。

今回の「eGPUタイプ」は、既存のワークステーション環境を活かしながらGPUを外付けで拡張でき、さらに導入しやすい新たな選択肢となります。









■新製品「AquSys eGPUタイプ」の主な特徴

1.既存ワークステーションに“後付け”でGPU導入が可能

→ワークステーションの買い替え不要で、初期投資を大幅に抑制。





2.データセンターGPUを液冷化し、静音・高冷却でデスクサイド運用

→NVIDIA H200 NVL / H100 NVLなどの高性能・高発熱GPUが静音・温度安定・長時間稼働。





3.高消費電力の空冷GPUにも対応(最大850W)

→ワークステーションの電源制約に左右されず、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition[600W]なども使用可能





4.着脱が容易で、部署・プロジェクト間で共有可能

→必要なときだけ接続し、GPUを効率的に使い回し可能。





5.AquSys セパレート／オールインワンとも組み合わせて利用可能

→新規導入・既存環境どちらでも柔軟に拡張でき、段階的な性能強化にも最適。





＜AquSys eGPUタイプ 写真＞





AquSys eGPUタイプ使用例





液冷NVIDIA H100 NVL搭載例





■AquSysシリーズ 3タイプ

・セパレートタイプ

ワークステーション本体と GPU Cooling BOX(外付け冷却装置)を分離した構成。

高いメンテナンス性と静音性を両立。





・オールインワンタイプ

GPUとCPUを液冷化した一体型モデル。

省スペースで設置が容易。





・eGPUタイプ(新登場)

GPUを外付けで導入できる拡張モデル。

既存環境のまま高性能GPUを利用可能。





【主な用途】

・生成AI(LLM)学習・推論

・AI研究開発・大学研究室向け計算環境

・科学技術計算(CAE、CFD、FEMなど)

・大規模データ解析 / HPC

・画像処理 / 生成AI / 3Dレンダリング





【販売開始日】

2025年12月12日(金)





【製品ページ】

液冷GPUワークステーション「AquSysシリーズ」

https://gdep-sol.co.jp/gpu-products/nvidia-gpu-liquid-cooling/









■GDEPソリューションズ株式会社について

https://gdep-sol.co.jp/

GDEPソリューションズは、AI・HPC・シミュレーション分野向けの高性能GPUソリューションを提供し、企業や研究機関の高度な計算環境の構築を支援しています。NVIDIA Elite Partner(最上位レベル)として、GPU環境の構築・液冷技術・サポートに強みを持ち、最適なGPU環境をワンストップで提供します。

代表者 ： 代表取締役社長 榊原 忠幸

本社 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目34番3号 本郷第一ビル8階

辰巳開発センター： 〒135-0053 東京都江東区辰巳3-11-10









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

GDEPソリューションズ株式会社 お客様相談窓口

TEL ： 03-5802-7050

E-mail ： gdepsales@gdep-sol.co.jp

お問い合せフォーム： https://gdep-sol.co.jp/inquiry/