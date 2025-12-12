AquSys ″eGPUタイプ″登場！NVIDIAデータセンターGPUに対応
GDEPソリューションズ株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役社長 榊原 忠幸)は、同社オリジナルの液冷GPUワークステーション「AquSysシリーズ」に、外付けGPU構成の新タイプ「eGPUタイプ」を追加し、2025年12月12日より提供開始いたします。
今回の新構成により、既存ワークステーションを買い替えることなく、NVIDIA(R) H200 NVL / H100 NVL などのデータセンター向けGPUをデスクサイド環境で静音・高冷却・長時間安定稼働させることが可能になります。
これにより、研究室や企業の開発現場におけるGPU導入のハードルを大幅に引き下げます。
液冷GPU AquSys eGPUタイプ
“データセンターGPUをデスクサイドへ”―
AquSysはその実現のために開発された液冷GPUプラットフォームです。
今回の「eGPUタイプ」追加により、より導入しやすく柔軟なGPU環境を構築できるシリーズへと進化しました。
■背景：高性能・高発熱GPUの導入を阻んできた「設置」、「騒音」、「運用コスト」
近年、AI研究開発・LLM(大規模言語モデル)・HPC・CAEなど、高度な計算処理が急速に増加しています。
中でもNVIDIA H200 / H100 NVLといったデータセンター向けGPUは不可欠な存在ですが、以下の理由から一般的なオフィス環境では利用が困難でした。
・高発熱による排熱・空調の課題
・サーバー筐体による騒音
・サーバールームの確保や運用コストが必要
一方で、研究・開発の現場では、「データセンターGPUをデスクサイドで使いたい」という需要が年々高まっています。
その理由としては、
・クラウドGPUや共有サーバーは混雑し、待機時間が発生するケースがある
・モデル・データをローカルで扱えるためセキュリティ上安心
・検証や試行錯誤を“すぐその場で”実施でき、開発効率が上がる
・可視化・インタラクティブ処理はローカル環境のほうが高速
・長期利用ではクラウドよりコストを抑えられる
といった現場のニーズがあります。
GDEPソリューションズはこれらの課題に対し、GPU発熱を液冷で効率的に抑え、静音性と冷却性能を両立する「AquSysシリーズ」を開発。デスクサイドでデータセンター向けGPUを快適に利用できる環境を実現してきました。
今回の「eGPUタイプ」は、既存のワークステーション環境を活かしながらGPUを外付けで拡張でき、さらに導入しやすい新たな選択肢となります。
■新製品「AquSys eGPUタイプ」の主な特徴
1.既存ワークステーションに“後付け”でGPU導入が可能
→ワークステーションの買い替え不要で、初期投資を大幅に抑制。
2.データセンターGPUを液冷化し、静音・高冷却でデスクサイド運用
→NVIDIA H200 NVL / H100 NVLなどの高性能・高発熱GPUが静音・温度安定・長時間稼働。
3.高消費電力の空冷GPUにも対応(最大850W)
→ワークステーションの電源制約に左右されず、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition[600W]なども使用可能
4.着脱が容易で、部署・プロジェクト間で共有可能
→必要なときだけ接続し、GPUを効率的に使い回し可能。
5.AquSys セパレート／オールインワンとも組み合わせて利用可能
→新規導入・既存環境どちらでも柔軟に拡張でき、段階的な性能強化にも最適。
＜AquSys eGPUタイプ 写真＞
AquSys eGPUタイプ使用例
液冷NVIDIA H100 NVL搭載例
■AquSysシリーズ 3タイプ
・セパレートタイプ
ワークステーション本体と GPU Cooling BOX(外付け冷却装置)を分離した構成。
高いメンテナンス性と静音性を両立。
・オールインワンタイプ
GPUとCPUを液冷化した一体型モデル。
省スペースで設置が容易。
・eGPUタイプ(新登場)
GPUを外付けで導入できる拡張モデル。
既存環境のまま高性能GPUを利用可能。
【主な用途】
・生成AI(LLM)学習・推論
・AI研究開発・大学研究室向け計算環境
・科学技術計算(CAE、CFD、FEMなど)
・大規模データ解析 / HPC
・画像処理 / 生成AI / 3Dレンダリング
【販売開始日】
2025年12月12日(金)
【製品ページ】
液冷GPUワークステーション「AquSysシリーズ」
https://gdep-sol.co.jp/gpu-products/nvidia-gpu-liquid-cooling/
■GDEPソリューションズ株式会社について
https://gdep-sol.co.jp/
GDEPソリューションズは、AI・HPC・シミュレーション分野向けの高性能GPUソリューションを提供し、企業や研究機関の高度な計算環境の構築を支援しています。NVIDIA Elite Partner(最上位レベル)として、GPU環境の構築・液冷技術・サポートに強みを持ち、最適なGPU環境をワンストップで提供します。
代表者 ： 代表取締役社長 榊原 忠幸
本社 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目34番3号 本郷第一ビル8階
辰巳開発センター： 〒135-0053 東京都江東区辰巳3-11-10
