2026年1月29日発売の探索型2Dアクションゲーム『パーフェクト・ペンシル』が Nintendo SwitchTM向けに予約開始！ 他者には見えないものを見る力で、奇妙な王国をから抜け出そう。
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、人間の深層心理を描いた物語が織りなされる探索型2Dアクションゲーム 『パーフェクト・ペンシル』をNintendo Switch 向けにダウンロード専売で2026年1月29日（木）に発売することを発表し、本日より予約受付を開始いたしました。予約購入の場合、通常販売価格よりお得な2,280円（税込）で購入可能です。合わせて世界観を紹介するアナウンストレーラーも公開しております。
Nintendo Switch TM『パーフェクト・ペンシル』アナウンストレーラー▼
https://x.gd/oJnVl
マイニンテンドーストア：https://x.gd/uwTmK
■ 『パーフェクト・ペンシル』正式発表
本作の舞台は、手描きで創り上げられた奇妙な人々が住まう白き獣の王国。物語のプレイ時間はおよそ25～30時間。
主人公「ジョン」は、その不思議な地で突如目を覚まし、心の深淵より現れる恐怖と向き合っていきます。
公開されたアナウンストレーラーでは、物語の一端と独特な世界観、さらにゲームプレイを確認いただけます。
・ 深層心理の王国を探索する物語主導アクション
『パーフェクト・ペンシル』は、「成長」と「恐怖心」をテーマにし、ストーリーに重きを置いた探索型アクションゲームです。プレイヤーは人間の深層心理へと潜り込みながら、不可思議な世界を探索し、凶悪なボスとの戦いに挑み、王国に隠された秘密を解き明かしていきます。あなたが持つ「他者には見えないものを見る能力」 が先へ進むための重要な手がかりとなります。
・ 見つけるたびに、認識が塗り替わる冒険
頭がカメラになっているジョンの分析能力により、登場人物、オブジェクト、マップに隠された情報を読み解くことができます。『パーフェクト・ペンシル』の世界には、メインストーリー以外にも多くの物語が潜んでおり、寄り道の先にあるほんの小さな発見が、あなたの認識を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
・ 人の心の闇が具現化する、不気味なボスとの対峙
本作では、恐怖や感情が不気味なボスとして具現化。
ジョンが自身の内面と向き合う過程が、手に汗を握る戦闘へと変貌します。時に、あなたが「当たり前」だと思っていた常識を覆されるかもしれない……しかし、生き残るためには時に危ない橋を渡る勇気が求められます。
【商品概要】
タイトル：パーフェクト・ペンシル
発売日：2026年1月29日（木）
対応機種：Nintendo Switch TM（ダウンロード版）
通常価格：税込2,980円
予約価格：税込2,280円
ジャンル：2Dアクションゲーム
発売元：株式会社3goo
コピーライト：（C） Copyright Studio Cima 2019. Published by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。（C）3goo K.K. all rights reserved.
About Studio Cima
Based in Italy, Studio Cima was born in April 2019 from an idea of Stefano Rauzi, following an artistic path that started with drawing and painting leading to videogames. Through the years collaborators have joined to give the right importance to every aspect of its first game “The Perfect Pencil” and to develop this project in the best possible way. Studio Cima aims to keep creating, through the videogame medium potential, interesting and narratively engaging adventures that explore human nature.
■会社概要
会社名 : 株式会社3goo 代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ
URL : http://www.3goo.co.jp/
Twitter : https://twitter.com/3goo1
TikTok ：https://www.tiktok.com/@3goo_game
