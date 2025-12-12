大きな成長を遂げている『直接リチウム抽出法（DLE）』。技術、有力企業、プロジェクト、規制、10年間予測などを掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年12月12日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「直接リチウム抽出法（DLE） 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年12月5日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「直接リチウム抽出法（DLE） 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Direct Lithium Extraction 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 228
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
www.idtechex.co.jp/LithiumExtraction
直接リチウム抽出法（DLE）は持続可能かつ効率的なリチウム生産をもたらし、各国のサプライチェーンセキュリティを高めることで、大きな成長を遂げています。商用化されている吸着技術とともに、イオン交換法、溶媒抽出法、膜技術、電気化学的プロセスも使用されるようになり、地熱塩水や油田塩水からの抽出の機会も創出しています。IDTechExでは、2036年までの10年間予測を通じて、DLEの技術、有力企業、プロジェクト、規制や、それらが世界のリチウム供給に与える影響を分析しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336737&id=bodyimage1】
「直接リチウム抽出法（DLE） 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 世界のリチウム需要の最新分析
- 炭酸リチウムの現物価格、応用分野、材料需要、リチウムイオン電池市場の成長に関するIDTechExの見通しなど
■ 世界のリチウム供給の徹底分析
- 硬岩、塩水、堆積物からのリチウム生産・加工、直接リチウム抽出法（DLE）採用の主要促進要因
■ 地域別リチウム市場
- リチウム埋蔵量と生産データ、世界各地の重要規制など
■ 各種パラメータに基づくDLE技術の包括的分析とベンチマーク評価
- 各種パラメータ：技術成熟度、水とエネルギーの消費を通じた持続可能性、土地要件、設備投資と運用コスト、試薬の使用量、材料要件、リチウム回収率、リチウム選択性など
- 各技術の強み、弱み、機会、潜在的脅威を評価
■ 吸着法、イオン交換法、溶媒抽出法、膜技術、電気化学技術の各DLE技術での技術・プロジェクト開発を行う有力企業の最新情報
- 各社の商用化状況、パートナーシップとビジネスモデル、中核技術イノベーション、生産タイムライン、現場ごとの特徴に関する情報など
■ DLE金融状況の包括的な最新情報
- 新規資金調達、買収、合弁事業、リチウムのオフテイク契約など
■ DLE生産量（単位：kt LCE（炭酸リチウム換算））と市場規模（単位：10億ドル）の10年間詳細予測
- 技術別（吸着法、イオン交換法、溶媒抽出法、膜技術、電気化学技術）
- 塩水の種類別（大陸性、地熱、油田）
- 地域別（南米、北米、欧州、中国）
- 国別（アルゼンチン、ボリビア、チリ、米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、中国）
■ DLE大手17社の企業概要
- 材料サプライヤー、プロセス開発企業、DLEに特化した採掘企業など
◆本調査レポートの目次
www.idtechex.co.jp/LithiumExtraction
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
