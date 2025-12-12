石楽株式会社(群馬県渋川市、代表取締役：岡 嘉紀)は、伊香保温泉石段街の中心にある築100年超の店舗をリノベーションした複合施設「IKAHO HOUSE 166」を2024年12月21日にオープンしました。この度、オープンから1周年となることを記念して、『全店舗でお得！「1周年記念166フェア」』を開催いたします。





■おかげさまで、1周年

「IKAHO HOUSE 166」は、伊香保温泉石段街の中腹にあった「旧市川旅館」を取得し、推定築100年超という建物を活用すべく、複合施設としてのリノベーションを行いました。当施設は、365段ある石段の166段目に位置し、人々が憩うセンターハウスの機能を担っています。

■『全店舗でお得！「1周年記念166フェア」』について

『全店舗でお得！「1周年記念166フェア」』では、対象期間に「IKAHO HOUSE 166」内の店舗それぞれが、特典をご用意します。

【実施概要】

期間：2025年12月14日(日)～12月26日(金)まで (13日間)

※期間中に臨時休業のある店舗がございます。詳細は、「IKAHO HOUSE 166」のホームページのお知らせに掲載します。

場所：IKAHO HOUSE 166 各店舗

【特典】

●全店舗共通

「IKAHO HOUSE 166」オリジナルステッカーをプレゼント

(12月14日より、施設内の店舗での購入者に店舗毎の先着166枚、合計830枚)

「IKAHO HOUSE 166」オリジナルステッカー





「群馬銀行オリジナル ノベルティ」をプレゼント

●各店舗の特典

伊香保 抹茶365：ホットラテをご注文の方に、生クリームを無料トッピング

抹茶ラテ 生クリームトッピング





水沢うどん 大澤屋：うどんをご注文の方に「舞茸の煮付け」を無料サービス

大澤屋 舞茸の煮付け





十六夜 千 ：自家焙煎石段珈琲 50円OFF (通常500円 → 450円)





卯三郎こけし 石段店 ：絵付け体験 500円OFF(通常3,000円 → 2,500円)

だるまのふるさと 大門屋 ：絵付け体験 500円OFF(通常1,500円～ → 1,000円～)

卯三郎こけし 絵付け体験





■石楽(せきらく)株式会社 概要

群馬銀行の100％出資子会社であるぐんま地域共創パートナーズ株式会社の運営するファンド、地域事業者である株式会社千明仁泉亭、株式会社大澤屋、有限会社伊香保おかめ堂本舗が共同して設立した、伊香保温泉の観光まちづくり会社です。





会社名 ： 石楽株式会社

所在地 ： 群馬県渋川市伊香保町伊香保68番地

代表者 ： 代表取締役 岡 嘉紀

公式ホームページ： https://sekiraku-ikaho.co.jp/