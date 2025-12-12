クレジットカードなしでもスマホは契約できる！格安SIM比較サイト「ロケホン」が、口座振替・デビット対応キャリアを瞬時に見つける「3秒診断機能」をリリース
株式会社IoTコンサルティング(本社：東京都千代田区、代表取締役：金野 太一)は、格安SIM・スマートフォンの最新情報を発信するWebメディア「ロケホン( https://rokemoba.com/smartphone/ )」にて、2025年12月10日、人気記事「口座振替ができる格安SIMおすすめランキング」を大幅リニューアルし、スマホ画面でも直感的に最適なキャリアが見つかる「スピード診断機能」および「多機能比較表」を実装いたしました。
▼ 該当記事URL
https://rokemoba.com/smartphone/mobile-payment-accounttransfer/
■ リニューアルの背景
昨今、通信費の節約のために大手キャリアから格安SIMへの乗り換えを検討するユーザーが増加しています。
しかし、多くの格安SIMは支払いが「クレジットカードのみ」に限定されており、学生や諸事情によりクレジットカードを持たない層にとって、選択肢を見つけることが困難な状況にありました。
また、口座振替やデビットカードに対応しているキャリアであっても、「特定のネット回線とのセット契約が必須」「審査に時間がかかる」など条件が複雑で、スマホの小さな画面でこれらを比較検討するのはユーザーにとって大きな負担となっています。
そこで「ロケホン」では、専門知識がないユーザーでも、スマホひとつで自分に最適な契約先を迷わず選べるよう、UI(ユーザーインターフェース)を全面的に刷新いたしました。
■ 今回の主な機能追加
(1)：タップするだけ！「希望条件 3秒診断チャート」の実装
「審査の早さ」「口座振替へのこだわり」「審査への不安」など、ユーザーが重視するポイントをタブで選ぶだけで、最適なキャリア(楽天モバイル、UQモバイル、誰でもスマホなど)を即座に提案する診断機能を導入しました。
希望条件に合う最適なキャリア表示
(2)：スマホに特化した「横スクロール・絞り込み比較表」
10社以上あるキャリアの情報をスマホ画面で見やすくするために、以下の機能を搭載した比較表を開発しました。
キャリア比較ツール
・【固定表示】スクロールしても「キャリア名」や「順位」が常に表示される追従機能
・【絞り込み】気になるキャリアだけにチェックを入れて比較できるフィルタリング機能
・【一目でわかる】「口座振替」「デビット」「審査」の対応状況をアイコンで可視化
選択したキャリアの比較が可能
(3)：「口座振替 vs デビットカード」のメリット・デメリットを可視化
「なんとなく口座振替が良い」と考えているユーザーに対し、実はデビットカードの方が「審査が早く」「手数料がかからない」というメリットがあることを、図解を用いて分かりやすく解説。
ユーザーにとって最も利益のある選択肢を提案します。
■ 今後の展望
「ロケホン」では、今後も複雑化するスマートフォンの料金プランや契約条件を、誰にでも分かりやすく噛み砕いて発信し、ユーザーの「通信費の最適化」をサポートしてまいります。
＜サービスに関するお問い合わせ先＞
株式会社IoTコンサルティング
https://iot-consulting.co.jp/
〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目1-2 末広ビル4階
お問い合わせ先： https://rokemoba.com/smartphone/contact/