クラファンにおける1万％超達成は極めて異例の記録！旅行・出張ニーズの高まりを背景に、多くの共感を集めています。

近年、旅行需要の回復やビジネス出張の増加により、「荷物のかさばり」「服が入らない」「圧縮作業が面倒」などの課題が再び顕在化しています。特に従来の圧縮袋は、手動ポンプや圧縮ジッパーの力作業が必要で、“便利そうで不便”という声も多く聞かれていました。開発者自身も出張や旅の荷造りに悩まされており、「ポンプを別で持ち歩きたくない」「もっと簡単に、確実に圧縮したい」という実体験を起点にQuboの開発がスタート。素材の耐久性、圧縮力、軽量性、安全性、使い勝手を繰り返し検証・改善などを行い、“ワンプッシュで旅支度を完結できる”新しい圧縮バッグが誕生しました。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=g3XzpXpK5PQ

1泊2日の出張から長期休暇まで、Quboが旅の面倒なパッキングをワンプッシュで解決！これが本当の”スマート収納”！

【Quboの特徴まとめ】・ボタン1つで圧縮完了・ポンプ内蔵で持ち運びがミニマル・荷物が最大50%コンパクトに・USB充電でどこでも使える・高耐久＋防水で旅行・出張に最適

収納力抜群！ 選べる2サイズ

【Lサイズ：約32Lの大容量】かさばる冬服もすっぽり入るサイズ感で、長期旅行や荷物の多い方におすすめです。機内持ち込みサイズのスーツケースには片面に1個、大型スーツケースには片面に2個入れてちょうど良いサイズです。【Mサイズ：約20Lのコンパクト設計】リュックや短期出張にぴったりのサイズで、身軽に移動したいシーンに最適です。

現在、Makuakeにてプロジェクトを継続公開中です。今後は一般販売に向けた準備を進めつつ、台湾のクラウドファンディング「ZecZec（ゼクゼク）」での展開も今後の候補として検討しています。また、別プラットフォームでの販売機会についても可能性を探っている段階です。国内外のユーザーにより快適な旅体験を届けられるよう、販売チャネルの拡張を視野に入れながら段階的に準備を進めてまいります。

