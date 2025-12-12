なぜモバイルダイニングは世界的な成功物語になっているのか：The Business Research Company の最高執行責任者（COO）、Abdul Wasay のインサイト
モバイルダイニングは、もはやストリートフードのトレンドを超えた存在です。世界各地でフードトラックは、人々の「食べ方」「交流の仕方」「新しい料理体験の見つけ方」を大きく変えています。BBC の最新ポッドキャストで、The Business Research Company の最高執行責任者である Abdul Wasay は、この急成長市場についての見解と、起業家や投資家に広がる新たなビジネスチャンスについて語りました。
かつてないスピードで成長する市場
世界のフードトラック市場は驚異的なスピードで拡大しています。2024 年には 40.4 億米ドルと評価され、2029 年には 58 億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率は 7.4% です。この勢いは、利便性、創造性、そしてパーソナルなつながりを重視する消費者の大きな変化を反映しています。
Wasay によれば、フードトラックの台頭は、食品・飲料業界全体における大きな変革を示しています。
彼は、フードトラックが起業家にとって低コストで参入しやすい手段であり、消費者にとっては新鮮で多様な食体験を提供する魅力的な選択肢であると指摘しました。混雑したエリアへ迅速に移動でき、新しいトレンドにすぐ反応できる点が、現代の都市文化における重要な存在となっています。
Abdul Wasay のインタビュー全編を聴く
http://www.bbc.com/audio/play/w3ct6s20
世界でフードトラックが人気を集める理由
Wasay は、フードトラックが世界的な現象になっている理由として、いくつかの要因を挙げました。
低い開業コスト
フードトラックは、従来型レストランよりもはるかに少ない初期投資で開業できるため、新規起業家にとって魅力的です。
利便性と多様性
フードトラックは、急速に動く都市型ライフスタイルに直接対応します。オフィス街、公園、イベント、住宅街に新鮮で手頃な食事を届けることができます。
文化的・体験価値
多くの人がストリートフードを都市文化の一部と考えています。フードトラックは、伝統的なレストランでは得られないコミュニティ感と創造性を提供します。
ソーシャルメディアの影響
Instagram、TikTok、YouTube といったプラットフォームがストリートフードの魅力を世界中に広めました。見た目の映える料理は瞬時に注目を集め、小さなフードビジネスであっても短期間で大きな認知を獲得できます。
フード以外にも広がるモバイルビジネスの台頭
Wasay は、モバイルビジネスの概念は食分野にとどまらず、幅広い領域に拡大していることも強調しました。移動型ビューティーサロン、モバイル小売店、サービス提供バンなどが多くの都市で存在感を高めています。
これらのモデルは、低い運営コストで事業を展開でき、消費者の生活・仕事・社交の場へ直接アクセスできる利点があります。
モバイル型の運営は柔軟性が高く、リスクが少なく、新しいアイデアを迅速にテストできます。Wasay は、この動きが、企業の顧客体験の設計方法や市場拡大の考え方を今後さらに変えていくと指摘しました。
「モバイルビジネスは、顧客との新しいつながりと自由度を生み出しています。これは起業家に新たな機会を提供し、業界をこれまでにない形で進化させています。」
Food Truck Global Market Report 2025 を読む
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/food-truck-global-market-report
配信元企業：The Business research company
