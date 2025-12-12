神田外語グループ(東京都千代田区／理事長 佐野 元泰)の専門学校である神田外語学院(東京都千代田区／学院長 今井 実)と、関根学園高等学校(新潟県上越市／校長 鈴木 重行)は、2025年12月19日(金)に「高専連携協定」の調印式を執り行います。本協定は、学校種と地域を越えた新しい学びの連携をめざす取り組みです。両校は2013年より「高校生のためのキャリア出張講義」、2018年からは上越市高田を舞台とした地域活性化提言や特産品販売プロジェクトなど、地域創生をテーマとした連携を重ねてきました。今回の協定締結を機に、生徒・学生・教職員・地域が相互に混ざり合いながら学び合う教育をさらに推進します。



■背景と目的

神田外語学院は、「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を教育理念に掲げ、語学を軸に国際社会で活躍する人材育成に取り組んでいます。多文化共生が進む社会や生成AIの普及など、不確実性の高い時代に求められるのは、他者理解の想像力と協働・共創の姿勢です。一方、関根学園高等学校は100年以上の歴史を有し、地域に根ざした教育を通して上越市の未来を担う人材を育成してきました。

これまでの出張講義や地域プロジェクトなど個別の連携を、今回の協定により継続的かつ体系的な教育連携へと発展させることが目的となります。学校種や地域の壁を越え、互いに学び合う環境を整え、将来の学び・キャリア形成につながる教育を共に創出していきます。

■本協定以降に予定している主な取り組み

以下のような連携プログラムを段階的に展開していく予定です。

・双方の教育資源を活かした越境キャリア教育・語学教育の推進

高校生向け出張講義、英語・キャリア分野の授業提供、夏季／春季集中講座など、学びの機会を順次拡大します。

・生徒・学生・教職員の双方向交流

授業見学や研修による教職員交流に加え、生徒・学生が相互に教育現場へ触れる機会を創出し、世代を越えた学び合いを促進します。

・国内外の研修プログラムの実施

国内外研修への共同参加や新規プログラムの実施など、国際的な学びの場を検討します。

・地域社会との協働による学習機会の創出

地域企業・団体と連携したプロジェクトなど、社会とつながる学びを企画し、地域と共に成長する教育活動をめざします。

これらの取り組みにより、学校種・地域を越えた学びの交流を実現し、未来を担う人材育成をともに推進します。

■これまでの連携実績(一部抜粋)

両校はこれまでも地域創生をテーマに、以下の取り組みを実施してきました。

・2018年越境キャリアワークショップ初年度活動

・「上越地域創生プログラム提案発表会」を実施

・2025年度「おかえりby雪國商店」

■調印式概要

日 時：12月19日(金)16:00～

場 所：住友商事 MIRAI LAB PALETTE（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階）

調印者：神田外語学院 学院長 今井 実、関根学園高等学校 校長 鈴木 重行様

式次第：

•15:45 記者受付

•16:00 開会の辞

•16:05 両校紹介・代表挨拶

•16:10 協定内容説明

•16:15 連携教育の教育的意義に関して（学生スピーチ）

•16:25 協定書署名

•16:30 質疑応答

•16:45 写真撮影

■ご参考

【神田外語学院】（東京都千代田区）

「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を教育理念に掲げ、語学・国際理解・ビジネスを軸とした実践的な教育を行う専門学校です。多文化が共生する社会で活躍できる人材の育成を目指しています。

【関根学園高等学校】（新潟県上越市）

創立100年以上の歴史を持ち、地域に根ざした教育を展開する私立高校です。生徒一人ひとりの個性を伸ばし、地域社会の未来を担う人材育成に取り組んでいます。

