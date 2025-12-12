将来の6G、ADAS・自動運転分野、高速デジタル市場での『低損失材料』を方向付ける主な推進要因と障壁について、IDTechExが無料ウェビナーで解説します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『低損失材料による損失の最小化と性能の最大化：RFから高速デジタルまで』と題したウェビナーを、2025年12月18日（木）に開催します。
次世代通信、自動運転車、コンピューティング技術では、低損失材料への依存度がますます高まっており、これらの材料は、ミリ波帯5G通信や将来の6G通信などの技術だけでなく、先進運転支援システム（ADAS）向け車載用レーダーシステムでも、伝送損失を最小限に抑える上で不可欠なものとなっています。同様に、データセンターインフラにおいても、200Gbpsを超える超高速データ伝送への移行が進み、厳しい条件下でも確実に性能を発揮し、シグナル・インテグリティを維持できる材料へのニーズが高まっています。
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのDr Shababa Selimが5Gを取り巻く状況変化、2030年頃に開始が見込まれる将来の6G、加速するADAS・自動運転分野、高速デジタル市場を分析し、低損失材料業界を方向付ける主な推進要因と障壁を明らかにします。低損失材料市場の見通しには、誘電性能、用途別要件、小型化の必要性など、考慮すべき重要な技術トレンドと材料的要因が影響しています。
＜開催概要＞
テーマ：『低損失材料による損失の最小化と性能の最大化：RFから高速デジタルまで』
（Minimizing Loss, Maximizing Performance with Low-Loss Materials: From RF to High-Speed Digital）
開催日時： 2025年12月18日（木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）https://www.idtechex.co.jp/LowlossWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336759&id=bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 低損失材料の解説（主な材料の種類と主要応用分野概説）
- 低損失材料の需要増加の背景にある先進技術と市場要因の考察
- 低損失材料を選定する際に考慮すべき重要事項と、電気特性、熱特性、機械特性、加工特性比較
- IDTechExの知見、市場展望、予測を基に低損失材料のイノベーションのトレンドを考察
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを10月に発行しました。
『低損失材料（5G/6G, レーダー, 高速デジタル向け）2026-2036年：市場、トレンド、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/low-loss-materials-for-5g-6g-radar-and-high-speed-digital/1135
5G、6G、車載用レーダー、高速デジタル向けの低損失材料、市場評価、参入企業概要、トレンド、詳細なベンチマーク、フォーキャスト
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
次世代通信、自動運転車、コンピューティング技術では、低損失材料への依存度がますます高まっており、これらの材料は、ミリ波帯5G通信や将来の6G通信などの技術だけでなく、先進運転支援システム（ADAS）向け車載用レーダーシステムでも、伝送損失を最小限に抑える上で不可欠なものとなっています。同様に、データセンターインフラにおいても、200Gbpsを超える超高速データ伝送への移行が進み、厳しい条件下でも確実に性能を発揮し、シグナル・インテグリティを維持できる材料へのニーズが高まっています。
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのDr Shababa Selimが5Gを取り巻く状況変化、2030年頃に開始が見込まれる将来の6G、加速するADAS・自動運転分野、高速デジタル市場を分析し、低損失材料業界を方向付ける主な推進要因と障壁を明らかにします。低損失材料市場の見通しには、誘電性能、用途別要件、小型化の必要性など、考慮すべき重要な技術トレンドと材料的要因が影響しています。
＜開催概要＞
テーマ：『低損失材料による損失の最小化と性能の最大化：RFから高速デジタルまで』
（Minimizing Loss, Maximizing Performance with Low-Loss Materials: From RF to High-Speed Digital）
開催日時： 2025年12月18日（木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）https://www.idtechex.co.jp/LowlossWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336759&id=bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 低損失材料の解説（主な材料の種類と主要応用分野概説）
- 低損失材料の需要増加の背景にある先進技術と市場要因の考察
- 低損失材料を選定する際に考慮すべき重要事項と、電気特性、熱特性、機械特性、加工特性比較
- IDTechExの知見、市場展望、予測を基に低損失材料のイノベーションのトレンドを考察
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを10月に発行しました。
『低損失材料（5G/6G, レーダー, 高速デジタル向け）2026-2036年：市場、トレンド、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/low-loss-materials-for-5g-6g-radar-and-high-speed-digital/1135
5G、6G、車載用レーダー、高速デジタル向けの低損失材料、市場評価、参入企業概要、トレンド、詳細なベンチマーク、フォーキャスト
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ