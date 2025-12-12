札幌こども専門学校の教員による「おすすめ絵本紹介コーナー」２書店にて期間限定設置！【札幌こども専門学校】
札幌こども専門学校の教員であり、ラジオパーソナリティーも務める髙橋宏輝さんが、札幌市内の書店2店舗で「おすすめ絵本紹介コーナー」を設置いたしました。保育現場にいた時の経験やラジオで反響のあったメッセージ性の強い絵本を並べ、書店に訪れた家族連れや絵本を探している保護者様を楽しませています。
髙橋さんは保育現場で20年勤務した経験を活かして札幌こども専門学校で教員として活躍するほか、FM北海道 AIR-G’「北川久仁子ふふふ」内のコーナー「コドモノキモチホントノキモチ」にて、約8年にわたって子育て相談や絵本の紹介を担当してきました。
特設コーナーには、これまでの経験をもとに選んだ髙橋さんの推薦絵本がずらりと並んでいます。
「絵本を通して、子育てや保育に対する新たな視点を提供したい」、
「子育ての選択肢が増えるだけで、気持ちが軽くなり、こどもとの関わり方も変わる」という思いから、書店のご協力のもと設置に至りました。
髙橋さんは「子育ても保育も人間関係もすべて、心にゆとりが必要。絵本を通じて自分の引き出し（選択肢）を増やすきっかけにしていただけたら嬉しいです」と笑顔で話しています。
特設コーナーが設置されたのは、紀伊国屋書店 札幌本店とコーチャンフォー 新川通り店の2店舗。
紀伊国屋は11月末まで、コーチャンフォーでは12月末まで設置しています。
「今後も子どもに関わるすべての方に、心がほどけるような絵本との出会いを届ける取り組みをしてまいります」（髙橋さん）。
本件に関するお問い合わせ先
札幌こども専門学校
鷹粼 健太朗（たかさき・けんたろう）
takasaki-kentaro@sanko.ac.jp
学校法人三幸学園
本件に関するお問い合わせ先
札幌こども専門学校
鷹粼 健太朗（たかさき・けんたろう）
takasaki-kentaro@sanko.ac.jp
学校法人三幸学園
