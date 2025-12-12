2026年1月29日発売の探索型2Dアクションゲーム『パーフェクト・ペンシル』が Nintendo SwitchTM向けに予約開始！ 他者には見えないものを見る力で、奇妙な王国をから抜け出そう。

