スマート農園管理システムに関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.51％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、スマート農園管理システムに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「スマート農園管理システム市場レポート」では統合されたテクノロジー、サービス、アナリティクスが、現代の農業経営における生産性と持続可能性をどのように再定義しているかについての明確で説得力のある概要のほか、テクノロジー企業、インテグレーター、サービス・プロバイダーが、相互運用性、農学的専門知識、柔軟な商業モデルを通じてどのように差別化を図り、採用を勝ち取るかについての洞察などを提供します。
世界のスマート農園管理システム市場規模は、2024年に15億3,000万米ドルと評価され、2025年の16億5,000万米ドルから2032年には27億4,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1852840-smart-plantation-management-systems-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・AI駆動型予測分析とIoTセンサーの統合による作物収穫量の最適化
・大規模農園における自律型ロボット除草・収穫機の導入
・農園産物の透明性確保のためのブロックチェーンベースのサプライチェーン追跡の導入
・マルチスペクトル画像を備えたリモートセンシングドローンを使用して、作物の健康状態と土壌の状態を監視
・ほぼリアルタイムのデータ処理とアラートを実現する現場レベルのエッジコンピューティングプラットフォームの実装
・気象予測と土壌水分パターンに基づいたAIによる灌漑スケジュールアルゴリズムの開発
・5G接続の統合により、遠隔地の農場での高帯域幅センサーデータ伝送を促進
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 スマート農園管理システム市場：コンポーネント別
・ハードウェア、カメラ、コントローラー、ドローン、センサーなど
第9章 スマート農園管理システム市場：用途別
・収穫管理、収穫後管理、収量推定、灌漑管理、点滴灌漑など
第10章 スマート農園管理システム市場：作物タイプ別
・シリアル、トウモロコシ、小麦、果物と野菜など
第11章 スマート農園管理システム市場：展開モード別
・クラウド、ハイブリッド、オンプレミス
第12章 スマート農園管理システム市場：農場規模別
・大規模、中規模、小規模
第13章 スマート農園管理システム市場：地域別
第14章 スマート農園管理システム市場：グループ別
第15章 スマート農園管理システム市場：国別
第16章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・スマート農園管理システム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に15億3,000万米ドル、2025年には16億5,000万米ドル、2032年までには27億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.51%です。
・スマート農園管理システムはどのように現代農業の生産性と持続可能性を再定義していますか？
先進的なハードウェア、ソフトウェア、サービスを融合させ、圃場レベルの信号をオペレーション上の意思決定に変換し、投入資材の使用を最適化し、作物の品質を向上させ、環境フットプリントを削減します。
「スマート農園管理システム市場レポート」では統合されたテクノロジー、サービス、アナリティクスが、現代の農業経営における生産性と持続可能性をどのように再定義しているかについての明確で説得力のある概要のほか、テクノロジー企業、インテグレーター、サービス・プロバイダーが、相互運用性、農学的専門知識、柔軟な商業モデルを通じてどのように差別化を図り、採用を勝ち取るかについての洞察などを提供します。
世界のスマート農園管理システム市場規模は、2024年に15億3,000万米ドルと評価され、2025年の16億5,000万米ドルから2032年には27億4,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1852840-smart-plantation-management-systems-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・AI駆動型予測分析とIoTセンサーの統合による作物収穫量の最適化
・大規模農園における自律型ロボット除草・収穫機の導入
・農園産物の透明性確保のためのブロックチェーンベースのサプライチェーン追跡の導入
・マルチスペクトル画像を備えたリモートセンシングドローンを使用して、作物の健康状態と土壌の状態を監視
・ほぼリアルタイムのデータ処理とアラートを実現する現場レベルのエッジコンピューティングプラットフォームの実装
・気象予測と土壌水分パターンに基づいたAIによる灌漑スケジュールアルゴリズムの開発
・5G接続の統合により、遠隔地の農場での高帯域幅センサーデータ伝送を促進
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 スマート農園管理システム市場：コンポーネント別
・ハードウェア、カメラ、コントローラー、ドローン、センサーなど
第9章 スマート農園管理システム市場：用途別
・収穫管理、収穫後管理、収量推定、灌漑管理、点滴灌漑など
第10章 スマート農園管理システム市場：作物タイプ別
・シリアル、トウモロコシ、小麦、果物と野菜など
第11章 スマート農園管理システム市場：展開モード別
・クラウド、ハイブリッド、オンプレミス
第12章 スマート農園管理システム市場：農場規模別
・大規模、中規模、小規模
第13章 スマート農園管理システム市場：地域別
第14章 スマート農園管理システム市場：グループ別
第15章 スマート農園管理システム市場：国別
第16章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・スマート農園管理システム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に15億3,000万米ドル、2025年には16億5,000万米ドル、2032年までには27億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.51%です。
・スマート農園管理システムはどのように現代農業の生産性と持続可能性を再定義していますか？
先進的なハードウェア、ソフトウェア、サービスを融合させ、圃場レベルの信号をオペレーション上の意思決定に変換し、投入資材の使用を最適化し、作物の品質を向上させ、環境フットプリントを削減します。