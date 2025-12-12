日頃よりGetPairr製品をご愛用いただき、温かいフィードバックをお寄せくださりありがとうございます。皆さまのお声を励みに、より快適にお使いいただける製品づくりを続けてまいります。今回の年末キャンペーンが、少しでもドライブのお役に立てば幸いです。年末特別割引情報【GetPairr Mirror Cast（ワイヤレスCarPlay／Android Auto／ミラーリング対応アダプター】・割引率 ： 40%OFF・クーポンコード ： G85A62HJ・割引適用期間 ： 12月12日 00:01 ～ 12月31日 23:59（JST）・商品リンク ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW※在庫がなくなり次第、早期終了となります。

● CarPlay × Android Auto × ミラーリングを1台で両立するハイブリッド設計

GetPairr Mirror Castは、有線CarPlayを“完全ワイヤレス化”しつつ、iPhone 15以降・DP Alt Mode対応Androidスマホの画面をナビへ投影できる多機能アダプターです。ナビ、音楽、地図、メッセージ、動画、写真、SNSなど、さまざまなスマホ機能を車内でスムーズに活用できます。

● 高画質 × 超低遅延（約90ms）の映像最適化

高品質な映像処理チップを採用し、ミラーリング時の遅延は約90ms。地図アプリのスクロール、SNSの操作、動画視聴など、あらゆる動作が自然で滑らかに。アスペクト比の切替やズーム表示にも対応し、車載ディスプレイに最適な画面バランスで表示できます。

● 車載スピーカーへクリアに出力されるデュアルオーディオ設計

音声は車載スピーカーへ高音質のまま出力。音楽・映画・ナビ音声のすべてを“車本来の音響”で楽しめます。Bluetooth、Wi-Fiを併用した安定通信により、音の途切れも低減。

● 自動接続＆ワンタップ切替でストレスのない操作性

USBに挿すだけで設定不要。初回ペアリング後はエンジンONで自動接続され、ケーブルの抜き差しも不要です。さらにCarPlayとミラーリングはワンタップで瞬時に切替でき、ナビから動画、動画から地図へとシーンに合わせて快適に操作できます。

● ワンタップ切替＆コンパクト高耐久ボディ

CarPlayとミラーリングをワンタップで瞬時に切替でき、ナビ中の動画視聴や動画から地図への移動もスムーズ。助手席や後部座席でも快適に操作できます。さらにポケットサイズの超小型ボディには放熱性に優れたアルミ合金を採用し、長時間使用でも安定性を保ちながら車内スペースを圧迫しません。

● 急速充電対応＆OTAアップデートで長く使える設計

長距離ドライブや動画視聴中でも電池残量を心配せず使えるよう、スマートフォンを直接急速充電できる給電ポートを搭載。さらにOTA（オンラインアップデート）に対応しており、ファームウェアを常に最新の状態へ保つことができ、購入後も継続的に性能と安定性を向上できる長期利用向けの設計です。

● 安心の技適認証＆1年間メーカー保証技適番号：R220-JP7656日本国内の電波基準を満たした安全設計。日本語サポート＆1年間無償交換保証で初めての方でも安心。■ 注意事項※ミラーリングは iPhone 15シリーズ以降、またはDP Alt Mode対応Androidスマホのみ対応。※一部車種およびiPhone 16Eでは非対応の可能性があります。※本製品は純正「有線CarPlay」搭載車専用です。■ 最後に本キャンペーンは 年末限定 × 数量限定 の特別企画です。ワイヤレス化とミラーリングを両立するMirror Castをお得に手に入れるチャンスとなりますので、この機会をぜひお見逃しなく。本製品には 1年間のメーカー保証 を付帯しているため、初めての方でも安心してご使用いただけます。ご不明点がございましたら、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWK1C2BW