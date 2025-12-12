千葉県佐倉市でユーカリが丘の開発を手掛ける、街づくり企業・山万株式会社(本社：東京都中央区日本橋小網町6番1号、代表取締役：嶋田 哲夫、以下「山万」)は、このたび、葬祭事業を展開する株式会社オールセレモニー(本社：千葉県佐倉市ユーカリが丘四丁目1番地1、代表取締役：林 新二郎、以下「オールセレモニー」)を完全子会社化いたしました。

山万グループは、これまで不動産、介護・福祉、ホテル事業など、地域の暮らしを包括的に支える様々な事業を展開してまいりました。今回のオールセレモニーのグループ参画により、葬儀を含めた幅広いサービスを提供する体制が確立し、地域住民の皆様が安心して暮らし続けられる街づくりの基盤をより確固たるものとしました。





家族葬邸宅佐倉(佐倉市栄町9-11)





家族ホール臼井(佐倉市王子台1-14-5)





家族葬ホールユーカリ(佐倉市上座1185-1)





家族葬邸宅志津(佐倉市井野1477-1)





■グループシナジーの最大化と事業連携

オールセレモニーのグループ参画により、山万グループが提供するライフステージに応じた総合支援体制が強化され、以下のような多角的な連携が可能となります。





【介護・福祉】

山万グループと社会福祉法人ユーカリ優都会の協力体制により実現した地域包括ケアシステム「シニアハッピーサークル」を通して、介護・看護・医療サービスを総合的に提供しています。これにオールセレモニーが加わることで、ご逝去後のご遺族へのサポートまでをシームレスに連携させ、地域住民の安心感を高めます。





シニアハッピーサークルシステム概念図





【ホテル事業】

山万ウィシュトンホテル株式会社との連携により、葬儀後の法要・会食・宿泊といったサポート体制が整備され、ご遺族に対する一貫したサービス提供を可能にします。





【相続・不動産売買】

当社のアセットソリューション部門では、担当部員全員が相続診断士資格を保有する体制づくりを推進しており(2025年8月発表リリース参照)、相続と不動産に関する専門知識に基づいた支援を強化しています。

また、オールセレモニーとの連携により葬儀後の複雑な資産整理や財産承継のサポートを確実に行い、残されたご遺族に大きな安心感を提供する総合支援体制を確立します。





【生活・コミュニティ】

保育園事業、農業生産法人、生活サービス・不動産事業が連携し、日々の暮らしの基盤、健康的なコミュニティ、地域全体の魅力向上に貢献します。





これらの多様な連携により、切れ目のないサポートができる体制が、より強固なものとなりました。









■今後の展望

今回の子会社化を契機として、山万グループは地域に寄り添う生活総合サービス企業としての事業価値創出に一層邁進してまいります。今後も街づくり企業として地域と共に歩み、安心して暮らし続けられる街づくりの実現を目指し、積極的に新規事業の検討・展開を進めてまいります。





［参考(1)：「株式会社オールセレモニー」概要］

株式会社オールセレモニーは、葬祭事業および終活支援サービスを手掛ける地域に根差した企業です。京成本線沿線の「佐倉、臼井、ユーカリが丘、志津」駅周辺に4斎場を構え、山万グループの一員として住民の葬儀・法要のサポートを担います。





［参考(2)：「ユーカリが丘」概要］

1971年に開発が開始された、千葉県佐倉市に立地する総開発面積250ha(計画総人口約3万人)のニュータウンで、山万株式会社が開発を手掛けています。「自然と都市機能が調和した新環境都市」を目指し、京成本線ユーカリが丘駅周辺の住宅・商業一体の超高層立体開発と、新交通システム「山万ユーカリが丘線」の各駅徒歩10分圏内に展開される一戸建の平面開発を行っています。

(2025年11月末時点 人口：19,089人、世帯数：8,288世帯)





［参考(3)：「シニアハッピーサークルシステム」について］

様々なニースに応じた住まいや生活サービスに加え、看護・介護・医療サービスなどを包括的に提供する独自の仕組みであり、ユーカリが丘を生涯にわたって住み続けられる街(日本版CCRC)にする事がコンセプトです。





［参考(4)：「山万グループ」概要］

●山万株式会社・・・ユーカリが丘を中心に従来の分譲撤退型のディベロッパーでは成し得なかった「成長管理」型の不動産開発事業を展開しています。

●山万総合サービス株式会社・・・警備、総合建物管理、託児事業、福祉事業など、ユーカリが丘地区を中心にして、街の安心・安全と各種施設の管理・運営を担当しています。

●山万ウィシュトンホテル株式会社・・・ユーカリが丘のコミュニティホテル・ブランドを確立。宿泊・宴席他、レセプション、ウェディング等に格式高い場を提供しています。

●社会福祉法人ユーカリ優都会・・・介護・看護・医療の提供から専門学校の運営に至る迄を展開。

「山万グループ」と共にユーカリが丘の街の健康・福祉を担います。

●株式会社山万ユーカリファーム・・・「農のある街づくり」を目指して設立した農業生産法人です。主にいちごの生産、農産物直売所「樫の木」とバーベキュー場の運営を行っております。

●ホテル・ヤママン・・・山万グループ初の海外事業として、ミャンマーに現地法人「ホテル・ヤママン」を設立。日本からの出張者を主なターゲットにした日本式ホテル「ウィシュトンホテル・ヤンゴン」を運営しています。

●株式会社法華倶楽部・・・札幌から那覇まで全国17カ所、各都市の中心的な立地を活かし、心が通うサービスで、安心してご宿泊できるビジネスホテルを運営しています。

●新日住株式会社・・・ビル・住宅関連設備、車輌などに関する総合リース事業を中心に、保険代理、融資保証、不動産の媒介・賃貸等を展開しています。

●ユーカリ街づくり協同組合・・・外国人技能実習生・特定技能外国人の受入れ支援を行う監理団体です。