東京・銀座一丁目の高知県アンテナショップ「まるごと高知」(運営：一般財団法人高知県地産外商公社)は、約1,200種類の特産品を販売しています。地下1階には、県内にある全19蔵の酒を取り揃えており、酒どころ高知の魅力を発信しています。

「土佐の酒」といえば、土佐鶴や司牡丹に代表される淡麗辛口が特徴ですが、近年はフルーティーな味わいを引き出す「cel-24」酵母を使った酒の開発が各蔵で進んでいます。

こうした土佐酒の「進化」を、近年増加傾向にある女性の日本酒愛好家に売り込もうと高知県出身のシンガーソングライター竹内 藍さんを、「まるごと高知土佐酒アンバサダー」に認定し、発信を強化しています。

12月10日は、竹内 藍の土佐酒日記の最新版を公開、来年2月12日には、「土佐酒Live」を開催します。









●竹内 藍(たけうち あい)プロフィール

1984年8月21日生まれ。高知県南国市出身。

高校卒業後上京、音楽の専門学校へ入学。そこでプロデューサー兼レーベル代表でもある爆風スランプのベーシスト・和佐田 達彦氏に見出され、2007年2月15日に1stシングル「I-アイ」、翌年7月に2ndシングル「手紙」を“大久音盤社”より発売。都内を中心に全国へと勢力的にライブ展開をし(年間約70本以上)、2010年4月・初のフルアルバム「いつかの私が還る場所」を発売。2024年1月、「まるごと高知土佐酒アンバサダー」就任。





＜竹内 藍 公式YouTube＞

https://www.youtube.com/channel/UCThvAHL9kaYW1fGO5QNb09A









【竹内 藍の土佐酒日記】

竹内さんと、プロデューサーの和佐田 達彦さんが、高知県内の酒蔵を訪ねる企画。

12月10日に公開した「酔鯨酒造編」で4本目となる。

「まるごと高知」の公式YouTubeで公開中。

https://youtu.be/0T8vwqaFgj0?si=iIu-FZ94WqqaxjYD





土佐酒日記 酔鯨酒造編の一部

酔鯨酒造を訪れたときの一コマ

土佐酒日記 有光酒造編の撮影の様子





【土佐酒ライブ】

竹内 藍さんが、まるごと高知の地下で定期的に開催するライブ。歌に合わせた3種の土佐酒を楽しむ。9回目を、2026年2月12日に決定。ライブの参加料は、3種の利き酒セットがついて2,500円。問い合わせはまるごと高知まで





土佐酒Liveの様子(2025年6月)





高知県アンテナショップ「まるごと高知」

所在地： 東京都中央区銀座1-3-13

URL ： https://www.marugotokochi.com/